हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडYear Ender 2025: हीरो नहीं, विलेन के नाम रहा 2025, लुक से लेकर एक्टिंग तक के फैन हुए दर्शक

Year Ender 2025: हीरो नहीं, विलेन के नाम रहा 2025, लुक से लेकर एक्टिंग तक के फैन हुए दर्शक

Villains Ruled In 2025: साल 2025 बॉलीवुड के हीरोज से ज्यादा विलेन बनने वाले एक्टर्स के नाम रहा. अक्षय खन्ना, रणदीप हुड्डा से लेकर नवाजुद्दीन सिद्दीकी तक ने अपनी खलनायकी से फैंस को खूब इंप्रेस किया.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 21 Dec 2025 05:48 PM (IST)
साल 2025 अब खत्म होने को है. इस साल एक से बढ़कर एक फिल्में रिलीज हुईं, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी रहीं जिनमें हीरो से ज्यादा विलेन ने लाइमलाइट लूट ली. 'धुरंधर' में रहमान डकैत बनकर जहां अक्षय खन्ना छा गए तो वहीं रणदीप हुड्डा से लेकर नवाजुद्दीन सिद्दीकी तक ने अपनी खलनायकी से फैंस का दिल जीत लिया. ऐसे में इनकी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर भी खूब कमाई की.

अक्षय खन्ना- धुरंधर

  • 'धुरंधर' में रणवीर सिंह लीड रोल में हैं और अक्षय खन्ना ने विलेन का किरदार अदा किया है. 
  • अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत बनकर अपनी परफॉर्मेंस से लाइलमाइट अपने नाम कर ली है.
  • हर तरफ 'धुरंधर' में अक्षय खन्ना की एक्टिंग का तारीफ हो रही है और फिल्म जमकर कमाई कर रही है.
  • भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है.

रणदप हुड्डा- जाट

  • सनी देओल स्टारर फिल्म 'जाट' में रणदीप हुड्डा ने विलेन राणातुंगा का रोल निभाया था.
  • फिल्म में एक्टर के खूंखार अवतार ने दर्शकों को इंप्रेस कर दिया है.
  • 'जाट' ने बॉक्स ऑफिस पर 88.26 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है.

नवाजुद्दीन सिद्दीकी- थामा

  • हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'थामा' में आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना लीड रोल में थे.
  • इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी यक्षासन के किरदार में दिखाई दिए थे.
  • 'थामा' ने बॉक्स ऑफिस पर 161.09 करोड़ रुपए कमाए थे और ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी.

रितेश देशमुख- रेड 2

  • अजय देवगन की फिल्म 'रेड 2' में रितेश देशमुख विलेन अवतार में दिखाई दिए.
  • दादाभाई का रोल निभाकर रितेश ने अपनी स्क्रीन प्रेजेंस से दर्शकों का दिल जीत लिया.
  • 'रेड 2' ने बॉक्स ऑफिस पर 173.05 करोड़ रुपए का कारोबार किया.

बॉबी देओल- द बैड्स ऑफ बॉलीवुड

  • वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में बॉबी देओल अजय तलवार के रोल में नजर आए थे.
  • एक्टर ने अपने धांसू लुक और एक्शन से स्क्रीन्स लूट ली.
  • नेटफ्लिक्स पर रिलीज हई इस सीरीज को ओटीटी पर भरपूर व्यूज मिले थे.
About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 21 Dec 2025 05:42 PM (IST)
Nawazuddin Siddiqui Randeep Hooda Akshaye Khanna Year Ender 2025
