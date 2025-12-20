अंकिता लोखंडे की बर्थडे पार्टी में पहुंचे टीवी सितारे, इनसाइड फोटोज शेयर कर एक्ट्रेस बोलीं- 'दोस्ती और रिश्ते वरदान हैं...'

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनअंकिता लोखंडे की बर्थडे पार्टी में पहुंचे टीवी सितारे, इनसाइड फोटोज शेयर कर एक्ट्रेस बोलीं- 'दोस्ती और रिश्ते वरदान हैं...'

Ankita Lokhande Birthday Bash Pics: टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे का 19 दिसंबर को बर्थडे था. इस खास दिन को एक्ट्रेस ने फैमिली और दोस्तों के साथ सेलिब्रेट किया जिसकी इनसाइड तस्वीरें भी सामने आ गई हैं.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 20 Dec 2025 03:44 PM (IST)
'पवित्र रिश्ता' फेम एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे अब 41 साल की हो चुकी हैं. 19 दिसंबर को ही एक्ट्रेस ने धूमधाम से अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है. अंकिता ने खुद अपने ग्रैंड बर्थडे बैश की फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.

अपनी बर्थडे पार्टी में अंकिता लोखंडे बेहद स्टाइलिश अवतार में दिखाई दीं. ग्रीन कलर के ऑफ शोल्डर टॉप को एक्ट्रेस ने मैचिंग साटिन स्कर्ट के साथ पेयर किया था.
अंकिता की बर्थडे पार्टी में उनके करीबी दोस्त और टीवी कलाकारों ने शिरकत की थी. एक्ट्रेस ने इनके साथ अपनी ढेरों तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं.
Published at : 20 Dec 2025 03:35 PM (IST)
