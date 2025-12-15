एक्सप्लोरर
साड़ी पहन शिवांगी जोशी ने दिए कातिलाना पोज, तस्वीरें देख थम गई फैंस की सांसें
Shivangi Joshi Photos: टीवी एक्ट्रेस शिवांगी जोशी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर साड़ी लुक अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. जिसे देख फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. आइए देखते है उनका ये दिलकश अंदाज.
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस शिवांगी जोशी बेहद ही ग्लैमरस और स्टाइलिश है. आए दिन एक्ट्रेस अपनी खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती रही हैं, जिनपर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं. वहीं अब एक बार फिर एक्ट्रेस ने अपनी तस्वीरें शेयर कर फैंस का ध्यान खींचा है. आइए देखते हैं उनकी ये लेटेस्ट तस्वीरें.
Published at : 15 Dec 2025 02:03 PM (IST)
Tags :Shivangi Joshi
