शुभमन गिल के ड्रॉप होने पर आ गया गौतम गंभीर का रिएक्शन, वीडियो देख चौंक जाएंगे आप

शनिवार, 20 दिसंबर को BCCI ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय स्क्वाड की घोषणा की थी. इस स्क्वाड से शुभमन गिल का बाहर रहना चर्चा का विषय बना हुआ है. एक तरफ चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया था. वहीं कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि गिल के बाहर होने की वजह उनकी फॉर्म नहीं है.

भारतीय स्क्वाड की घोषणा के कुछ घंटों बाद भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर को दिल्ली एयरपोर्ट पर देखा गया था, जहां उनसे मीडिया रिपोर्टर्स ने शुभमन गिल को ड्रॉप किए जाने के बारे में सवाल पूछा. इस पर गंभीर बिना जवाब दिए वहां से निकल गए.

यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी चर्चा का केंद्र बन गया है. जिसमें देखा जा सकता है कि कुछ मीडिया रिपोर्टर्स ने गंभीर से सवाल पूछा, लेकिन वो गार्डन हिलाते हुए निकल गए. गिल का ड्रॉप इसलिए भी चौंकाने वाला विषय है, क्योंकि गिल पिछले कुछ महीनों से टी20 टीम के उपकप्तान बने हुए थे.

शुभमन गिल आखिरी बार दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में खेलते दिखे थे, जहां वो 3 पारियों में सिर्फ 32 रन बना पाए थे. वहीं चोट के कारण वो चौथा और पांचवां टी20 मैच नहीं खेल पाए थे. हालांकि कुछ रिपोर्ट्स अनुसार गिल अहमदाबाद में खेलना चाहते थे. लेकिन टीम मैनेजमेंट उन्हें पहले ही स्क्वाड से बाहर करने का मन बना चुका था.

गिल पर क्या बोले अजीत अगरकर

टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने शुभमन गिल को ड्रॉप किए जाने पर कहा, "शुभमन गिल उपकप्तान थे, लेकिन अब टीम में नहीं हैं. पहले अक्षर पटेल टी20 टीम के उपकप्तान थे. निरंतरता की बात करें तो आपको कई सारे कॉम्बिनेशन ध्यान में रखने होंगे. अगर आपका विकेटकीपर टॉप ऑर्डर में बैटिंग करेगा, जीतेश शर्मा का विकल्प भी था. शुभमन गिल एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, उनका बाहर होना दुर्भाग्यपूर्ण है."

