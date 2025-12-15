आजकल कहां हैं मशहूर एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी? TV से गायब होकर कर रहीं ये काम

'बनूं मैं तेरी दुल्हन' के बाद दिव्यांका एकता कपूर के धारावाहिक 'ये हैं मोहब्बतें' में इशिता भल्ला बनकर दर्शकों के दिल और दिमाग पर छा गईं. ये शो 2013 से 2019 तक चला. इस शो ने उन्हें टीवी की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेसेस की लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया.