दूसरी तस्वीर पर गौर करें तो हसीना ने यहां ब्लैक स्लिट कट ड्रेस कैरी किया है. ये एक सिंपल बॉडीकॉन आउटफिट है जिसके साथ हैवी ज्वेलरी पेयर करते हुए उन्होंने अपने लुक में ड्रामा एड किया है. स्लीक पोनीटेल और हैवी नेकपीस के साथ रुबीना दिलैक का ये लुक पार्टी परफेक्ट है.