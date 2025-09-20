नवजोत सिंह सिद्धू की बेटी की 10 तस्वीरें, ग्लैमरस फोटोज देख थाम लेंगे दिल

इस तस्वीर में राबिया काफी रॉयल नजर आ रहीं हैं. उन्होंने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी है साथ ही स्टॉकिंग्स और हाई हील्स भी कैरी की है जो कि लुक को और भी एलिगेंट और ग्रेसफुल बना रही हैं.