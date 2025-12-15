एक्सप्लोरर
बेटी की परवरिश के बाद एक्ट्रेस ने छोड़ा टॉप शो, अब 6 साल बाद कमबैक के लिए हैं तैयार
कुमकुम भाग्य जैसे शो में काम करके पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली शिखा सिंह किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. शिखा ने अपनी एक्टिंग के दम पर इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है.
शिखा सिंह ने अपने करियर में कुमकुम भाग्य, कुंडली भाग्य और नागिन जैसे शोज में काम किया है. हालांकि, प्रेग्नेंसी के दौरान उन्होंने टीवी इंडस्ट्री से ब्रेक ले लिया था.
Published at : 15 Dec 2025 10:24 PM (IST)
