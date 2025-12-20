हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
New Year 2026: न्यू ईयर पार्टी में दिखना है पटोला? ट्राय करें अंकिता लोखंडे के ये किलर लुक्स

New Year 2026: न्यू ईयर पार्टी में दिखना है पटोला? ट्राय करें अंकिता लोखंडे के ये किलर लुक्स

Ankita Lokhande Glamorous Looks: अंकिता लोखंडे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं. उनके स्टाइलिश लुक्स को आप अपने न्यू ईयर पार्टी के लिए री क्रिएट कर सकती हैं. लीजिए एक्ट्रेस से स्टाइलिंग टिप्स.

Updated at : 20 Dec 2025 07:28 PM (IST)
Ankita Lokhande Glamorous Looks: अंकिता लोखंडे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं. उनके स्टाइलिश लुक्स को आप अपने न्यू ईयर पार्टी के लिए री क्रिएट कर सकती हैं. लीजिए एक्ट्रेस से स्टाइलिंग टिप्स.

टीवी की पॉपुलर बहू अंकिता लोखंडे अब बॉलीवुड में भी अपने कदम जमा चुकी हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर भी उनकी पॉपुलैरिटी कुछ कम नहीं है. न्यू ईयर पार्टीज के लिए पॉपुलर एक्ट्रेस के स्टनिंग लुक्स से आप इंस्पिरेशन ले सकती हैं. देखें तस्वीरें.

1/7
अंकिता लोखंडे हमेशा ही अपने स्टाइलिंग और फैशन सेंस से लाइमलाइट अपने नाम कर लेती हैं. इंडियन हो या मॉडर्न उनका हर एक लुक बिल्कुल कातिलाना होता है. न्यू ईयर पार्टीज के लिए आप एक्ट्रेस से स्टाइलिंग टिप्स ले सकती हैं.
अंकिता लोखंडे हमेशा ही अपने स्टाइलिंग और फैशन सेंस से लाइमलाइट अपने नाम कर लेती हैं. इंडियन हो या मॉडर्न उनका हर एक लुक बिल्कुल कातिलाना होता है. न्यू ईयर पार्टीज के लिए आप एक्ट्रेस से स्टाइलिंग टिप्स ले सकती हैं.
2/7
अंकिता लोखंडे का ये आउटफिट भी न्यू ईयर पार्टी के लिए परफेक्ट है. इसमें एक्ट्रेस ब्लैक कलर के आउटफिट में नजर आ रही हैं और पार्टीज किए ब्लैक का ऑप्शन कभी गलत हो ही नहीं सकता. स्मोकी आई मेकअप के साथ ग्लौसी लिप्स और बालों में सॉफ्ट कर्ल्स करते हुए एक्ट्रेस ने अपना लुक कंप्लीट किया.
अंकिता लोखंडे का ये आउटफिट भी न्यू ईयर पार्टी के लिए परफेक्ट है. इसमें एक्ट्रेस ब्लैक कलर के आउटफिट में नजर आ रही हैं और पार्टीज किए ब्लैक का ऑप्शन कभी गलत हो ही नहीं सकता. स्मोकी आई मेकअप के साथ ग्लौसी लिप्स और बालों में सॉफ्ट कर्ल्स करते हुए एक्ट्रेस ने अपना लुक कंप्लीट किया.
Published at : 20 Dec 2025 07:28 PM (IST)
Ankita Lokhande Photos Ankita Lokhande New Year 2026

टेलीविजन फोटो गैलरी

