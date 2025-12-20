एक्सप्लोरर
कहां गुम हो गए ‘उतरन’ के वीर? रश्मि देसाई से तलाक के बाद बदली पूरी जिंदगी
Nandish Singh Birthday:कभी टीवी की दुनिया के सुपरस्टार रहे नंदीश सिंह संधू आज लाइमलाइट से दूर हैं. टीवी शो ‘उतरन’ में वीर सिंह बुंदेला का रोल निभाकर उन्होंने दर्शकों के बीच पहचान बनाई थीं.
नंदीश सिंह 25 दिसंबर को अपना 43वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं. इसी वजह से वह एक बार फिर सुर्खियों में हैं. कभी टीवी स्क्रीन पर छाए रहने वाले नंदीश को फैंस आज भी मिस करते हैं. उन्हें दोबारा छोटे पर्दे पर देखने की चाह रखते हैं. ऐसे में सवाल यही है कि आजकल नंदीश कहां हैं और क्या कर रहे हैं. चलिए, जानते हैं उनके मौजूदा सफर के बारे में...
