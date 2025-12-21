एक्सप्लोरर
डिलीवरी से पहले रोने लगी थीं भारती सिंह, वाटर बैग ब्रेक होने के बाद डर से हो गई थी हालत खराब
Bharti Singh: कॉमेडियन भारती सिंह ने हाल ही में अपने दूसरे बेबी का वेलकम किया है. इस बार भी उनके घर एक नन्हा राजकुमार आया है. वहीं रिसेंट व्लॉग में भारती ने अपनी डिलीवरी के बारे में बात की.
कॉमेडियन भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया हाल ही में अपने दूसरे बेटे का वेलकम किया है. इस खुशी में कपल बेहद एक्साइटेड नजर आ रहा है. भारती, जो अपने व्लॉग्स के जरिए अपनी लाइफ की अपडेट्स शेयर करती रहती हैं, ने हाल ही में अपने दूसरे बच्चे की जर्नी अपने लेटेस्ट वीडियो में फैंस के साथ शेयर की. भारती ने अपनी डिलीवरी का हर अनुभव विस्तार से बताया और फैंस को अपनी खुशी में शामिल किया.
Published at : 21 Dec 2025 12:23 PM (IST)
