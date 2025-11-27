हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरी
टेलीविजन
रुपाली गांगुली से लेकर हिना खान तक ने अवॉर्ड फंक्शन में बिखेरा जलवा, प्रियंका चाहर चौधरी ने लूटी लाइमलाइट

रुपाली गांगुली से लेकर हिना खान तक ने अवॉर्ड फंक्शन में बिखेरा जलवा, प्रियंका चाहर चौधरी ने लूटी लाइमलाइट

टीवी इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड सेलेब्स तक बीती रात एक अवॉर्ड फंक्शन में पहुंचे. जहां, इन सेलेब्स ने अपने स्वैग और स्टाइल ने लोगों को खूब दीवाना बनाया. अब उनकी तस्वीरें और वीडियोज वायरल हो रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 27 Nov 2025 12:02 PM (IST)
टीवी इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड सेलेब्स तक बीती रात एक अवॉर्ड फंक्शन में पहुंचे. जहां, इन सेलेब्स ने अपने स्वैग और स्टाइल ने लोगों को खूब दीवाना बनाया. अब उनकी तस्वीरें और वीडियोज वायरल हो रही हैं.

इस इवेंट में रुपाली गांगुली से लेकर हिना खान ने अपने स्टाइलिश लुक से चार चांद लगा दिया. लेकिन, इस हसीना ने सबसे ज्यादा लाइमलाइट बटोरी वो कोई और नहीं बल्कि प्रियंका चाहर चौधरी थीं.

1/10
टीवी की अनुपमा यानी रुपाली गांगुली इस खास मौक पर गोल्डन साड़ी पहनकर पहुंची. ओपन हेयर में एक्ट्रेस काफी स्टनिंग लगीं.
टीवी की अनुपमा यानी रुपाली गांगुली इस खास मौक पर गोल्डन साड़ी पहनकर पहुंची. ओपन हेयर में एक्ट्रेस काफी स्टनिंग लगीं.
2/10
बॉलीवुड एक्ट्रेस डेजी शाह भी इस इवेंट में ऑफ शोल्डर नेवी ब्लू आउटफिट पहने पहुंची, जिसमें वो काफी ग्लैमरस दिखाई दीं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस डेजी शाह भी इस इवेंट में ऑफ शोल्डर नेवी ब्लू आउटफिट पहने पहुंची, जिसमें वो काफी ग्लैमरस दिखाई दीं.
3/10
कृति खरबंदा ने इस खास मौके पर बेहद ही सिजलिंग ब्राउन कलर का आउटफिट पहना था, जिसमें वो हद से ज्यादा ग्लैमरस लग रही थीं.
कृति खरबंदा ने इस खास मौके पर बेहद ही सिजलिंग ब्राउन कलर का आउटफिट पहना था, जिसमें वो हद से ज्यादा ग्लैमरस लग रही थीं.
4/10
हिना खान इस इवेंट में येलो कलर का ट्रेडिशनल आउटफिट पहने पहुंची. उनकी सादगी ने लोगों के दिलों को छू लिया.
हिना खान इस इवेंट में येलो कलर का ट्रेडिशनल आउटफिट पहने पहुंची. उनकी सादगी ने लोगों के दिलों को छू लिया.
5/10
मिर्जापुर में जमकर इंटीमेट सीन देकर पॉपुलैरिटी बटोरने वाली रसिका दुग्गल इस इवेंट में साड़ी पहनकर पहुंची. उनकी खूबसूरती ने लोगों को दीवाना बना दिया.
मिर्जापुर में जमकर इंटीमेट सीन देकर पॉपुलैरिटी बटोरने वाली रसिका दुग्गल इस इवेंट में साड़ी पहनकर पहुंची. उनकी खूबसूरती ने लोगों को दीवाना बना दिया.
6/10
क्रिस्टल डिसूजा इस इवेंट में गाउन पहनकर पहुंची थीं, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा स्टनिंग लग रही थीं.
क्रिस्टल डिसूजा इस इवेंट में गाउन पहनकर पहुंची थीं, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा स्टनिंग लग रही थीं.
7/10
श्वेता तिवारी की लाडली पलक तिवारी को भी इस इवेंट में स्पॉट किया गया. पलक ऑफ शोल्डर गोल्डन ड्रेस में काफी सिजलिंग लगीं.
श्वेता तिवारी की लाडली पलक तिवारी को भी इस इवेंट में स्पॉट किया गया. पलक ऑफ शोल्डर गोल्डन ड्रेस में काफी सिजलिंग लगीं.
8/10
नुसरत भरूचा इस इवेंट में व्हाइट को-ऑर्ड सेट पहनकर पहुंची, जिसे उन्हें बेहद ही ग्रेसफुल अंदाज में कैरी किया था.
नुसरत भरूचा इस इवेंट में व्हाइट को-ऑर्ड सेट पहनकर पहुंची, जिसे उन्हें बेहद ही ग्रेसफुल अंदाज में कैरी किया था.
9/10
कुब्रा सैत भी इस इवेंट में नजर आईं. ग्रे कलर के आउटफिट में एक्ट्रेस का स्टनिंग लुक देखने को मिला.
कुब्रा सैत भी इस इवेंट में नजर आईं. ग्रे कलर के आउटफिट में एक्ट्रेस का स्टनिंग लुक देखने को मिला.
10/10
इस इवेंट में सबसे ज्यादा लाइमलाइट जिस हसीना ने बटोरी, वो थीं प्रियंका चाहर चौधरी. टीवी की इस नई नागिन ने ब्लू साड़ी को इतने स्टाइलिश अंदाज में पहना की हर किसी की निगाहें उन्हीं पर टिक गई.
इस इवेंट में सबसे ज्यादा लाइमलाइट जिस हसीना ने बटोरी, वो थीं प्रियंका चाहर चौधरी. टीवी की इस नई नागिन ने ब्लू साड़ी को इतने स्टाइलिश अंदाज में पहना की हर किसी की निगाहें उन्हीं पर टिक गई.
Published at : 27 Nov 2025 12:02 PM (IST)
Tags :
Rupali Ganguly Hina Khan Priyanka Chahar Choudhary

टेलीविजन फोटो गैलरी

और देखें
Embed widget