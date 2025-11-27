एक्सप्लोरर
रुपाली गांगुली से लेकर हिना खान तक ने अवॉर्ड फंक्शन में बिखेरा जलवा, प्रियंका चाहर चौधरी ने लूटी लाइमलाइट
टीवी इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड सेलेब्स तक बीती रात एक अवॉर्ड फंक्शन में पहुंचे. जहां, इन सेलेब्स ने अपने स्वैग और स्टाइल ने लोगों को खूब दीवाना बनाया. अब उनकी तस्वीरें और वीडियोज वायरल हो रही हैं.
इस इवेंट में रुपाली गांगुली से लेकर हिना खान ने अपने स्टाइलिश लुक से चार चांद लगा दिया. लेकिन, इस हसीना ने सबसे ज्यादा लाइमलाइट बटोरी वो कोई और नहीं बल्कि प्रियंका चाहर चौधरी थीं.
Published at : 27 Nov 2025 12:02 PM (IST)
