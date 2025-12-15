एक्सप्लोरर
कौन हैं अनुज सचदेवा? जानलेवा हमले के शिकार हुए एक्टर, जानें सबकुछ
Anuj Sachdeva Attacked By Society Member: टीवी एक्टर अनुज सचदेवा जानलेवा हमले का शिकार हुए हैं. सोशल मीडिया पर उनका वीडियो वायरल होते ही खलबली मच गई है. आइए जानते हैं कि अनुज सचदेवा कौन हैं.
पॉपुलर एक्टर अनुज सचदेवा ने टीवी इंडस्ट्री में अपनी शानदार अदाकारी से लोगों से इंप्रेस कर चुके हैं. लेकिन अब उनके साथ एक हादसा हुआ जिसके बाद फैंस के बीच भी खलबली मच गई है.
1/7
2/7
Published at : 15 Dec 2025 08:01 PM (IST)
टेलीविजन
7 Photos
इस टीवी एक्ट्रेस का पहला पति क्रिश्चियन, दूसरा मुस्लिम और खुद है हिंदू, नाम जान लगेगा झटका
टेलीविजन
7 Photos
अनुज सचदेवा की Ex गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं टीवी की 'कोमोलिका', , 46 की उम्र में हैं बेहद ग्लैमरस
टेलीविजन
7 Photos
शोएब इब्राहिम की पहली बीवी कौन है? दीपिका कक्कड़ बोलीं- 'इसके चक्कर में लड़ाई होती है'
टेलीविजन
10 Photos
'बालवीर' एक्ट्रेस की 10 खूबसूरत तस्वीरें, 22 की उम्र में ग्लैमर से आग लगा रहीं मुस्लिम हसीना
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'महात्मा की विरासत का अपमान न करें', मनरेगा का नाम बदलने पर शशि थरूर का पहला रिएक्शन
बिहार
संजय सरावगी को बिहार BJP की कमान मिलने पर CM नीतीश कुमार ने दी बधाई, जानें क्या कहा?
इंडिया
नितिन नबीन दूसरे सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष, खरगे सबसे बुजुर्ग; सबसे कम उम्र के किस नेता के पास पार्टी की कमान?
Web Series
इस साल सबसे ज्यादा सर्च किए गए ये 7 शोज, लिस्ट में सलमान खान का शो भी शामिल
Advertisement
टेलीविजन
7 Photos
इस टीवी एक्ट्रेस का पहला पति क्रिश्चियन, दूसरा मुस्लिम और खुद है हिंदू, नाम जान लगेगा झटका
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion