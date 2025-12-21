एक्सप्लोरर
देवोलीना भट्टाचार्जी ने बेटे जॉय के साथ शेयर की क्यूट फोटो, बोलीं- माय ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग
Devoleena Bhattacharjee News: देवोलीना भट्टाचार्जी ने इंस्टाग्राम पर बेटे जॉय के साथ प्यारी फोटो शेयर की है जिसे देख फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं. फोटो में मां-बेटे का प्यार साफ नजर आ रहा है.
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्जी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ की झलक फैंस के साथ शेयर करती हैं. इस बार उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने बेटे जॉय के साथ एक बेहद प्यारी तस्वीर पोस्ट की है जिसे देखकर फैंस इमोशनल हो गए हैं. इस फोटो के साथ लिखा गया उनका कैप्शन भी लोगों के दिल को छू रहा है.
Published at : 21 Dec 2025 06:51 PM (IST)
