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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनप्रेग्नेंट करिश्मा तन्ना का रोमांटिक फोटोशूट, पति ने बेबी बंप पर किया KISS

प्रेग्नेंट करिश्मा तन्ना का रोमांटिक फोटोशूट, पति ने बेबी बंप पर किया KISS

टीवी एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना प्रेग्नेंट हैं. हाल ही में उन्होंने बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. फोटोज में वो अपने पति संग रोमांटिक होती नजर आईं.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 26 Jul 2026 01:53 PM (IST)
टीवी एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना प्रेग्नेंट हैं. हाल ही में उन्होंने बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. फोटोज में वो अपने पति संग रोमांटिक होती नजर आईं.

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना जल्द ही मां बनने वाली हैं. वो अक्सर बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं. इस बीच उनका लेटेस्ट रोमांटिक फोटोशूट खूब वायरल हो रहा है, जिसमें पति वरुण बंगेरा बेबी बंप पर किस करते नजर आ रहे हैं.

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करिश्मा तन्ना इन दिनों अपनी फर्स्ट प्रेग्रेंसी एंजॉय कर रही हैं. वो जल्द ही अपने पहले बच्चे का वेलकम करने वाली हैं.
करिश्मा तन्ना इन दिनों अपनी फर्स्ट प्रेग्रेंसी एंजॉय कर रही हैं. वो जल्द ही अपने पहले बच्चे का वेलकम करने वाली हैं.
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हाल ही में करिश्मा तन्ना ने इंस्टाग्राम पर अपने कुछ नई फोटोज शेयर की हैं, जिसमें वो अपने पति वरुण बंगेरा संग रोमांटिक होती नजर आ रही हैं.
हाल ही में करिश्मा तन्ना ने इंस्टाग्राम पर अपने कुछ नई फोटोज शेयर की हैं, जिसमें वो अपने पति वरुण बंगेरा संग रोमांटिक होती नजर आ रही हैं.
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फोटोज में एक्ट्रेस अपने पति वरुण बंगेरा संग क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं. दोनों एक दूजे में खोए दिख रहे हैं.
फोटोज में एक्ट्रेस अपने पति वरुण बंगेरा संग क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं. दोनों एक दूजे में खोए दिख रहे हैं.
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एक फोटो में वरुण बंगेरा करिश्मा के बेबी बंप पर किस करते हुए नजर आ रहे हैं. कपल की ये तस्वीरें फैंस को खूब पसंद आ रही हैं.
एक फोटो में वरुण बंगेरा करिश्मा के बेबी बंप पर किस करते हुए नजर आ रहे हैं. कपल की ये तस्वीरें फैंस को खूब पसंद आ रही हैं.
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वहीं एक और फोटो में वरुण बंगेरा करिश्मा के मांथे पर किस दे रहे हैं. वो काफी खुश नजर आ रही हैं.
वहीं एक और फोटो में वरुण बंगेरा करिश्मा के मांथे पर किस दे रहे हैं. वो काफी खुश नजर आ रही हैं.
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करिश्मा का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. कपल कि फोटो पर फैंस प्यार लुटा रहे हैं.
करिश्मा का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. कपल कि फोटो पर फैंस प्यार लुटा रहे हैं.
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करिश्मा तन्ना की डिलीवरी अगस्त में होगी. शादी के चार साल बाद कपल पेरेंट बनने वाले हैं.
करिश्मा तन्ना की डिलीवरी अगस्त में होगी. शादी के चार साल बाद कपल पेरेंट बनने वाले हैं.
Published at : 26 Jul 2026 01:53 PM (IST)
Tags :
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