Christmas 2025: क्रिसमस के लिए तारक मेहता की छोटी सोनू के ये लुक हैं परफेक्ट, कर लीजिए ट्राई
Christmas Party Look Inspiration: टीवी शो तारक मेहता की छोटी सोनू रियल लाइफ में बेहद स्टाइलिश है. वो अक्सर अपने लुक्स को लेकर चर्चा में रहती हैं. क्रिसमस के लिए उनके आउटफिट्स परफेक्ट हो सकते हैं.
टीवी के पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में झील मेहता ने छोटी सोनू का रोल निभाया था. शो से उन्हें काफी पहचान मिली. वहीं अब एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर अपने लुक्स को लेकर सुर्खियां बटोरती हैं. वहीं अगर आप इस क्रिसमस पार्टी में कुछ यूनिक लुक ट्राई करना चाहती हैं, तो उनके ये लुक्स अपने लिए परफेक्ट साबित हो सकते हैं.
Published at : 20 Dec 2025 11:50 AM (IST)
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
