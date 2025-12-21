देवोलीना भट्टाचार्जी ने बेटे जॉय के साथ शेयर की क्यूट फोटो, बोलीं- माय ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनदेवोलीना भट्टाचार्जी ने बेटे जॉय के साथ शेयर की क्यूट फोटो, बोलीं- माय ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग

Devoleena Bhattacharjee News: देवोलीना भट्टाचार्जी ने इंस्टाग्राम पर बेटे जॉय के साथ प्यारी फोटो शेयर की है जिसे देख फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं. फोटो में मां-बेटे का प्यार साफ नजर आ रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 21 Dec 2025 06:51 PM (IST)
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्जी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ की झलक फैंस के साथ शेयर करती हैं. इस बार उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने बेटे जॉय के साथ एक बेहद प्यारी तस्वीर पोस्ट की है जिसे देखकर फैंस इमोशनल हो गए हैं. इस फोटो के साथ लिखा गया उनका कैप्शन भी लोगों के दिल को छू रहा है.

टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्जी एक बार फिर अपने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सुर्खियों में हैं. इस बार वजह है उनके बेटे जॉय के साथ शेयर की गई एक बेहद प्यारी तस्वीर.
देवोलीना ने इंस्टाग्राम पर बेटे के साथ अपनी फोटो पोस्ट की है जिसमें मां-बेटे की बॉन्डिंग साफ नजर आ रही है. इस तस्वीर के साथ उन्होंने जो कैप्शन लिखा हैं उसने फैंस का दिल जीत लिया है. एक्ट्रेस ने लिखा है कि 'दिस स्माइल सेज इट ऑल-माय ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग'.
