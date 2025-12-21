South Africa Shooting: दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के बाहरी इलाके में रविवार तड़के एक बार (टैवर्न) पर अज्ञात बंदूकधारियों ने अंधाधुंध गोलीबारी कर दी. इस हमले में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 अन्य घायल हो गए. पुलिस ने बताया कि यह इस महीने देश में इस तरह की दूसरी बड़ी गोलीबारी की घटना है.

यह वारदात जोहान्सबर्ग से करीब 40 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम स्थित बेकरसडाल इलाके में हुई, जो एक सोना खनन क्षेत्र है. हमला रात करीब 1 बजे (2300 GMT) के आसपास हुआ. पुलिस ने शुरुआत में मृतकों की संख्या 10 बताई थी, लेकिन बाद में इसे संशोधित कर 9 कर दिया.

पुलिस ने जारी किया बयान

पुलिस बयान के अनुसार, दो वाहनों में सवार करीब एक दर्जन हमलावरों ने टैवर्न में मौजूद लोगों पर गोलियां बरसाईं और घटना स्थल से भागते समय भी बेतरतीब फायरिंग करते रहे. मृतकों में एक ऑनलाइन कार-हेलिंग सेवा का ड्राइवर भी शामिल है, जो बार के बाहर मौजूद था. यह जानकारी प्रांतीय पुलिस आयुक्त मेजर जनरल फ्रेड केकाना ने SABC टीवी को दी. पुलिस ने बताया कि हमलावरों की तलाश के लिए मैनहंट शुरू कर दिया गया है.







पहले भी हुआ था इसी तरह का हमला

इससे पहले 6 दिसंबर को राजधानी प्रिटोरिया के पास सॉल्सविल टाउनशिप में एक हॉस्टल पर बंदूकधारियों ने हमला किया था, जिसमें तीन साल के बच्चे समेत 12 लोगों की मौत हो गई थी. पुलिस के मुताबिक, वह स्थान अवैध रूप से शराब बेचने का अड्डा था. दक्षिण अफ्रीका में कई लोग निजी सुरक्षा के लिए लाइसेंसी हथियार रखते हैं, लेकिन सख्त कानूनों के बावजूद देश में अवैध हथियारों की संख्या कहीं अधिक है.