हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनबेटी की परवरिश के बाद एक्ट्रेस ने छोड़ा टॉप शो, अब 6 साल बाद कमबैक के लिए हैं तैयार

बेटी की परवरिश के बाद एक्ट्रेस ने छोड़ा टॉप शो, अब 6 साल बाद कमबैक के लिए हैं तैयार

कुमकुम भाग्य जैसे शो में काम करके पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली शिखा सिंह किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. शिखा ने अपनी एक्टिंग के दम पर इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 15 Dec 2025 10:24 PM (IST)
कुमकुम भाग्य जैसे शो में काम करके पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली शिखा सिंह किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. शिखा ने अपनी एक्टिंग के दम पर इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है.

शिखा सिंह ने अपने करियर में कुमकुम भाग्य, कुंडली भाग्य और नागिन जैसे शोज में काम किया है. हालांकि, प्रेग्नेंसी के दौरान उन्होंने टीवी इंडस्ट्री से ब्रेक ले लिया था.

शिखा सिंह 6 साल बाद जगधात्री से छोटे पर्दे पर कम बैक करने के लिए तैयार हैं. ऐसे में उनके फैंस इस खबर को सुनने के बाद काफी खुश नजर आ रहे हैं.
शिखा सिंह 6 साल बाद जगधात्री से छोटे पर्दे पर कम बैक करने के लिए तैयार हैं. ऐसे में उनके फैंस इस खबर को सुनने के बाद काफी खुश नजर आ रहे हैं.
प्रेग्नेंसी के दौरान शिखा ने कुमकुम भाग्य से एग्जिट ले लिया था. अब 6 साल बाद वो टीवी पर वापसी कर रही हैं. इतने सालों से अपनी बेटी की परवरिश में बिजी थी.
प्रेग्नेंसी के दौरान शिखा ने कुमकुम भाग्य से एग्जिट ले लिया था. अब 6 साल बाद वो टीवी पर वापसी कर रही हैं. इतने सालों से अपनी बेटी की परवरिश में बिजी थी.
Published at : 15 Dec 2025 10:24 PM (IST)
Kumkum Bhagya Shikha Singh

टेलीविजन फोटो गैलरी

प्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट असअबाउट अस

