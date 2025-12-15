हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनसाड़ी पहन शिवांगी जोशी ने दिए कातिलाना पोज, तस्वीरें देख थम गई फैंस की सांसें

साड़ी पहन शिवांगी जोशी ने दिए कातिलाना पोज, तस्वीरें देख थम गई फैंस की सांसें

Shivangi Joshi Photos: टीवी एक्ट्रेस शिवांगी जोशी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर साड़ी लुक अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. जिसे देख फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. आइए देखते है उनका ये दिलकश अंदाज.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 15 Dec 2025 02:03 PM (IST)
Shivangi Joshi Photos: टीवी एक्ट्रेस शिवांगी जोशी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर साड़ी लुक अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. जिसे देख फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. आइए देखते है उनका ये दिलकश अंदाज.

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस शिवांगी जोशी बेहद ही ग्लैमरस और स्टाइलिश है. आए दिन एक्ट्रेस अपनी खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती रही हैं, जिनपर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं. वहीं अब एक बार फिर एक्ट्रेस ने अपनी तस्वीरें शेयर कर फैंस का ध्यान खींचा है. आइए देखते हैं उनकी ये लेटेस्ट तस्वीरें.

1/7
शिवांगी जोशी ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की. जिसमें एक्ट्रेस साड़ी पहने बेहद ही खूबसूरत लग रही हैं.
शिवांगी जोशी ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की. जिसमें एक्ट्रेस साड़ी पहने बेहद ही खूबसूरत लग रही हैं.
2/7
एक्ट्रेस के लुक की बात करें तो उन्होंने ब्लू कलर की साड़ी पहनी है साथ ही उन्होंने स्लीवलेस ब्लाउज कैरी किया है जिससे उनके लुक में मॉडर्न टच नजर आया.
एक्ट्रेस के लुक की बात करें तो उन्होंने ब्लू कलर की साड़ी पहनी है साथ ही उन्होंने स्लीवलेस ब्लाउज कैरी किया है जिससे उनके लुक में मॉडर्न टच नजर आया.
Published at : 15 Dec 2025 02:03 PM (IST)
Tags :
Shivangi Joshi

टेलीविजन फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
लेफ्टिनेंट साई जाधव ने रचा इतिहास, किसी महिला सैन्य अधिकारी ने पहली बार किया यह काम
लेफ्टिनेंट साई जाधव ने रचा इतिहास, किसी महिला सैन्य अधिकारी ने पहली बार किया यह काम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर आंदोलन से जुड़े डॉ. रामविलास वेदांती का निधन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख
राम मंदिर आंदोलन से जुड़े डॉ. रामविलास वेदांती का निधन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख
इंडिया
क्या नीतीश कुमार 5 साल रहेंगे मुख्यमंत्री? कांग्रेस से मुलाकात को लेकर क्या बोले चिराग
क्या नीतीश कुमार 5 साल रहेंगे मुख्यमंत्री? कांग्रेस से मुलाकात को लेकर क्या बोले चिराग
इंडिया
Delhi IGI Airport Fog: IGI एयरपोर्ट पर 40 फ्लाइट्स कैंसल, 200 से ज्यादा डिले, इंडिगो संकट के बीच परेशानी का नया सबब क्या?
IGI एयरपोर्ट पर 40 फ्लाइट्स कैंसल, 200 से ज्यादा डिले, इंडिगो संकट के बीच परेशानी का नया सबब क्या?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Delhi AIR Pollution: दिल्ली में वायु प्रदूषण का कहर...सड़कों पर कई गाड़ियां हादसे का शिकार
India@2047 Entrepreneurship Conclave: नितिन नबीन को नेशनल प्रेसिडेंट बनाए जाने पर चिराग ने क्या कहा?
BJP New President : कमल की कमान पर बंगाल के बाद 2027 के चुनाव पर क्या है नबीन का प्लान? | BJP
Sydney Bondi Beach Attack: आतंकी हमले से दहला सिडनी... दहशत में आया पूरा शहर | abp News
Sydney Bondi Beach Attack: सिडनी हमले में सामने आया पाकिस्तानी कनेक्शन | Bondi Beach | ABP News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: क्या संघ ‘हिंदू राष्ट्र’ के अपने लक्ष्य से पीछे हट रहा है ?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
लेफ्टिनेंट साई जाधव ने रचा इतिहास, किसी महिला सैन्य अधिकारी ने पहली बार किया यह काम
लेफ्टिनेंट साई जाधव ने रचा इतिहास, किसी महिला सैन्य अधिकारी ने पहली बार किया यह काम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर आंदोलन से जुड़े डॉ. रामविलास वेदांती का निधन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख
राम मंदिर आंदोलन से जुड़े डॉ. रामविलास वेदांती का निधन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख
इंडिया
क्या नीतीश कुमार 5 साल रहेंगे मुख्यमंत्री? कांग्रेस से मुलाकात को लेकर क्या बोले चिराग
क्या नीतीश कुमार 5 साल रहेंगे मुख्यमंत्री? कांग्रेस से मुलाकात को लेकर क्या बोले चिराग
इंडिया
Delhi IGI Airport Fog: IGI एयरपोर्ट पर 40 फ्लाइट्स कैंसल, 200 से ज्यादा डिले, इंडिगो संकट के बीच परेशानी का नया सबब क्या?
IGI एयरपोर्ट पर 40 फ्लाइट्स कैंसल, 200 से ज्यादा डिले, इंडिगो संकट के बीच परेशानी का नया सबब क्या?
क्रिकेट
ICC U19 World Cup की एक टीम में 3 भाइयों ने जगह बनाकर रचा इतिहास, 51 साल बाद होगा ऐसा
ICC U19 World Cup की एक टीम में 3 भाइयों ने जगह बनाकर रचा इतिहास, 51 साल बाद होगा ऐसा
जनरल नॉलेज
शिवाजी के पालतू कुत्ते का क्या था नाम, क्या सच में उसने चिता में कूदकर दे दी थी अपनी जान?
शिवाजी के पालतू कुत्ते का क्या था नाम, क्या सच में उसने चिता में कूदकर दे दी थी अपनी जान?
ट्रेंडिंग
बेबी बंप के साथ सीमा हैदर ने नए घर में किया प्रवेश, ढोल-नगाड़ों पर नाचते नजर आए सचिन; वीडियो वायरल
बेबी बंप के साथ सीमा हैदर ने नए घर में किया प्रवेश, ढोल-नगाड़ों पर नाचते नजर आए सचिन; वीडियो वायरल
हेल्थ
Hidden Salt In Diet: ज्यादा नमक नहीं खाते फिर भी बढ़ रहा ब्लड प्रेशर, कहीं आपकी डाइट में ये चीजें शामिल तो नहीं
ज्यादा नमक नहीं खाते फिर भी बढ़ रहा ब्लड प्रेशर, कहीं आपकी डाइट में ये चीजें शामिल तो नहीं
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Embed widget