‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ शो में मेकर्स ने 6 साल का लीप जोड़ा है. इस लीप में टीवी की दुनिया की खूबसूरत एक्ट्रेस स्वाति शर्मा शामिल होगीं. IWM Buzz के अनुसार, स्वाति शर्मा शो के लीप के बाद के एपिसोड में एंट्री करेंगी. उनका किरदार तुलसी के साथ रहेगा और उम्मीद है कि वह आने वाले ट्विस्ट को आकार देने में अहम भूमिका निभाएंगी.