एक्सप्लोरर
New Year 2026: न्यू ईयर पार्टी में लगना है ग्लैमरस तो, हिना खान के कलेक्शन से लें इंस्पिरेशन, हर कोई तारीफ करेगा
New Year 2026: न्यू ईयर पार्टी में हर कोई बहेद स्पेशल लगना चाहता है. अगर आप भी अपने आउटफिट को लेकर कंफ्यूज हैं तो आप हिना खान के कलेक्शन से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.
साल 2026 के वेलकम की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. ऐसे में न्यू ईयर पार्टी को लेकर भी लोग काफी एक्साइटेड हैं. वहीं अगर आप न्यू ईयर पार्टी के लिए ग्लैम लुक की तलाश कर रही हैं तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं. दरअसल आप न्यू ईयर पार्टी में छाने के लिए हिना खान के लुक को रिक्रिएट कर सकती हैं.
1/9
2/9
Published at : 18 Dec 2025 08:09 AM (IST)
Tags :New Year Hina Khan New Year 2026
टेलीविजन
7 Photos
मालती चाहर ने इंडस्ट्री के काले राज से उठाया पर्दा, कास्टिंग काउच को लेकर कही ये बात
टेलीविजन
9 Photos
दिशा वकानी से अंगघा भोसले तक, टीवी के वो एक्टर्स जिन्होंने कम उम्र में लिया रिटायरमेंट
टेलीविजन
8 Photos
हिना खान पहुंचीं मालदीव, नए साल के पहले कुछ इस तरह मना रहीं छुट्टियां, देखें तस्वीरें
टेलीविजन
7 Photos
न्यू ईयर पार्टी में दिखना है सबसे अलग? श्वेता तिवारी के ये स्टाइलिश लुक्स बनेंगे परफेक्ट चॉइस
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'ऐसा लगा कि भगवान के हो गए दर्शन', ओमान में पीएम मोदी से मिलकर किसने कहा ये
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'लखनऊ में AQI को लेकर फैल रहा भ्रम, असल हालात इतने खराब नहीं', UP सरकार की अपील- प्राइवेट ऐप पर ध्यान न दें
इंडिया
'मुसलमान नदी की पूजा करें, सूर्य नमस्कार करें...', RSS के दत्तात्रेय ने यह क्या कह दिया?
बॉलीवुड
'लॉलीपॉप' गाने को लेकर ट्रोल हुईं नेहा कक्कड़, लोग बोले- अश्लील डांस, शर्मनाक है ये
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion