एक्सप्लोरर
अंकिता लोखंडे की बर्थडे पार्टी में पहुंचे टीवी सितारे, इनसाइड फोटोज शेयर कर एक्ट्रेस बोलीं- 'दोस्ती और रिश्ते वरदान हैं...'
Ankita Lokhande Birthday Bash Pics: टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे का 19 दिसंबर को बर्थडे था. इस खास दिन को एक्ट्रेस ने फैमिली और दोस्तों के साथ सेलिब्रेट किया जिसकी इनसाइड तस्वीरें भी सामने आ गई हैं.
'पवित्र रिश्ता' फेम एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे अब 41 साल की हो चुकी हैं. 19 दिसंबर को ही एक्ट्रेस ने धूमधाम से अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है. अंकिता ने खुद अपने ग्रैंड बर्थडे बैश की फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.
1/12
2/12
Published at : 20 Dec 2025 03:35 PM (IST)
टेलीविजन
12 Photos
अंकिता लोखंडे की बर्थडे पार्टी में पहुंचे टीवी सितारे, इनसाइड फोटोज शेयर कर एक्ट्रेस बोलीं- 'दोस्ती और रिश्ते वरदान हैं...'
टेलीविजन
7 Photos
कौन हैं अर्चना पूरन सिंह की होने वाली बहू? फिल्में छोड़ ससुराल वालों के साथ बनाती हैं व्लॉग
टेलीविजन
6 Photos
Christmas 2025: क्रिसमस के लिए तारक मेहता की छोटी सोनू के ये लुक हैं परफेक्ट, कर लीजिए ट्राई
टेलीविजन
8 Photos
दूसरी बार 'मां' बनने के बाद भारती सिंह ने किया ये पहला पोस्ट, गणपति बप्पा को किया याद
टेलीविजन
10 Photos
टीवी के टॉप 10 एक्टर्स की लिस्ट में अनुपमा फेम रूपाली गांगुली ने मारी बाजी, जानें- किसे मिली कौन सी पोजिशन
टेलीविजन
7 Photos
बिग बॉस के बाद प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद लेने पहुंची तान्या मित्तल, फोटोज वायरल
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
चीन ने भारत को दिया झटका! एक साल में दूसरी बार खटखटाया WTO का दरवाजा, जानें पूरा विवाद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में शराब पीने वालों के लिए बड़ी खबर, नई आबकारी नीति लागू होते ही महंगी हो जाएगी बोतल!
क्रिकेट
शुभमन गिल को 2026 टी20 वर्ल्ड कप टीम में नहीं मिली जगह, 5 और बड़े सितारे भी गायब
इंडिया
कोहरे की वजह से PM मोदी का हेलिकॉप्टर ताहेरपुर में नहीं हो सका लैंड, वापस कोलकाता लौटा
Advertisement
टेलीविजन
12 Photos
अंकिता लोखंडे की बर्थडे पार्टी में पहुंचे टीवी सितारे, इनसाइड फोटोज शेयर कर एक्ट्रेस बोलीं- 'दोस्ती और रिश्ते वरदान हैं...'
टेलीविजन
7 Photos
कौन हैं अर्चना पूरन सिंह की होने वाली बहू? फिल्में छोड़ ससुराल वालों के साथ बनाती हैं व्लॉग
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion