हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनडिलीवरी से पहले रोने लगी थीं भारती सिंह, वाटर बैग ब्रेक होने के बाद डर से हो गई थी हालत खराब

डिलीवरी से पहले रोने लगी थीं भारती सिंह, वाटर बैग ब्रेक होने के बाद डर से हो गई थी हालत खराब

Bharti Singh: कॉमेडियन भारती सिंह ने हाल ही में अपने दूसरे बेबी का वेलकम किया है. इस बार भी उनके घर एक नन्हा राजकुमार आया है. वहीं रिसेंट व्लॉग में भारती ने अपनी डिलीवरी के बारे में बात की.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 21 Dec 2025 12:23 PM (IST)
Bharti Singh: कॉमेडियन भारती सिंह ने हाल ही में अपने दूसरे बेबी का वेलकम किया है. इस बार भी उनके घर एक नन्हा राजकुमार आया है. वहीं रिसेंट व्लॉग में भारती ने अपनी डिलीवरी के बारे में बात की.

कॉमेडियन भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया हाल ही में अपने दूसरे बेटे का वेलकम किया है. इस खुशी में कपल बेहद एक्साइटेड नजर आ रहा है. भारती, जो अपने व्लॉग्स के जरिए अपनी लाइफ की अपडेट्स शेयर करती रहती हैं, ने हाल ही में अपने दूसरे बच्चे की जर्नी अपने लेटेस्ट वीडियो में फैंस के साथ शेयर की. भारती ने अपनी डिलीवरी का हर अनुभव विस्तार से बताया और फैंस को अपनी खुशी में शामिल किया.

1/9
भारती सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. हाल ही में उन्होंने अपने लेटेस्ट वीडियो में अपनी डिलीवरी का अनुभव फैंस के साथ शेयर किया. व्लॉग की शुरुआत में भारती ने फैंस को बताया कि सुबह-सुबह उनका वॉटर बैग फट गया और डॉक्टर ने उन्हें डिलीवरी के लिए अस्पताल आने को कहा.
भारती सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. हाल ही में उन्होंने अपने लेटेस्ट वीडियो में अपनी डिलीवरी का अनुभव फैंस के साथ शेयर किया. व्लॉग की शुरुआत में भारती ने फैंस को बताया कि सुबह-सुबह उनका वॉटर बैग फट गया और डॉक्टर ने उन्हें डिलीवरी के लिए अस्पताल आने को कहा.
2/9
भारती इमोशनल हो गईं और उन्होंने कहा, 'सुबह करीब छह बजे अचानक मेरा वॉटर बैग फट गया. मैंने तुरंत डॉक्टर को कॉल किया, जिन्होंने कहा कि मेरा वॉटर बैग फट गया है और हमें तुरंत अस्पताल आना होगा. मैं पूरी तरह डर गई थी और समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है. हमने जल्दी से अपने बैग पैक किए और अस्पताल की ओर भागे.'
भारती इमोशनल हो गईं और उन्होंने कहा, 'सुबह करीब छह बजे अचानक मेरा वॉटर बैग फट गया. मैंने तुरंत डॉक्टर को कॉल किया, जिन्होंने कहा कि मेरा वॉटर बैग फट गया है और हमें तुरंत अस्पताल आना होगा. मैं पूरी तरह डर गई थी और समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है. हमने जल्दी से अपने बैग पैक किए और अस्पताल की ओर भागे.'
Published at : 21 Dec 2025 12:23 PM (IST)
Tags :
Bharti Singh Haarsh Limbachiyaa

