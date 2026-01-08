अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साल 2027 के लिए अमेरिका के सैन्य बजट में 50 प्रतिशत बढ़ोतरी का बड़ा फैसला लिया है. ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका को अपना रक्षा बजट 1 ट्रिलियन डॉलर से बढ़ाकर 1.5 ट्रिलियन डॉलर करना चाहिए. उन्होंने इसे ड्रीम मिलिट्री के निर्माण के लिए जरूरी बताया, जो किसी भी दुश्मन को रोक सके और देश को हर हाल में सुरक्षित रखे.

डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर लिखा कि मौजूदा वैश्विक हालात बेहद चुनौतीपूर्ण और खतरनाक हैं. उन्होंने कहा कि सीनेटरों, कांग्रेस सदस्यों, मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लंबी चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया है. ट्रंप ने पोस्ट में लिखा, 'इन बहुत मुश्किल और खतरनाक समय में अमेरिका की सुरक्षा के लिए 2027 का सैन्य बजट 1 ट्रिलियन नहीं बल्कि 1.5 ट्रिलियन डॉलर होना चाहिए.'

टैरिफ से मिली कमाई से बढ़ेगा रक्षा खर्च

राष्ट्रपति ट्रंप ने सैन्य बजट बढ़ाने के पीछे टैरिफ से होने वाली कमाई को बड़ी वजह बताया. उन्होंने दावा किया कि अगर दूसरे देशों पर लगाए गए टैरिफ से भारी राजस्व नहीं मिलता तो रक्षा बजट को इतना बढ़ाना संभव नहीं होता. ट्रंप के अनुसार, टैरिफ से मिली रकम का इस्तेमाल मजबूत और बड़ी सेना बनाने, राष्ट्रीय कर्ज कम करने, अमेरिकी नागरिकों को आर्थिक फायदा देने के लिए किया जा सकेगा.

तेजी से बढ़ रहा है अमेरिका का रक्षा बजट

पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका का सैन्य खर्च लगातार बढ़ा है. अमेरिका का रक्षा बजट 2021 में 721 अरब डॉलर था. साल 2025 में 901 अरब डॉलर और साल 2027 के लिए प्रस्तावित बजट 1.5 ट्रिलियन डॉलर तय किया गया है. यह बढ़ोतरी ऐसे समय में घोषित की गई है, जब अमेरिका ने वैश्विक स्तर पर अपनी सैन्य गतिविधियों में इजाफा किया है.

रूस और वेनेजुएला को लेकर बढ़ा तनाव

सैन्य बजट बढ़ाने की घोषणा ऐसे वक्त में हुई है, जब अमेरिका और रूस के बीच तनाव बढ़ रहा है. हाल ही में अमेरिका ने उत्तरी अटलांटिक में रूस के झंडे वाले एक तेल टैंकर को जब्त किया है. रूस ने इस कार्रवाई को “समुद्री डकैती” करार देते हुए कड़ी निंदा की है. इसके अलावा, ट्रंप प्रशासन के आदेश पर अमेरिका ने वेनेजुएला में एक हाई-प्रोफाइल ऑपरेशन चलाया, जिसमें राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क ले जाया गया. मादुरो पर ड्रग तस्करी से जुड़े गंभीर आरोप लगाए गए हैं.

