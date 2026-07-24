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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनविन्नी अरोड़ा को देखते ही दिल हार बैठे थे धीरज धूपर, 18 की उम्र में शादी के लिए किया प्रपोज, ऐसी है लव स्टोरी

विन्नी अरोड़ा को देखते ही दिल हार बैठे थे धीरज धूपर, 18 की उम्र में शादी के लिए किया प्रपोज, ऐसी है लव स्टोरी

Dheeraj-Vinny Love Story: रियलिटी शो लॉकअप 2 के कंटेस्टेंट और एक्टर धीरज धूपर की लव स्टोरी काफी फिल्मी है. उन्होंने 18 साल की उम्र में अपनी पत्नी विन्नी अरोड़ा को शादी के लिए प्रपोज कर दिया था.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 24 Jul 2026 03:37 PM (IST)
Dheeraj-Vinny Love Story: रियलिटी शो लॉकअप 2 के कंटेस्टेंट और एक्टर धीरज धूपर की लव स्टोरी काफी फिल्मी है. उन्होंने 18 साल की उम्र में अपनी पत्नी विन्नी अरोड़ा को शादी के लिए प्रपोज कर दिया था.

टीवी एक्टर धीरज धूपर इन दिनों रियलिटी शो लॉकअप 2 में नजर आ रहे हैं. शो के हालिया एपिसोड नें उनकी पत्नी और एक्ट्रेस विन्नी अरोड़ा की सरप्राइज एंट्री हुई. पत्नी को देख वो काफी इमोशनल हो गए. दोनों को सोशल मीडिया पर काफी क्लिप्स वायरल हो रही है. जिसपर फैंस प्यार लुटा रहे हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि कपल की लव स्टोरी कब शुरू हुई थी.

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टीवी कपल धीरज धूपर और विन्नी अरोड़ा की लव स्टोरी काफी फिल्मी और दिलचस्प है. दोनों की मुलाकात साल 2009 में शो 'माता-पिता के चरणों में स्वर्ग' के सेट पर हुई थी.
टीवी कपल धीरज धूपर और विन्नी अरोड़ा की लव स्टोरी काफी फिल्मी और दिलचस्प है. दोनों की मुलाकात साल 2009 में शो 'माता-पिता के चरणों में स्वर्ग' के सेट पर हुई थी.
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धीरज धूपर विन्नी अरोड़ा को देखते ही उन पर दिल हार बैठे थे. हालांकि शुरुआत में उन्होंने ये बात विन्नी को नहीं बताई थी.
धीरज धूपर विन्नी अरोड़ा को देखते ही उन पर दिल हार बैठे थे. हालांकि शुरुआत में उन्होंने ये बात विन्नी को नहीं बताई थी.
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Hauterrfly को दिए इंटरव्यू में धीरज ने बताया था शूटिंग के दौरान विन्नी उनका बहुत ख्याल रखती थीं, उनके लिए घर का बना खाना लाती थीं.
Hauterrfly को दिए इंटरव्यू में धीरज ने बताया था शूटिंग के दौरान विन्नी उनका बहुत ख्याल रखती थीं, उनके लिए घर का बना खाना लाती थीं.
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विन्नी ने ये भी बताया था कि एक बार 10-15 दिन के लिए दोनों का झगड़ा हो गया था. फिर धीरज को अहसास हुआ कि वो उनसे प्यार करते हैं.
विन्नी ने ये भी बताया था कि एक बार 10-15 दिन के लिए दोनों का झगड़ा हो गया था. फिर धीरज को अहसास हुआ कि वो उनसे प्यार करते हैं.
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धीरज ने बताया था कि 18 साल की उम्र में उन्होंने विन्नी को शादी के लिए प्रपोज कर दिया था. उन्होंने आगे का कि हमने एक-दूसरे को सात साल तक डेट किया था.
धीरज ने बताया था कि 18 साल की उम्र में उन्होंने विन्नी को शादी के लिए प्रपोज कर दिया था. उन्होंने आगे का कि हमने एक-दूसरे को सात साल तक डेट किया था.
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डेटिंग के बाद कपल ने 16 नवंबर साल 2016 को दिल्ली में शादी की थी. कपल एक बच्चे के पेरेंट हैं.
डेटिंग के बाद कपल ने 16 नवंबर साल 2016 को दिल्ली में शादी की थी. कपल एक बच्चे के पेरेंट हैं.
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शादी के लगभग 6 साल बाद, साल 2022 में उन्होंने अपने बेटे का वेलकम किया, जिसका नाम जैन है.
शादी के लगभग 6 साल बाद, साल 2022 में उन्होंने अपने बेटे का वेलकम किया, जिसका नाम जैन है.
Published at : 24 Jul 2026 03:37 PM (IST)
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Vinny Arora Dheeraj Dhoopar

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