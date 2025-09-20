हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजननवजोत सिंह सिद्धू की बेटी की 10 तस्वीरें, ग्लैमरस फोटोज देख थाम लेंगे दिल

नवजोत सिंह सिद्धू की बेटी की 10 तस्वीरें, ग्लैमरस फोटोज देख थाम लेंगे दिल

Navjot Singh Sidhu Daughter's 10 Pictures: बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस हैं नवजोत सिंह सिद्धू की बेटी की फोटोज को देखकर आप अपना दिल हर जाएंगे. आइए देखतें हैं उनकी 10 तस्वीरें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 20 Sep 2025 08:48 PM (IST)
Navjot Singh Sidhu Daughter's 10 Pictures: बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस हैं नवजोत सिंह सिद्धू की बेटी की फोटोज को देखकर आप अपना दिल हर जाएंगे. आइए देखतें हैं उनकी 10 तस्वीरें.

नवजोत सिंह सिद्धू की बेटी अपने स्टाइलिश और ग्लैमरस लुक्स से सबका ध्यान खींच लेती हैं. अपनी नेचुरल ब्यूटी और क्यूट स्माइल से वो सबको दीवाना बना देती हैं. उनकी ग्लैमरस फोटोज को देखकर आप अपना दिल हर जाएंगे. आइए देखतें हैं उनकी खूबसूरत तस्वीरें.

1/10
नवजोत सिंह सिद्धू की बेटी का नाम राबिया सिद्धू है.
नवजोत सिंह सिद्धू की बेटी का नाम राबिया सिद्धू है.
2/10
30 साल की राबिया पेशे से एक फैशन डिजाइनर हैं और उनका स्टाइल और हुनर उन्हें युवाओं के बीच खासा बनाता है.
30 साल की राबिया पेशे से एक फैशन डिजाइनर हैं और उनका स्टाइल और हुनर उन्हें युवाओं के बीच खासा बनाता है.
3/10
राबिया के लुक्स और पर्सनेलिटी की बात करें तो वो किसी एक्ट्रेस से कम नहीं लगातीं. राबिया बेहद ही स्टाइलिश हैं.
राबिया के लुक्स और पर्सनेलिटी की बात करें तो वो किसी एक्ट्रेस से कम नहीं लगातीं. राबिया बेहद ही स्टाइलिश हैं.
4/10
इस तस्वीर में राबिया ब्लैक कलर के सैटिन गाउन में नजर आ रहीं हैं. उनका ये लुक बेहद क्लासी और ग्लैमरस है.
इस तस्वीर में राबिया ब्लैक कलर के सैटिन गाउन में नजर आ रहीं हैं. उनका ये लुक बेहद क्लासी और ग्लैमरस है.
5/10
इस तस्वीर में राबिया बॉडीकॉन ड्रेस में नजर आ रहीं हैं. उन्हें हैवी इयरिंग्स कैरी किए है और ओपन हेयर्स के वो बेहद खूबसूरत दिख रहीं हैं.
इस तस्वीर में राबिया बॉडीकॉन ड्रेस में नजर आ रहीं हैं. उन्हें हैवी इयरिंग्स कैरी किए है और ओपन हेयर्स के वो बेहद खूबसूरत दिख रहीं हैं.
6/10
इस तस्वीर में राबिया ने ब्लेजर और पेंट कैरी किया हुआ है साथ ही उन्होंने हाई हील बूट्स वहीं कैरी किए है. बोल्ड रेड लिप्स के साथ राबिया का ये लुक बेहद क्लासी है.
इस तस्वीर में राबिया ने ब्लेजर और पेंट कैरी किया हुआ है साथ ही उन्होंने हाई हील बूट्स वहीं कैरी किए है. बोल्ड रेड लिप्स के साथ राबिया का ये लुक बेहद क्लासी है.
7/10
इस तस्वीर में राबिया काफी रॉयल नजर आ रहीं हैं. उन्होंने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी है साथ ही स्टॉकिंग्स और हाई हील्स भी कैरी की है जो कि लुक को और भी एलिगेंट और ग्रेसफुल बना रही हैं.
इस तस्वीर में राबिया काफी रॉयल नजर आ रहीं हैं. उन्होंने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी है साथ ही स्टॉकिंग्स और हाई हील्स भी कैरी की है जो कि लुक को और भी एलिगेंट और ग्रेसफुल बना रही हैं.
8/10
इस तस्वीर में राबिया ने ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनी हुई है. खुले बाल और नेचुरल ब्यूटी के साथ वो काफी सुंदर दिख रहीं हैं.
इस तस्वीर में राबिया ने ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनी हुई है. खुले बाल और नेचुरल ब्यूटी के साथ वो काफी सुंदर दिख रहीं हैं.
9/10
इस तस्वीर में राबिया ने पिंक कलर की डीप नेक ड्रेस पहनी है. उनका ये स्टाइलिश लुक उन्हें और भी उभार रहा है..
इस तस्वीर में राबिया ने पिंक कलर की डीप नेक ड्रेस पहनी है. उनका ये स्टाइलिश लुक उन्हें और भी उभार रहा है..
10/10
इस तस्वीर में राबिया ट्रेडिशनल लुक में नजर आ रहीं हैं. उन्होंने पेस्टल कलर का लहंगा कैरी किया है. सिंपल एक्सेसरीज और बन बनाकर उन्होंने इस लुक को मॉडर्न टच दिया .
इस तस्वीर में राबिया ट्रेडिशनल लुक में नजर आ रहीं हैं. उन्होंने पेस्टल कलर का लहंगा कैरी किया है. सिंपल एक्सेसरीज और बन बनाकर उन्होंने इस लुक को मॉडर्न टच दिया .
Published at : 20 Sep 2025 08:48 PM (IST)
Tags :
Rabia Sidhu Navjot SIngh Sidhu

