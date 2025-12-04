इंडिगो फ्लाइट में बम की धमकी, मदीना से हैदराबाद आ रहे विमान को अहमदाबाद में किया गया डायवर्ट

Indigo Flight Bomb Threat: इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट में बम की धमकी मिलने के बाद अहमदाबाद में डायवर्ट कर दी गई. एयरलाइन ने जानकारी देते हुए कहा, "यह मदीना से हैदराबाद रूट की फ्लाइट है. इसे अहमदाबाद में डायवर्ट किया गया और सभी स्टैंडर्ड सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा."

सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि इस दौरान फ्लाइट और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं. सुरक्षा एजेंसियां फ्लाइट के माध्यम से आने वाले किसी भी खतरे का विस्तृत जांच कर रही हैं. इंडिगो ने भी पुष्टि की कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा है और यात्रियों की सुरक्षा प्राथमिकता में रखी जा रही है.

पहले भी मिली थी धमकी

इंडिगो की एक फ्लाइट को दो दिसंबर को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी. धमकी मिलते ही कुवैत से हैदराबाद आ रही इंडिगो फ्लाइट को मुंबई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी. उड़ान के दौरान ही बम की धमकी मिलने पर तुरंत सुरक्षा एजेंसियों को सूचना दी गई और फ्लाइट को सुरक्षित तरीके से मुंबई में उतारा गया.

जानकारी के मुताबिक, फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई थी. यह ईमेल दिल्ली एयरपोर्ट को प्राप्त हुआ था. ईमेल मिलते ही एयरपोर्ट प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया और सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार इंडिगो की फ्लाइट को छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आपातकालीन लैंडिंग करवाई गई.

FlightRadar24 के अनुसार, इंडिगो की फ्लाइट एयरबस A321-251NX ने रात 1:56 बजे कुवैत से उड़ान भरी थी और यह हैदराबाद के लिए जा रही थी. लेकिन धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद सुरक्षा कारणों से फ्लाइट को सुबह 8:10 बजे मुंबई में ही लैंड करवाया गया.