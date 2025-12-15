बिहार चुनाव में एक भी सीट नहीं जीतने के बाद जनसुराज पार्टी के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की है, जिसके बाद प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं.

सूत्रों के मुताबिक, शुक्रवार (12 दिसंबर 2025) को 10 जनपथ पर करीब डेढ़ घंटे तक राहुल गांधी और प्रशांत किशोर के बीच बातचीत हुई. इस बैठक के दौरान प्रियंका गांधी भी वहीं मौजूद थीं. बिहार चुनाव में एक भी सीट नहीं जीतने के बाद जनसुराज पार्टी के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मुलाकात की.

किन-किन मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच हुई बात?

बैठक में इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई कि प्रशांत किशोर अपनी राजनीतिक पार्टी जन सुराज के कांग्रेस में संभावित विलय को किस रूपरेखा और प्रक्रिया के तहत अंजाम दे सकते हैं. इसे लेकर शुरुआती स्तर पर विचार-विमर्श हुआ है. सूत्र बताते हैं कि बैठक में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर भी गहन चर्चा की गई. विशेष तौर पर बिहार चुनाव में चुनाव आयोग की भूमिका और एसआईआर (SIR) से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठे.

इसके अलावा, दोनों पक्षों के बीच कथित वोट चोरी, चुनावी पारदर्शिता और वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब सहित कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर अनौपचारिक, लेकिन महत्वपूर्ण बातचीत हुई. राजनीतिक गलियारों में इस बैठक को कांग्रेस की भविष्य की रणनीति और संगठनात्मक विस्तार के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है.

कांग्रेस को मजबूत के लिए दिया था प्रस्ताव

प्रशांत किशोर और कांग्रेस के रास्ते पिछले कुछ सालों में उतार-चढ़ाव से भरे रहे हैं. साल 2021 में उन्होंने कांग्रेस को देशभर में फिर से मजबूत करने को लेकर एक प्रस्ताव दिया था. इसके बाद साल 2022 में उन्होंने 10 जनपथ स्थित सोनिया गांधी के आवास पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित पार्टी हाई कमान के सामने प्रेजेंटेशन भी दिया था.

उसी साल कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बनी एक टीम में प्रशांत किशोर को शामिल होने का न्योता दिया था, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था.