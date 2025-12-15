एक्सप्लोरर
इस टीवी एक्ट्रेस का पहला पति क्रिश्चियन, दूसरा मुस्लिम और खुद है हिंदू, निकाह करने के लिए बदला धर्म
बॉलीवुड हो या टीवी इंडस्ट्री यहां कब रिश्ते बनते हैं और कब बिगड़ जाते हैं , ये किसी को भी नहीं पता चलता है. इतना ही नहीं कब कौन सा सेलेब अपना धर्म बदल ले इसके बारे में भी कोई जानाकारी नहीं होती है.
दीपिका कक्कड़ का नाम इसी लिस्ट में शामिल है. एक्ट्रेस ने शोएब इब्राहिम संग शादी की है.इन दोनों की लव स्टोरी ससुराल सिमर का के सेट पर शुरू हुई थी. शो में दोनों अपोजिट लीड में नजर आए थे.
1/7
2/7
Published at : 15 Dec 2025 07:48 PM (IST)
Tags :Dipika Kakar Shoaib Ibrahim
टेलीविजन
7 Photos
इस टीवी एक्ट्रेस का पहला पति क्रिश्चियन, दूसरा मुस्लिम और खुद है हिंदू, नाम जान लगेगा झटका
टेलीविजन
7 Photos
अनुज सचदेवा की Ex गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं टीवी की 'कोमोलिका', , 46 की उम्र में हैं बेहद ग्लैमरस
टेलीविजन
7 Photos
शोएब इब्राहिम की पहली बीवी कौन है? दीपिका कक्कड़ बोलीं- 'इसके चक्कर में लड़ाई होती है'
टेलीविजन
10 Photos
'बालवीर' एक्ट्रेस की 10 खूबसूरत तस्वीरें, 22 की उम्र में ग्लैमर से आग लगा रहीं मुस्लिम हसीना
टेलीविजन
10 Photos
'भाबीजी घर पर हैं' की अंगूरी भाभी की 10 तस्वीरें, रियल लाइफ में बेहद ग्लैमरस हैं शिल्पा शिंदे
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
नितिन नबीन दूसरे सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष, खरगे सबसे बुजुर्ग; सबसे कम उम्र के किस नेता के पास पार्टी की कमान?
बिहार
संजय सरावगी को बिहार BJP की कमान मिलने पर CM नीतीश कुमार ने दी बधाई, जानें क्या कहा?
इंडिया
'देवता को विश्राम नहीं करने देते', श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन की टाइमिंग पर बोले CJI सूर्यकांत
Web Series
इस साल सबसे ज्यादा सर्च किए गए ये 7 शोज, लिस्ट में सलमान खान का शो भी शामिल
Advertisement
टेलीविजन
7 Photos
इस टीवी एक्ट्रेस का पहला पति क्रिश्चियन, दूसरा मुस्लिम और खुद है हिंदू, नाम जान लगेगा झटका
टेलीविजन
7 Photos
अनुज सचदेवा की Ex गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं टीवी की 'कोमोलिका', , 46 की उम्र में हैं बेहद ग्लैमरस
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion