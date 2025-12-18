हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
New Year 2026: न्यू ईयर पार्टी में लगना है ग्लैमरस तो, हिना खान के कलेक्शन से लें इंस्पिरेशन, हर कोई तारीफ करेगा

New Year 2026: न्यू ईयर पार्टी में लगना है ग्लैमरस तो, हिना खान के कलेक्शन से लें इंस्पिरेशन, हर कोई तारीफ करेगा

New Year 2026: न्यू ईयर पार्टी में हर कोई बहेद स्पेशल लगना चाहता है. अगर आप भी अपने आउटफिट को लेकर कंफ्यूज हैं तो आप हिना खान के कलेक्शन से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 18 Dec 2025 08:09 AM (IST)
New Year 2026: न्यू ईयर पार्टी में हर कोई बहेद स्पेशल लगना चाहता है. अगर आप भी अपने आउटफिट को लेकर कंफ्यूज हैं तो आप हिना खान के कलेक्शन से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.

साल 2026 के वेलकम की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. ऐसे में न्यू ईयर पार्टी को लेकर भी लोग काफी एक्साइटेड हैं. वहीं अगर आप न्यू ईयर पार्टी के लिए ग्लैम लुक की तलाश कर रही हैं तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं. दरअसल आप न्यू ईयर पार्टी में छाने के लिए हिना खान के लुक को रिक्रिएट कर सकती हैं.

इस फ्लॉवर प्रिंट वाली ऑफ शोल्डर वन पीस ड्रेस में हिना खान काफी क्लासी लग रही हैं. न्यू ईयर पार्टी में अगर आप सबका ध्यान खींचना चाहती हैं तो इस लुक से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.
इस फ्लॉवर प्रिंट वाली ऑफ शोल्डर वन पीस ड्रेस में हिना खान काफी क्लासी लग रही हैं. न्यू ईयर पार्टी में अगर आप सबका ध्यान खींचना चाहती हैं तो इस लुक से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.
हिना खान कूल टोन वाले डेनिम को-ऑर्ड सेट में बेहद स्टाइलिश लग रही हैं, जो सबका ध्यान खींच रहा है. क्रॉप टॉप और फिटेड स्कर्ट में टेक्सचर्ड डिटेलिंग है, जो आउटफिट को मॉडर्न और क्लासी लुक देती है. स्टेटमेंट हील्स और सॉफ्ट ग्लैम मेकअप के साथ, यह लुक 2026 में स्टाइलिश एंट्री के लिए परफेक्ट है.
हिना खान कूल टोन वाले डेनिम को-ऑर्ड सेट में बेहद स्टाइलिश लग रही हैं, जो सबका ध्यान खींच रहा है. क्रॉप टॉप और फिटेड स्कर्ट में टेक्सचर्ड डिटेलिंग है, जो आउटफिट को मॉडर्न और क्लासी लुक देती है. स्टेटमेंट हील्स और सॉफ्ट ग्लैम मेकअप के साथ, यह लुक 2026 में स्टाइलिश एंट्री के लिए परफेक्ट है.
Published at : 18 Dec 2025 08:09 AM (IST)
