कहां गुम हो गए ‘उतरन’ के वीर? रश्मि देसाई से तलाक के बाद बदली पूरी जिंदगी

आपको बता दें कि नंदीश सिंह संधू की पर्सनल लाइफ हमेशा चर्चा में रही है. उन्होंने टीवी एक्ट्रेस रश्मि देसाई से शादी की थी, लेकिन बाद में दोनों का तलाक हो गया. नंदीश और रश्मि की पहली मुलाकात ‘उतरन’ के सेट पर पर हुई थी. नंदीश सिंह और रश्मि देसाई की दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई.