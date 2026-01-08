मोदी फैमिली की बहू बनने वाली हैं श्रद्धा कपूर? एक्ट्रेस ने खुद बताया वेडिंग प्लान

बॉलीवुड के मोस्ट पॉपुलर विलेन रहे शक्ति कपूर के घर शहनाई बजने वाली है. दरअसल दिग्गज अभिनेता की बेटी और एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर शादी करने की प्लानिंग कर रही हैं. ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ‘स्त्री 2’ एक्ट्रेस ने खुद इस बात का खुलासा किया है कि वे अब सात फेरे लेने की तैयारी कर रही हैं. वैसे श्रद्धा राहुल मोदी को डेट कर रही हैं तो चलिए जानते हैं वे मोदी फैमिली की बहू कब बनने वाली हैं?

मोदी परिवार की बहू कब बन रही हैं श्रद्धा कपूर?

बता दें क श्रद्धा कपूर अक्सर सोशल मीडिया पर अपने फैंस से चिट-चैट करती हैं, और हाल ही में, एक फैन के सवाल का जवब देते हुए, अभिनेत्री ने अपनी शादी की प्लानिंग का खुलासा किया. दरअसल श्रद्धा ने 6 जनवरी को इंस्टाग्राम पर अपने ज्वेलरी ब्रांड का एक प्रमोशनल वीडियो पोस्ट किया था. इस वीडियो में, उन्होंने उन डाटा को हाईलाइट किया जो बताते हैं कि ज्यादातर ब्रेकअप वैलेंटाइन डे के आसपास होते हैं.

उन्होंने इस ट्रेंड के एक्सपेक्टेड कारणों पर अनुमान लगाया और फिर मजाकिया अंदाज में दर्शकों से प्यार के इस मौसम में अकेले न रहने के लिए गिफ्ट बॉक्स खरीदने की रिक्वेस्ट की. इस पोस्ट पर कमेंट सेक्शन में तब ध्यान गया जब एक यूजर ने उनसे उनकी शादी की प्लानिंग के बारे में पूछा. इस पर श्रद्धा कपूर ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया. बता दें कि नेटिजन ने पूछा था, "शादी कब करोगे श्रद्धा कपूर जी?" इस पर श्रद्धा ने जवाब दिया, "मैं करूंगी, मैं विवाह करूंगी."





राहुल मोदी को डेट कर रही हैं श्रद्धा कपूर

बता दें कि श्रद्धा कपूर और राहुल मोदी बॉलीवुड के सबसे प्यारे रूमर्ड कपल में से एक हैं. हालांकि दोनों ने अभी तक अपने रिश्ते को कंफर्म नहीं किया है, लेकिन दोनों को अक्सर साथ देखा जाता है, और श्रद्धा कभी-कभी सोशल मीडिया पर राहुल मोदी के साथ मजेदार तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. ऐसे में फैंस का मानना है कि एक्ट्रेस जल्द ही राहुल से शादी कर मोदी परिवार की बहू बन सकती हैं.

श्रद्धा कपूर वर्क फ्रंट

वर्क फ्रंट की बात करें तो, श्रद्धा को आखिरी बार ब्लॉकबस्टर हॉरर-कॉमेडी फिल्म स्त्री 2 में राजकुमार राव के साथ देखा गया था. उन्होंने हाल ही में ज़ूटोपिया 2 के हिंदी वर्जन में जूडी हॉप्स को अपनी आवाज़ दी है. खबरों के मुताबिक, वह सराही गई फिल्म तुम्बाड की प्रीक्वल फिल्म पहाड़पंगिरा में नज़र आएंगी. अभिनेत्री सुपरनैचुरल ड्रामा नागिन में भी दिखाई देंगी. इसके अलावा, श्रद्धा अरकमिंग सीक्वल स्त्री 3 और भेड़िया 2 में भी अपनी भूमिका दोहराती नज़र आएंगी. वह फेमस मराठी लोक कलाकार विथाबाई नारायणगांवकर की लाइफ पर बेस्ड बायोपिक ड्रामा ईथा में भी दिखाई दे सकती हैं.