टेलीविजन फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Agniveer News: BSF कॉन्स्टेबल भर्ती में अग्निवीरों को मिलेगा 50 फीसदी आरक्षण, गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन
BSF कॉन्स्टेबल भर्ती में अग्निवीरों को मिलेगा 50 फीसदी आरक्षण, गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अरावली बचेगी तो दिल्ली बचेगी! अखिलेश यादव बोले- 'विदेशी तो छोड़िए, देश के पर्यटक भी नहीं आएंगे'
अरावली बचेगी तो दिल्ली बचेगी! अखिलेश यादव बोले- 'विदेशी तो छोड़िए, देश के पर्यटक भी नहीं आएंगे'
विश्व
अमेरिका ने फिर वेनेजुएला को उकसाया! तेल टैंकर पर कर लिया कब्जा, ट्रंप ने मादुरो सरकार को दे डाली धमकी
अमेरिका ने वेनेजुएला के एक और तेल टैंकर पर किया कब्जा, ट्रंप ने मादुरो सरकार को दे डाली धमकी
क्रिकेट
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ हुआ धोखा
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ धोखा
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Peak Oil Myth टूट गया! जानिए क्यों भारत है भविष्य की Energy Growth का Center| Paisa Live
कोहरे की चादर में गायब हो गया दिल्ली का Akshardham मंदिर, Air Pollution में घुट रहा लोगों का दम !
Maharashtra के Sambhaji Nagar में दोस्त से मिलने गई महिला ने लगाया सामूहिक दुष्कर्म का आरोप
Top News: 8 बजे की बड़ी खबरें | BJP | PM Modi | Maharashtra News | North- India Pollution |abp News
संसद सत्र छोड़ George Soros से मिलने Germany चले गए Rahul Gandhi, BJP ने लगाए गंभीर आरोप

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Agniveer News: BSF कॉन्स्टेबल भर्ती में अग्निवीरों को मिलेगा 50 फीसदी आरक्षण, गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन
BSF कॉन्स्टेबल भर्ती में अग्निवीरों को मिलेगा 50 फीसदी आरक्षण, गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अरावली बचेगी तो दिल्ली बचेगी! अखिलेश यादव बोले- 'विदेशी तो छोड़िए, देश के पर्यटक भी नहीं आएंगे'
अरावली बचेगी तो दिल्ली बचेगी! अखिलेश यादव बोले- 'विदेशी तो छोड़िए, देश के पर्यटक भी नहीं आएंगे'
विश्व
अमेरिका ने फिर वेनेजुएला को उकसाया! तेल टैंकर पर कर लिया कब्जा, ट्रंप ने मादुरो सरकार को दे डाली धमकी
अमेरिका ने वेनेजुएला के एक और तेल टैंकर पर किया कब्जा, ट्रंप ने मादुरो सरकार को दे डाली धमकी
क्रिकेट
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ हुआ धोखा
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ धोखा
बॉलीवुड
मुकेश खन्ना ने की धुरंधर में रणवीर सिंह की तारीफ, बोले- हो सकता है उन्हें शक्तिमान के लिए मना किया लेकिन...
मुकेश खन्ना ने की धुरंधर में रणवीर सिंह की तारीफ, बोले- हो सकता है उन्हें शक्तिमान के लिए मना किया लेकिन...
इंडिया
पैगंबर मोहम्मद का उपदेश सुना हाई कोर्ट ने वकील को दी राहत, 19 साल बाद मिला न्याय; जानें पूरा मामला
पैगंबर मोहम्मद का उपदेश सुना HC ने वकील को दी राहत, 19 साल बाद मिला न्याय; जानें पूरा मामला
जनरल नॉलेज
घर में कितनी शराब रख सकते हैं आप, न्यू ईयर पार्टी करने से पहले जान लीजिए जवाब
घर में कितनी शराब रख सकते हैं आप, न्यू ईयर पार्टी करने से पहले जान लीजिए जवाब
ट्रेंडिंग
मच्छर के घर पर बुलडोजर चलाओ... डेंगू मच्छर की लाश लेकर नगर निगम पहुंचा शख्स, वीडियो देख यूजर्स ने कर दी ये डिमांड
मच्छर के घर पर बुलडोजर चलाओ... डेंगू मच्छर की लाश लेकर नगर निगम पहुंचा शख्स, वीडियो देख यूजर्स ने कर दी ये डिमांड
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Embed widget