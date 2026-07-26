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प्रेग्नेंट करिश्मा तन्ना का रोमांटिक फोटोशूट, पति ने बेबी बंप पर किया KISS
टीवी एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना प्रेग्नेंट हैं. हाल ही में उन्होंने बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. फोटोज में वो अपने पति संग रोमांटिक होती नजर आईं.
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना जल्द ही मां बनने वाली हैं. वो अक्सर बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं. इस बीच उनका लेटेस्ट रोमांटिक फोटोशूट खूब वायरल हो रहा है, जिसमें पति वरुण बंगेरा बेबी बंप पर किस करते नजर आ रहे हैं.
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Published at : 26 Jul 2026 01:53 PM (IST)
Tags :Karishma Tanna
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