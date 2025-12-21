हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Night Duty Lifestyle Problems: अक्सर नाइट शिफ्ट करते हैं तो तुरंत बदल लें नौकरी, वरना यह खतरनाक बीमारी बना लेगी शिकार

Night Duty Lifestyle Problems: अक्सर नाइट शिफ्ट करते हैं तो तुरंत बदल लें नौकरी, वरना यह खतरनाक बीमारी बना लेगी शिकार

Night Shift: भारत सहित दुनिया में तमाम ऐसी कंपनियां हैं, जहां कर्मचारी रात की शिफ्ट में भी काम करते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि इससे कौन कौन सा खतरा या बीमारी होने की संभावना है.

By : सोनम | Updated at : 21 Dec 2025 02:32 PM (IST)
Night Shift Health Risks: ऑफिस का काम स्मूथ तरीके से चले इसलिए कंपनियां रात में भी काम करवाती हैं. इसके लिए वे कुछ कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगाती हैं, जो रात में कंपनी का काम करते हैं. रात में काम करना जितना आरामदायक दूर से देखने वाले लोगों को लगता है, वह उतना आसान नहीं होता. इससे पहला तो आपकी नींद सही तरीके से नहीं हो पाती, क्योंकि दिन में आप सोकर रात वाली नींद की कमी पूरा नहीं कर सकते हैं. दूसरा इससे कई तरह की बीमारी होने का खतरा बना रहता है. हाल ही में आए एक स्टडी में इस बात का खुलासा किया गया है कि रात में काम करने वाले लोगों को किडनी स्टोन होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है. चलिए आपको इस रिसर्च के बारे में विस्तार से बताते हैं कि इसमें क्या-क्या निकल कर सामने आया है.

क्या निकला रिसर्च में?

मायो क्लिनिक प्रोसीडिंग्स नामक जर्नल में प्रकाशित स्टडी की रिपोर्ट के अनुसार, इसमें सबसे ज्यादा किडनी स्टोन की समस्या के बारे में बताया गया है कि रात में काम करने वालों को सामान्य स्तर से ज्यादा किडनी स्टोन की दिक्कत होने की संभावना होती है. इसका खतरा उन लोगों में ज्यादा होता है, जो लोग शारीरिक मेहनत कम करते हैं या अभी पूरी तरह यंग हैं. रिसर्च के अनुसार, शरीर का भार, पानी पीने की आदत और अन्य तमाम तरह की लाइफस्टाइल से जुड़ी आदतें स्टोन को बनाने में अहम भूमिका निभाती हैं. नाइट शिफ्ट में काम करने वाले लोग अपनी लाइफस्टाइल को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते उनके शरीर का सर्केडियन रिदम प्रभावित होता है. यह एक नेचुरल प्रक्रिया है, जो शरीर के कई फंक्शन को तय करती है, जैसे कि कब सोना है, कब जागना है और शरीर के अंदर कौन सा हार्मोन कब बनेगा. इसलिए एक बार जब यह प्रभावित होता है, तो पूरे शरीर का बैलेंस बिगड़ जाता है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

चीन के सन यात-सेन यूनिवर्सिटी में एपिडेमियोलॉजी विभाग के मुख्य रिसर्चर यिन यांग का कहना है कि "जो लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, उनके अंदर किडनी स्टोन होने का खतरा करीब 15 प्रतिशत ज्यादा होता है. इसमें इस खतरे को बढ़ाने में उनकी तमाम लाइफस्टाइल से जुड़ी चीजें जैसे कि स्मोकिंग, नींद की कमी, कम पानी पीना और ज्यादा वजन बढ़ना भी शामिल होता है." इस पूरे रिसर्च के दौरान यिन यांग और उनकी टीम ने 2,20,000 के आसपास लोगों का डाटा इकट्ठा किया था और उनको 14 सालों तक फॉलो किया था. जिसमें अलग-अलग वर्क शिफ्ट में काम करने वाले लोगों की जानकारी जुटाई गई थी. अमेरिका के मायो क्लिनिक के नेफ्रोलॉजी और हाइपरटेंशन विभाग के फेलिक्स नॉफ की तरफ से पब्लिश इस एडिटोरियल में इस बात पर जोर दिया गया कि नाइट शिफ्ट में काम करने वाले लोगों का सर्केडियन रिदम सबसे ज्यादा प्रभावित होता है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Published at : 21 Dec 2025 02:32 PM (IST)
Night Shift Health Risks Kidney Stones Study Circadian Rhythm Disruption
