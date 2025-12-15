एक्सप्लोरर
New Year 2026: हिना खान से लें न्यू ईयर पार्टी लुक के लिए आइडिया, हटाए नहीं हटेंगी सभी की नजरें
Hina Khan New Year Party Look: हिना खान अपने बेहतरीन फैशन सेंस को लेकर हमेशा चर्चा में रहती हैं. उनका हर स्टाइलिश लुक लोगों का ध्यान खींच लेता है. न्यू ईयर पार्टी के लिए उनके ये आउटफिट्स परफेक्ट हैं.
टीवी की पापुलर एक्ट्रेस हिना खान आए दिन सोशल मीडिया पर अपनी स्टाइलिश तस्वीरें शेयर किया करती हैं. जहां वो अपने ग्लैम और क्लासी लुक्स से सबको हैरान कर देती हैं. वहीं अगर आप इस न्यू ईयर कुछ यूनिक और अट्रैक्टिव लुक ट्राई करना चाहती हैं तो इस हसीना के ये लुक्स अपने लिए एकदम परफेक्ट इंस्पिरेशन हो सकते हैं
1/7
2/7
Published at : 15 Dec 2025 08:30 PM (IST)
Tags :Happy New Year Hina Khan New Year 2026
टेलीविजन
7 Photos
महाकाल का बड़ा भक्त था ये टीवी एक्टर, दूसरी शादी के लिए बना मुस्लिम, 5 वक्त पढ़ता है नमाज
टेलीविजन
7 Photos
इस टीवी एक्ट्रेस का पहला पति क्रिश्चियन, दूसरा मुस्लिम और खुद है हिंदू, नाम जान लगेगा झटका
टेलीविजन
7 Photos
अनुज सचदेवा की Ex गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं टीवी की 'कोमोलिका', , 46 की उम्र में हैं बेहद ग्लैमरस
टेलीविजन
7 Photos
शोएब इब्राहिम की पहली बीवी कौन है? दीपिका कक्कड़ बोलीं- 'इसके चक्कर में लड़ाई होती है'
टेलीविजन
10 Photos
'बालवीर' एक्ट्रेस की 10 खूबसूरत तस्वीरें, 22 की उम्र में ग्लैमर से आग लगा रहीं मुस्लिम हसीना
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
क्या कांग्रेस में शामिल होंगे प्रशांत किशोर? राहुल गांधी के साथ दिल्ली में हुई मीटिंग, प्रियंका भी थीं मौजूद
बिहार
नितिन नबीन का पार्टी में कद बढ़ा, क्या BJP के बड़े कायस्थ नेता रविशंकर प्रसाद की उड़ान पर ब्रेक है? समझें
इंडिया
'महात्मा की विरासत का अपमान न करें', मनरेगा का नाम बदलने पर शशि थरूर का पहला रिएक्शन
Web Series
इस साल सबसे ज्यादा सर्च किए गए ये 7 शोज, लिस्ट में सलमान खान का शो भी शामिल
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion