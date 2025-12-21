MiG-29, Yak-130 से F-7 तक... बांग्लादेश की सेना के पास हैं कौन से हथियार, जानें सब कुछ

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







बांग्लादेश में एक अल्पसंख्यक हिंदू नागरिक की मॉब लिंचिंग की घटना के बाद से भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का माहौल बढ़ गया है. बांग्लादेश की राजधानी ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग के कार्यालय का घेराव कर वहां पत्थरबाजी और भारत विरोधी नारेबाजी की घटना को अंजाम दिया. भारत के साथ जारी तनाव के बाद बांग्लादेश अपनी सेना को मजबूत करने में जुटा है. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि बांग्लादेश की सेना के पास कौन-कौन से विमान और मिसाइल सिस्टम हैं.

145 देशों की तुलना में 43वें नंबर पर है बांग्लादेशी सेना

ग्लोबल फायर पावर (Global Fire Power) बेवसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक, बांग्लादेश की सैन्य ताकत दुनिया के 145 देशों की तुलना में 35वें नंबर पर है. वहीं, बांग्लादेश की हवाई ताकत की बात करें तो वह 145 देशों में 43वें नंबर पर हैं. बांग्लादेश के हवाई बेड़े में कुल 214 सैन्य विमान मौजूद हैं, जिसमें F-7, MiG-29 और Yak-130 जैसे लड़ाकू विमानों की कुल संख्या 42 है, जबकि बांग्लादेश के पास 65 हेलीकॉप्टर है. वहीं, अटैक हेलीकॉप्टर की बात करें, तो बांग्लादेश के पास एक भी नहीं है.

इसके अलावा, बांग्लादेश की सेना के पास 56 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 546 टोड आर्टिलरी, रोकेट ऑर्टिलरी की कुल संख्या 110 है. वहीं, बांग्लादेशी सेना के पास तुर्किए की निर्मित आधुनिक TRG-300 टाइगर मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम (MLRS) भी है. इस हथियार सिस्टम में टाइगर मिसाइल और T-122/300 मल्टी कैलिबर और मल्टी-कैलिबर रॉकेट लॉन्चिंग (MBRL) सिस्टम को एकीकृत किया गया है. बांग्लादेश ने साल 2021 में करीब 60 मिलियन डॉलर की लागत से इस रॉकेट सिस्टम को खरीदा था. इसमें बांग्लादेश के इस हथियार सिस्टम की कुल तीन बैटरियां मिली.

यह मिसाइल सिस्टम 3 किलोमीटर से लेकर 100 किमी के रेंज तक सफलतापूर्वक निशाना साध सकता है. इस मिसाइल लॉन्चर यूनिट में 300 एमएम के 4 राउंड या 122 एमएम रॉकेट के 40 राउंड लगाए जा सकते हैं.

पाकिस्तान से JF-17 लड़ाकू विमान खरीद सकता है बांग्लादेश

वहीं, बांग्लादेश ने पाकिस्तान की JF-17 थंडर लड़ाकू विमान में रूचि दिखाई है. इसकी मारक दूरी 3,400 किमी से अधिक हो सकती है. JF-17 थंडर पाकिस्तानी वायुसेना की मुख्य ताकत माना जाता है, इसका न्यू ब्लॉक-III वर्जन 4.5 जेनरेशन का मल्टीरोल फाइटर है, जिसे चेंगदू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन और पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स ने मिलकर विकसित किया है.

