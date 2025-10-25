हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनराखी सावंत की 10 फोटोज, 4 मिनट के गाने में दिए 50 किसिंग सीन

राखी सावंत की 10 फोटोज, 4 मिनट के गाने में दिए 50 किसिंग सीन

Rakhi Sawant New Song: राखी सावंत इन दिनों हाल ही में रिलीज हुए अपने म्यूजिक वीडियो को लेकर चर्चा में हैं. एक पॉडकास्ट में राखी ने इस म्यूजिक वीडियो की फीस को लेकर बात भी की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 25 Oct 2025 03:21 PM (IST)
Rakhi Sawant New Song: राखी सावंत इन दिनों हाल ही में रिलीज हुए अपने म्यूजिक वीडियो को लेकर चर्चा में हैं. एक पॉडकास्ट में राखी ने इस म्यूजिक वीडियो की फीस को लेकर बात भी की है.

राखी सावंत हमेशा अपने स्टाइल और लुक के लिए चर्चा में रहती हैं. हाल ही में उनका नया गाना रिलीज़ हुआ है, जिसमें सिर्फ 4 मिनट के गाने में उन्होंने 50 किसिंग सीन दिए हैं. उनका ये गाना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस के बीच खूब सुर्खियां बटोर रहा है.

1/10
राखी सावंत हमेशा से ही अपने लुक्स को लेकर चर्चा में रही हैं.
राखी सावंत हमेशा से ही अपने लुक्स को लेकर चर्चा में रही हैं.
2/10
बता दें कि हाल ही में राखी सावंत का एक नया गाना रिलीज हुआ है जिसके चलते सोशल मीडिया पर उनकी जोरो से चर्चा हो रही है.
बता दें कि हाल ही में राखी सावंत का एक नया गाना रिलीज हुआ है जिसके चलते सोशल मीडिया पर उनकी जोरो से चर्चा हो रही है.
3/10
राखी सावंत का नया गाना
राखी सावंत का नया गाना "जरूरत" हाल ही में रिलीज हुआ है इस गाने में उनके साथ शहबाज खान भी नजर आ रहे हैं.
4/10
राखी और शहबाज का ये गाना काफी रोमांटिक अंदाज में पेश किया गया है.
राखी और शहबाज का ये गाना काफी रोमांटिक अंदाज में पेश किया गया है.
5/10
सिर्फ 4 मिनट के गाने में उन्होंने 50 किसिंग सीन दिए हैं.
सिर्फ 4 मिनट के गाने में उन्होंने 50 किसिंग सीन दिए हैं.
6/10
वहीं राखी ने अपने इस गाने को लेकर बात भी की है.
वहीं राखी ने अपने इस गाने को लेकर बात भी की है.
7/10
हिंदी रश के पॉडकास्ट में राखी ने बात करते हुए कहा कि वो चाहती है कि उन्हें ज्यादा लोग देखें.
हिंदी रश के पॉडकास्ट में राखी ने बात करते हुए कहा कि वो चाहती है कि उन्हें ज्यादा लोग देखें.
8/10
राखी ने कहा उन्होंने हमेशा ढिनचैक गाने किए है. अब उन्हें एक रोमांटिक गाना मिला तो उन्होंने कर लिया.
राखी ने कहा उन्होंने हमेशा ढिनचैक गाने किए है. अब उन्हें एक रोमांटिक गाना मिला तो उन्होंने कर लिया.
9/10
राखी ने बताया कि इस म्यूजिक वीडियो में करीब 50 किसिंग सीन्स थे. लेकिन सेंसर बोर्ड ने सीन्स काटे है और अब इसमें सिर्फ 10 किसिंग सीन्स है.
राखी ने बताया कि इस म्यूजिक वीडियो में करीब 50 किसिंग सीन्स थे. लेकिन सेंसर बोर्ड ने सीन्स काटे है और अब इसमें सिर्फ 10 किसिंग सीन्स है.
10/10
उन्होंने ये भी बताया कि इस गाने के लिए उन्हें अच्छे पैसे मिले है.
उन्होंने ये भी बताया कि इस गाने के लिए उन्हें अच्छे पैसे मिले है.
Published at : 25 Oct 2025 03:21 PM (IST)
Tags :
Rakhi Sawant Zaroorat

