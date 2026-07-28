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बॉक्स ऑफिस: जुलाई महीने में 'धमाल 4' ने मारी बाजी, 'द ओडिसी'-'अल्फा' का ऐसा रहा हाल

जुलाई महीने में कई बड़ी फिल्में रिलीज हुईं. 'धमाल 4' से लेकर 'द ओडिसी' तक को फैंस ने काफी पसंद किया. आइए नजर डालते हैं जुलाई महीने में बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कार्ड पर.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 28 Jul 2026 08:47 PM (IST)
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बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लिहाज से जुलाई महीना काफी अहम था. इस महीने में YRF यूनिवर्स की 'अल्फा' से लेकर 'धमाल 4' और 'द ओडिसी' जैसी कई बड़ी फिल्में रिलीज हुईं. 'धमाल 4' और 'द ओडिसी' को काफी प्यार भी मिल रहा है. हालांकि, फिर भी 2025 के मुकाबले में जुलाई महीने में 50 परसेंट की गिरावट देखी गई. 

2025 के मुकाबले में 2026 जुलाई का ऐसा रहा हाल

कोईमोई के मुताबिक, जुलाई 2026 में 343.94 करोड़ का कलेक्शन किया. आने वाले 4 दिनों में ये कलेक्शन 350 करोड़ या 360 करोड़ तक पहुंच जाएगा. लेकिन जुलाई 2025 में  720.38 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ था. 2025 में जुलाई में 7 हिंदी फिल्में रिलीज हुई थी. 

जुलाई 2026 के कलेक्शन में अजय देवगन की 'धमाल 4' ने 46 परसेंट का कंट्रीब्यूशन किया. वहीं 'द ओडिसी' ने 34 परसेंट का कंट्रीब्यूशन किया. 'धमाल 4' ने अभी तक 151.30 करोड़ की कमाई की और 'द ओडिसी' ने अभी तक 123.50 करोड़ कमाए.


बॉक्स ऑफिस: जुलाई महीने में 'धमाल 4' ने मारी बाजी, 'द ओडिसी'-'अल्फा' का ऐसा रहा हाल

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2020 से अभी तक जुलाई महीने में हुआ इतना कलेक्शन
जुलाई 2020- कोई रिलीज नहीं
जुलाई 2021- कोई रिलीज नहीं
जुलाई 2022- 238.35 
जुलाई 2023- 466.94
जुलाई 2024- 176.40 
जुलाई 2025- 720.38
जुलाई 2026- 343.94 

इन फिल्मों ने किया जुलाई में धमाका
जुलाोई 2025 में आई 'सैयारा' और 'महावतार नरसिम्हा' को बहुत पसंद किया गया था. दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी थी. 2022 से अभी तक जुलाई महीने में ये दो फिल्में सबसे बेस्ट परफॉर्म करने वाली मूवीज रहीं. सैयार ने 337.69 करोड़ कमाए. वहीं महावतार नरसिम्हा ने 247.96 करोड़ का कलेक्शन किया था.

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2026 में जुलाई में रिलीज हुई फिल्मों का हाल
आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की फिल्म 'अल्फा' ने 59.17 करोड़ का कलेक्शन किया. इस फिल्म को शिव रवैल ने बनाया. फिल्म को YRF यूनिवर्स ने प्रोड्यूस किया. इस फिल्म में बॉबी देओल और अनिल कपूर जैसे स्टार्स भी नजर आए. फिल्म को लेकर काफी बज था. लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म वो कमाल नहीं दिखा पाई.

'धमाल 4' मिल रहा प्यार

फिल्म 'बेबी डू डाई डू' ने 6.39 करोड़ कमाए. फिल्म का बुरा हाल रहा. इस फिल्म में हुमा कुरैशी और सिकंदर खेर नजर आए थे. 'धमाल 4' ने 151.30 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म को इंदर कुमार ने बनाया है. इस फिल्म में अजय देवगन, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, रितेश देशमुख, रवि किशन, अंजलि आनंद और संजीदा शेख जैसे स्टार्स नजर आए. फिल्म की स्टोरीलाइन को काफी पसंद किया जा रहा है.

'द ओडिसी' का ऐसा रहा हाल

हॉलीवुड फिल्म 'द ओडिसी' ने 123.50 करोड़ का बिजनेस किया. इस फिल्म को इंडिया में काफी पसंद किया जा रहा है. फिल्म को क्रिस्टोफर नोलन ने बनाया है. फिल्म में मेट डेमन और टॉम हॉलैंड जैसे स्टार्स हैं.

'तेरा यार हूं मैं' ने 49 लाख कमाए. इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बहुत बुरा हाल है. वहीं 'द इंडिया स्टोरी' ने 82 लाख कमाए. फिल्म 24 जुलाई को रिलीज हुई. इसे चेतन डीके ने बनाया है. फिल्म में काजल अग्रवाल, श्रेयस तलपड़े, त्रिशा सारदा जैसे स्टार्स हैं. 

बता दें कि फिल्में अभी भी थिएटर में लगी हैं. फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इजाफे की उम्मीदें हैं.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 28 Jul 2026 08:32 PM (IST)
Tags :
Box Office Alpha Dhamaal 4 The Odyssey
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