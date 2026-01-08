आज अप्लाई करना भूले तो नहीं मिलेगी यह सरकारी फेलोशिप, पूरे देश से चुने जाएंगे सिर्फ 12 युवा

दिल्ली में युवाओं को नया और रोचक मौका मिला है. दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री और जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक आशीष सूद के कार्यालय ने ‘यूथ फॉर गवर्नेंस (YFG) फेलोशिप 2026’ की शुरुआत की है. यह फेलोशिप पहली बार आयोजित की जा रही है, जिसमें देश भर से सिर्फ 12 युवाओं को चुना जाएगा. 12 सप्ताह के इस कार्यक्रम में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 8 जनवरी 2026 है. इसका मतलब यह है कि अगर आज चूक गए तो यह सरकारी फेलोशिप नहीं मिल पाएगी. आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

किसके लिए है यह फेलोशिप?

यह फेलोशिप उन युवाओं के लिए है, जो शासन और राजनीति को करीब से समझना चाहते हैं. आजकल बहुत से युवा सरकारी कार्यों में हिस्सा लेना चाहते हैं. वे जानना चाहते हैं कि सरकार कैसे चलती है, नीतियां कैसे बनती हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान कैसे होता है. इसी जरूरत को देखते हुए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है. इससे युवा न सिर्फ सीखेंगे, बल्कि भविष्य में अच्छे नेता और जिम्मेदार नागरिक बन सकेंगे.

कहां मिलेगा काम करने का मौका?

फेलोशिप में चुने गए युवाओं को दिल्ली के जनकपुरी इलाके में काम करने का मौका मिलेगा. जनकपुरी को आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाने की योजना है. यहां फेलोज मंत्री आशीष सूद के कार्यालय के साथ मिलकर काम करेंगे. वे देखेंगे कि सरकार की योजनाएं कैसे जमीन पर उतरती हैं. लोगों की शिकायतें कैसे सुनी जाती हैं और उनका हल कैसे निकाला जाता है. यह अनुभव युवाओं के लिए बहुत कीमती होगा. वे किताबी ज्ञान से आगे बढ़कर असली दुनिया में शासन को समझेंगे.

कितना मिलेगा स्टाइपेंड?

इस कार्यक्रम की सबसे अच्छी बात है कि चुने गए युवाओं को हर महीने 10,000 रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा. यह पैसा उन्हें आर्थिक चिंता से दूर रखेगा. वे पूरी तरह से सीखने और काम पर ध्यान दे सकेंगे. इसके अलावा उन्हें अनुभवी लोगों और नीति विशेषज्ञों से मार्गदर्शन मिलेगा, जो उन्हें सही दिशा दिखाएंगे. फेलोशिप खत्म होने पर मंत्री कार्यालय की तरफ से प्रमाणपत्र भी दिया जाएगा.

कौन कर सकता है आवेदन?

यह फेलोशिप 18 से 24 साल की उम्र के युवाओं के लिए है. उन्हें समाज सेवा, शासन और जनता के हित के कामों में दिलचस्पी होनी चाहिए. देश के किसी भी कोने से युवा आवेदन कर सकते हैं. दरअसल, केंद्र और राज्य सरकारें अब युवाओं को नीति बनाने में शामिल करने पर जोर दे रही हैं. कई जगह ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं. YFG फेलोशिप भी इसी दिशा में बड़ा कदम है. आवेदन की आखिरी तारीख 8 जनवरी 2026 है. इसकी पूरी जानकारी www.youthforgovernance.com वेबसाइट पर मिल जाएगी.