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप को तगड़ा झटका! 5वीं पीढ़ी का F-35 नहीं खरीदेगा यूक्रेन, जेलेंस्की ने स्वीडन से कर ली 100 फाइटर जेट की डील
ट्रंप को झटका! F-35 नहीं खरीदेगा यूक्रेन, जेलेंस्की ने स्वीडन से कर ली 100 फाइटर जेट की डील
राजस्थान
'किसी को पंचायती करने की जरूरत नहीं', जिला अध्यक्षों के चयन पर अशोक गहलोत की दो टूक
'किसी को पंचायती करने की जरूरत नहीं', जिला अध्यक्षों के चयन पर अशोक गहलोत की दो टूक
क्रिकेट
रोहित शर्मा ने जड़ा 50वां इंटरनेशनल शतक, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में जमकर गरजा बल्ला
रोहित शर्मा ने जड़ा 50वां इंटरनेशनल शतक, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में जमकर गरजा बल्ला
इंडिया
पप्पू यादव ने बाढ़ पीड़ितों में बांटा था कैश, इनकम टैक्स विभाग ने भेजा नोटिस, क्या बोले पूर्णिया सांसद?
पप्पू यादव ने बाढ़ पीड़ितों में बांटा था कैश, इनकम टैक्स विभाग ने भेजा नोटिस, क्या बोले पूर्णिया सांसद?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bank Account में अब 4 Nominee जोड़ने की सुविधा, जानें नया नियम और प्रक्रिया| Paisa Live
महागठबंधन में मुस्लिम चेहरे को लेकर Chirag Paswan ने उठाया सवाल, शुरू नया बवाल
Blackstone की बड़ी entry ! Federal Bank में ₹6,196 करोड़ की deal से हिला banking sector| Paisa Live
सोने की गिरावट से Gold Loan Stocks पर असर! Muthoot–Manappuram में भारी दबाव, जानिए वजह| Paisa Live
Choice Gold ETF: बिना सोना खरीदे अब करें Gold में निवेश , मिला सच्चा सुनहरा मौका| Paisa Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप को तगड़ा झटका! 5वीं पीढ़ी का F-35 नहीं खरीदेगा यूक्रेन, जेलेंस्की ने स्वीडन से कर ली 100 फाइटर जेट की डील
ट्रंप को झटका! F-35 नहीं खरीदेगा यूक्रेन, जेलेंस्की ने स्वीडन से कर ली 100 फाइटर जेट की डील
राजस्थान
'किसी को पंचायती करने की जरूरत नहीं', जिला अध्यक्षों के चयन पर अशोक गहलोत की दो टूक
'किसी को पंचायती करने की जरूरत नहीं', जिला अध्यक्षों के चयन पर अशोक गहलोत की दो टूक
क्रिकेट
रोहित शर्मा ने जड़ा 50वां इंटरनेशनल शतक, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में जमकर गरजा बल्ला
रोहित शर्मा ने जड़ा 50वां इंटरनेशनल शतक, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में जमकर गरजा बल्ला
इंडिया
पप्पू यादव ने बाढ़ पीड़ितों में बांटा था कैश, इनकम टैक्स विभाग ने भेजा नोटिस, क्या बोले पूर्णिया सांसद?
पप्पू यादव ने बाढ़ पीड़ितों में बांटा था कैश, इनकम टैक्स विभाग ने भेजा नोटिस, क्या बोले पूर्णिया सांसद?
Celebrities
जानलेवा बीमारी से जूझ रहे हैं ये सितारे, लिस्ट में बॉलीवुड सुपरस्टार का नाम भी है शामिल
जानलेवा बीमारी से जूझ रहे हैं ये सितारे, लिस्ट में बॉलीवुड सुपरस्टार का नाम भी है शामिल
बिहार
RJD से छूटा साथ तो अखिलेश यादव के भी खिलाफ हो गए तेज प्रताप यादव! कहा- कोई भी आए मैं खुद ब्रांड
RJD से छूटा साथ तो अखिलेश यादव के भी खिलाफ हो गए तेज प्रताप यादव! कहा- कोई भी आए मैं खुद ब्रांड
लाइफस्टाइल
Chhath 2025: छठी मईया के व्रत में ऐसे रखें सेहत का खास ध्यान, जानें फास्टिंग हेल्थ टिप्स
छठी मईया के व्रत में ऐसे रखें सेहत का खास ध्यान, जानें फास्टिंग हेल्थ टिप्स
यूटिलिटी
ओला-उबर की तरह चलेगी भारत टैक्सी, जानें किराए से लेकर सबकुछ
ओला-उबर की तरह चलेगी भारत टैक्सी, जानें किराए से लेकर सबकुछ
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget