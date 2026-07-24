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किसी ड्रीम होम से कम नहीं है टीवी की नागिन प्रियंका चाहर चौधरी का घर, देखें आशियाने की इनसाइड तस्वीरें
Priyanka Chahar Choudhary Home Inside Photos: टीवी की नागिन प्रियंका चाहर चौधरी की मुंबई वाला घर बेहद ही आलीशान हैं. फराह खान के व्लॉग में उनके आशियाने की झलक देखने को मिली.
टीवी की 'नागिन' प्रियंका चाहर चौधरी काफी लैविश लाइफ जीती हैं. उनका मुंबई वाला घर बेहद ही आलीशान है. घर का हर एक कोना काफी लग्जरी है.फिल्ममेकर फराह खान के नए व्लॉग में उनके आशियाने की झलक देखने को मिली. आइए देखते हैं घर की इनसाइड फोटोज.
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Published at : 24 Jul 2026 09:41 PM (IST)
Tags :Priyanka Chahar Choudhary
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