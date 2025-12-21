एक्सप्लोरर
'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में आएगा जबरदस्त ट्विस्ट, 'ये हैं मोहब्बतें' की इस एक्ट्रेस की होगी एंट्री
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2:'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में फिर से नया लीप आने वाला है.नए लीप से शो में एक और एंट्री होगी. इस एंट्री से शो की कहानी जबरदस्त ट्विस्ट और टर्न के साथ आगे बढ़ेगी.
‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ बढ़ते दिन के साथ काफी मजेदार और दिलचस्प होती जा रही है. शो में 6 साल का बड़ा लीप शो इसकी कहानी को दोगुनी मजेदार बन जाएगी. मेकर्स इसे टीवी की दुनिया की सुपरहिट शो बनाने के लिए नए-नए पैंतरे आजमाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं.
Published at : 21 Dec 2025 04:58 PM (IST)
'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में आएगा जबरदस्त ट्विस्ट, 'ये हैं मोहब्बतें' एक्ट्रेस की एंट्री
