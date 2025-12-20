अंकिता लोखंडे का ये आउटफिट भी न्यू ईयर पार्टी के लिए परफेक्ट है. इसमें एक्ट्रेस ब्लैक कलर के आउटफिट में नजर आ रही हैं और पार्टीज किए ब्लैक का ऑप्शन कभी गलत हो ही नहीं सकता. स्मोकी आई मेकअप के साथ ग्लौसी लिप्स और बालों में सॉफ्ट कर्ल्स करते हुए एक्ट्रेस ने अपना लुक कंप्लीट किया.