इस आउटफिट में एक्ट्रेस का लुक बिल्कुल बॉस लेडी की तरह लग रहा है. उन्होंने ब्राउन शर्ट और शिमरी बॉडीकॉन स्कर्ट पहनी है साथ ही टाई लगाकर लुक को और भी अट्रैक्टिव बनाया है. ओपन हेयर्स और मिनिमल मेकअप के साथ ये लुक वाकई बहुत कमाल का लग रहा है.