टेलीविजन फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
‘हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप से क्या मिला?’, H-1B में बदलाव के बाद केंद्र सरकार पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी
‘हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप से क्या मिला?’, H-1B में बदलाव के बाद केंद्र सरकार पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चमोली के नंदानगर पहुंचे CM धामी, आपदा प्रभावितों से की मुलाकात, मदद का दिलाया भरोसा
चमोली के नंदानगर पहुंचे CM धामी, आपदा प्रभावितों से की मुलाकात, मदद का दिलाया भरोसा
बॉलीवुड
डॉल जैसी लगती हैं महिमा चौधरी की बेटी, यहां देखें 10 क्यूट तस्वीरें
डॉल जैसी लगती हैं महिमा चौधरी की बेटी, यहां देखें 10 क्यूट तस्वीरें
क्रिकेट
SL vs BAN: श्रीलंका-बांग्लादेश मैच से पहले क्यों रखा गया 2 मिनट का मौन? दिल तोड़ देने वाली है वजह
श्रीलंका-बांग्लादेश मैच से पहले क्यों रखा गया 2 मिनट का मौन? दिल तोड़ देने वाली है वजह
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bollywood News:जानिए बॉलीवुड गलियारों की चर्चित खबरें | ABP NEWS
Solar Eclipse: Surya Grahan पर Prateek Bhatt और Swami Vedbhuti की तीखी बहस
Solar Eclipse Impact: भारत में न दिखने पर भी असर, ज्योतिषियों की चेतावनी!
IPO Alert: GK Energy Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription & review
IPO Alert: Saatvik Green Energy Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप से क्या मिला?’, H-1B में बदलाव के बाद केंद्र सरकार पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी
‘हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप से क्या मिला?’, H-1B में बदलाव के बाद केंद्र सरकार पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चमोली के नंदानगर पहुंचे CM धामी, आपदा प्रभावितों से की मुलाकात, मदद का दिलाया भरोसा
चमोली के नंदानगर पहुंचे CM धामी, आपदा प्रभावितों से की मुलाकात, मदद का दिलाया भरोसा
बॉलीवुड
डॉल जैसी लगती हैं महिमा चौधरी की बेटी, यहां देखें 10 क्यूट तस्वीरें
डॉल जैसी लगती हैं महिमा चौधरी की बेटी, यहां देखें 10 क्यूट तस्वीरें
क्रिकेट
SL vs BAN: श्रीलंका-बांग्लादेश मैच से पहले क्यों रखा गया 2 मिनट का मौन? दिल तोड़ देने वाली है वजह
श्रीलंका-बांग्लादेश मैच से पहले क्यों रखा गया 2 मिनट का मौन? दिल तोड़ देने वाली है वजह
इंडिया
भिखारी मुस्लिम पति दे रहा था बीबी को तीसरे निकाह की धमकी, केरल हाई कोर्ट ने लगाई जमकर फटकार
भिखारी मुस्लिम पति दे रहा था बीबी को तीसरे निकाह की धमकी, केरल हाई कोर्ट ने लगाई जमकर फटकार
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल के हवलदार बलदेव चंद जम्मू कश्मीर में शहीद, आतंकियों से लोहा लेते हुए दी शहादत
हिमाचल के हवलदार बलदेव चंद जम्मू कश्मीर में शहीद, आतंकियों से लोहा लेते हुए दी शहादत
ब्यूटी
Morning Skin Care Tips: सुबह-सुबह किस चीज से चेहरा धोना चाहिए? जानिए 7 चीजें, जिससे स्किन पर आएगी चमक
सुबह-सुबह किस चीज से चेहरा धोना चाहिए? जानिए 7 चीजें, जिससे स्किन पर आएगी चमक
जनरल नॉलेज
City Of Diamonds: उत्तर प्रदेश के इस जिले को कहा जाता है 'हीरे का शहर,' जानिए क्या है इस नाम के पीछे की वजह
उत्तर प्रदेश के इस जिले को कहा जाता है 'हीरे का शहर,' जानिए क्या है इस नाम के पीछे की वजह
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
ENT LIVE
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Embed widget