दिल्ली के तापमान में आई गिरावट, आज हल्की बारिश के आसार, जानें अपडेट

दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार हल्की बारिश के बाद भी उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान किया है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, आज भी शहर में बहुत हल्की से हल्की बारिश के आसार हैं, लेकिन गर्मी भी थोड़ा परेशान करने वाली है. विभाग का अनुमान है कि अगले 7 दिनों में अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है.

IMD ने अनुसार, मंगलवार (12 अगस्त) को शहर का न्यूनतम तापमान 26.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.6 डिग्री कम था. वहीं, अधिकतम तापमान करीब 31.4 डिग्री रहा, जो सामान्य से 2.8 डिग्री कम था.

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आज कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम?

IMD के अनुसार, आज बुधवार (12 अगस्त) को आसमान में आमतौर पर बादल छाये रहेंगे. रात के समय में शहर के कुछ इलाकों में हल्की तो कुछ जगहों पर मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है. आज अधिकतम तापमान 34-36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24-26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. दिन के दौरान शहर में दक्षिण-पूर्वी हवाएं 5-10 किमी/घंटा की गति से चलेंगी.

24 घंटों में तापमान में आई थोड़ी गिरावट

पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में अधिकतर जगहों पर गरज-चमक के साथ बिजली कड़कने और हल्की से मध्यम स्तर की बारिश दर्ज की गई पिछले 24 घंटों में दिल्ली के न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं दर्ज किया गया, लेकिन अधिकतम तापमान में 3-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई. इस दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान 23-27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30-31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा.

वहीं, दिल्ली के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम (-1.6°C से -3.0°C) और बाकी हिस्सों में सामान्य (-1.5°C से 1.5°C) दर्ज किया गया. दिन के दौरान शहर में 10-15 किमी/घंटा की गति से उत्तर-पूर्वी हवाएं चलीं. इस दौरान नमी का अधिकतम स्तर 100 प्रतिशत और न्यूनतम स्तर 84 प्रतिशत रहा.

कहां कितनी हुई बारिश

भारतीय मौसम विभाग के (IMD) के अनुसार, मंगलवार को सुबह 8:30 बजे तक के 24 घंटे के आंकड़ों के अनुसार, मयूर विहार में सबसे अधिक 38.0 मिमी, राजघाट में 10.6 मिमी बारिश दर्ज की गई है. एनसीआर क्षेत्र नोएडा में इस दौरान 27.5 मिमी बारिश दर्ज की गई. वहीं, दिन के समय सुबह 8.30 बजे से शाम 5.30 बजे के बीच दिल्ली के सफदरजंग में 4.0 मिमी, रिज में 3.7 मिमी और पूसा में 3.0 मिमी, पालम में 1.4 मिमी, लोधी रोड में 1.5 मिमी बारिश दर्ज की गई.

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