अनुज सचदेवा की Ex गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं टीवी की 'कोमोलिका', 46 की उम्र में अपने ग्लैमर से देती हैं न्यू कमर्स को मात
टीवी के पॉपुलर एक्टर में से एक माने जाने वाले अनुज सचदेव के साथ हाल ही में मारपीट हुई है, जिसके बारे में एक्टर ने वीडियो शेयर कर जानकारी दी है. इसी बीच उनकी एक्स गर्लफ्रेंड चर्चा में छा गई हैं.
एक वक्त था जब अनुज सचदेवा ने उर्वशी ढोलकिया को डेट किया था. हालांकि, इनका प्यार जैसे ही परवान चढ़ा वैसे ही ब्रेकअप भी हो गया. अनुज और उर्वशी दोनों ही अब सिंगल लाइफ जी रहे हैं.
Published at : 15 Dec 2025 05:23 PM (IST)
Opinion