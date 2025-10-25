एक्सप्लोरर
राखी सावंत की 10 फोटोज, 4 मिनट के गाने में दिए 50 किसिंग सीन
Rakhi Sawant New Song: राखी सावंत इन दिनों हाल ही में रिलीज हुए अपने म्यूजिक वीडियो को लेकर चर्चा में हैं. एक पॉडकास्ट में राखी ने इस म्यूजिक वीडियो की फीस को लेकर बात भी की है.
राखी सावंत हमेशा अपने स्टाइल और लुक के लिए चर्चा में रहती हैं. हाल ही में उनका नया गाना रिलीज़ हुआ है, जिसमें सिर्फ 4 मिनट के गाने में उन्होंने 50 किसिंग सीन दिए हैं. उनका ये गाना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस के बीच खूब सुर्खियां बटोर रहा है.
Published at : 25 Oct 2025 03:21 PM (IST)
Tags :Rakhi Sawant Zaroorat
