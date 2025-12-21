डिलीवरी से पहले रोने लगी थीं भारती सिंह, वाटर बैग ब्रेक होने के बाद डर से हो गई थी हालत खराब

भारती इमोशनल हो गईं और उन्होंने कहा, 'सुबह करीब छह बजे अचानक मेरा वॉटर बैग फट गया. मैंने तुरंत डॉक्टर को कॉल किया, जिन्होंने कहा कि मेरा वॉटर बैग फट गया है और हमें तुरंत अस्पताल आना होगा. मैं पूरी तरह डर गई थी और समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है. हमने जल्दी से अपने बैग पैक किए और अस्पताल की ओर भागे.'