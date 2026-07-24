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विन्नी अरोड़ा को देखते ही दिल हार बैठे थे धीरज धूपर, 18 की उम्र में शादी के लिए किया प्रपोज, ऐसी है लव स्टोरी
Dheeraj-Vinny Love Story: रियलिटी शो लॉकअप 2 के कंटेस्टेंट और एक्टर धीरज धूपर की लव स्टोरी काफी फिल्मी है. उन्होंने 18 साल की उम्र में अपनी पत्नी विन्नी अरोड़ा को शादी के लिए प्रपोज कर दिया था.
टीवी एक्टर धीरज धूपर इन दिनों रियलिटी शो लॉकअप 2 में नजर आ रहे हैं. शो के हालिया एपिसोड नें उनकी पत्नी और एक्ट्रेस विन्नी अरोड़ा की सरप्राइज एंट्री हुई. पत्नी को देख वो काफी इमोशनल हो गए. दोनों को सोशल मीडिया पर काफी क्लिप्स वायरल हो रही है. जिसपर फैंस प्यार लुटा रहे हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि कपल की लव स्टोरी कब शुरू हुई थी.
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Published at : 24 Jul 2026 03:37 PM (IST)
Tags :Vinny Arora Dheeraj Dhoopar
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कुमार सम्भव जैनNews Editor
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