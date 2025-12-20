एक्सप्लोरर
कौन हैं अर्चना पूरन सिंह की होने वाली बहू? फिल्में छोड़ ससुराल वालों के साथ बनाती हैं व्लॉग
Archana Puran Singh Daughter In Law: अर्चना पूरन सिंह टीवी के साथ व्लॉग्स भी बनाती है. उनके व्लॉग्स में अक्सर उनकी बहू भी नजर आती हैं. इसी बीच आइए जानते हैं उनकी होने वाली बहू के बारे में.
अर्चना पूरन सिंह के बेटे आर्यमन सेठी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहते हैं. हाल ही में उन्होंने अपने रिलेशनशिप को पब्लिकली किया, जिसके बाद से उनकी गर्लफ्रेंड की चर्चा होने लगी. उन्हें अक्सर अर्चना के व्लॉग्स में भी देखा जाता है.
1/7
2/7
Published at : 20 Dec 2025 02:27 PM (IST)
टेलीविजन
7 Photos
कौन हैं अर्चना पूरन सिंह की होने वाली बहू? फिल्में छोड़ ससुराल वालों के साथ बनाती हैं व्लॉग
टेलीविजन
6 Photos
Christmas 2025: क्रिसमस के लिए तारक मेहता की छोटी सोनू के ये लुक हैं परफेक्ट, कर लीजिए ट्राई
टेलीविजन
8 Photos
दूसरी बार 'मां' बनने के बाद भारती सिंह ने किया ये पहला पोस्ट, गणपति बप्पा को किया याद
टेलीविजन
10 Photos
टीवी के टॉप 10 एक्टर्स की लिस्ट में अनुपमा फेम रूपाली गांगुली ने मारी बाजी, जानें- किसे मिली कौन सी पोजिशन
टेलीविजन
7 Photos
बिग बॉस के बाद प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद लेने पहुंची तान्या मित्तल, फोटोज वायरल
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
बांग्लादेश में हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग पर आया शशि थरूर का पहला रिएक्शन, यूनुस से पूछे ये सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में शराब पीने वालों के लिए बड़ी खबर, नई आबकारी नीति लागू होते ही महंगी हो जाएगी बोतल!
इंडिया
कोहरे की वजह से PM मोदी का हेलिकॉप्टर ताहेरपुर में नहीं हो सका लैंड, वापस कोलकाता लौटा
बॉलीवुड
अंबानी स्कूल के फंक्शन में पति अभिषेक संग स्टाइलिश अंदाज में पहुंचीं थीं ऐश्वर्या राय, राधिका मर्चेंट ने लूट ली लाइमलाइट
Advertisement
टेलीविजन
7 Photos
कौन हैं अर्चना पूरन सिंह की होने वाली बहू? फिल्में छोड़ ससुराल वालों के साथ बनाती हैं व्लॉग
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion