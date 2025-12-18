हिना खान कूल टोन वाले डेनिम को-ऑर्ड सेट में बेहद स्टाइलिश लग रही हैं, जो सबका ध्यान खींच रहा है. क्रॉप टॉप और फिटेड स्कर्ट में टेक्सचर्ड डिटेलिंग है, जो आउटफिट को मॉडर्न और क्लासी लुक देती है. स्टेटमेंट हील्स और सॉफ्ट ग्लैम मेकअप के साथ, यह लुक 2026 में स्टाइलिश एंट्री के लिए परफेक्ट है.