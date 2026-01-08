कटे हुए टुकड़ों को निकालने के बाद एक बड़े बर्तन में गर्म पानी लें और उसमें अच्छा-सा नमक मिला दें. अब पत्ता गोभी के टुकड़ों को इस पानी में 10 से 15 मिनट के लिए भिगोकर रखें. नमक और गर्म पानी की वजह से कीड़े बाहर निकल आते हैं या खत्म हो जाते हैं.