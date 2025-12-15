अमरिंदर सिंह के बाद अब पत्नी परनीत कौर बोलीं, 'बीजेपी में शामिल होने का फैसला...'
Preneet Kaur News: हाल ही में पंजाब के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता अमरिंदर सिंह ने कहा था कि बीजेपी में उनसे सलाह मशविरा नहीं किया जाता.
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की नेता परनीत कौर ने सोमवार (15 दिसंबर) को कहा कि उनके पति अमरिंदर सिंह और उनका पूरा परिवार बीजेपी के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. पटियाला में पूर्व केंद्रीय मंत्री कौर ने कहा कि कुछ साल पहले बीजेपी में शामिल होने का फैसला गहन विचार-विमर्श के बाद लिया गया था और पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं उठता.
परिवार कहीं नहीं जा रहा है- परनीत कौर
परनीत कौर कहा कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह पहले ही कई बार अपना रुख स्पष्ट कर चुके हैं. कौर ने कहा, “परिवार कहीं नहीं जा रहा है. हम बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी के साथ ही रहेंगे. आज रुख बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है और इस मुद्दे पर आगे चर्चा की कोई गुंजाइश नहीं है.”
अमरिंदर सिंह ने की थी बीजेपी की कार्य प्रणाली की आलोचना
कौर की यह टिप्पणी अमरिंदर द्वारा हाल ही में बीजेपी की कार्य प्रणाली की आलोचना किए जाने के बाद आई है. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था कि कांग्रेस के विपरीत बीजेपी में उनसे परामर्थ नहीं किया जा रहा है. हालांकि, उन्होंने अपनी पुरानी पार्टी में लौटने की अटकलों को खारिज कर दिया था. अमरिंदर ने कहा था कि कांग्रेस आलाकमान से मिलना बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मिलने की तुलना में कहीं आसान था और कांग्रेस में 'अधिक लोकतांत्रिक व्यवस्था' है.
हालांकि, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में रहते हुए उन्हें जिस तरह से मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था, उससे वह अब भी आहत महसूस करते हैं.
फैसला अटल है- परनीत कौर
अपने पति को अनुभवी राजनीतिज्ञ बताते हुए कौर ने कहा कि बीजेपी में शामिल होने का फैसला पंजाब के व्यापक हितों को ध्यान में रखकर लिया गया था. उन्होंने कहा, “हमें भरोसा था कि केंद्र के समर्थन से हम पंजाब के लोगों के लिए कुछ सार्थक कर सकते हैं. वह फैसला अटल है.”
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL