Video: शख्स ने N-95 मास्क से ढक दिया AQI मीटर, 200 से 35 पहुंच गया आंकड़ा- हैरान कर देगा वीडियो
वीडियो में एक व्यक्ति हाथ में हवा जांचने वाली मशीन लेकर खड़ा दिखाई देता है. इस मशीन को एयर क्वालिटी मॉनिटर कहा जाता है, जो हवा की गंदगी को एक नंबर में दिखाती है.
भारत के कई शहरों में ठंड बढ़ने के साथ-साथ हवा की हालत भी खराब होती जा रही है. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे बड़े शहरों में हवा में धुआं, धूल और जहरीले कण बढ़ते जा रहे हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि N95 मास्क हमारी सेहत के लिए कितना जरूरी हो सकता है. यह वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए आंख खोलने वाला है, जो अब भी मास्क को हल्के में लेते हैं.
पहले जान लें क्या होता है एक्यूआई मीटर
वायरल वीडियो मुंबई के जुहू बीच इलाके का बताया जा रहा है. वीडियो में एक व्यक्ति हाथ में हवा जांचने वाली मशीन लेकर खड़ा दिखाई देता है. इस मशीन को एयर क्वालिटी मॉनिटर कहा जाता है, जो हवा की गंदगी को एक नंबर में दिखाती है. इस नंबर को AQI कहा जाता है. आसान शब्दों में समझें तो AQI जितना ज्यादा होगा, हवा उतनी ही ज्यादा खराब मानी जाती है.
शख्स ने N-95 मास्क से ढंका AQI मीटर
वीडियो में सबसे पहले वह व्यक्ति बिना किसी चीज के हवा की जांच करता है. मशीन पर AQI का आंकड़ा 191 से 192 के बीच दिखता है. व्यक्ति बताता है कि लगभग 200 AQI का मतलब है कि हवा साफ नहीं है और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है. इसके बाद वह एक N95 मास्क निकालता है और हवा जांचने वाली मशीन के पीछे वाले हिस्से को पूरी तरह से ढक देता है, जहां से मशीन हवा खींचती है.
200 से 37 पर आया आंकड़ा
जैसे ही N95 मास्क मशीन पर लगाया जाता है, कुछ ही सेकंड में AQI का नंबर तेजी से गिरने लगता है. देखते ही देखते AQI 35 से 37 तक पहुंच जाता है. यानी हवा अचानक काफी साफ दिखाई देने लगती है. इसके बाद वह व्यक्ति मास्क हटाता है और मशीन फिर से खुली हवा में आती है. मास्क हटाते ही AQI का नंबर तेजी से बढ़कर 201 तक पहुंच जाता है. यह नजारा देखकर वीडियो देखने वाले लोग हैरान रह गए.
यूजर्स ने यूं किया रिएक्ट
इस वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कई लोगों ने लिखा कि यह प्रयोग साफ दिखाता है कि N95 मास्क हवा में मौजूद जहरीले कणों को रोकने में मदद करता है. कुछ लोगों ने कहा कि अगर मास्क मशीन को इतनी साफ हवा दिखा सकता है, तो इंसान के फेफड़ों को भी काफी हद तक सुरक्षित रख सकता है. वहीं कुछ यूजर्स इस फर्क को देखकर पूरी तरह चौंक गए. वीडियो को Aneesh Bhasin नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.
