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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनकिसी ड्रीम होम से कम नहीं है टीवी की नागिन प्रियंका चाहर चौधरी का घर, देखें आशियाने की इनसाइड तस्वीरें

किसी ड्रीम होम से कम नहीं है टीवी की नागिन प्रियंका चाहर चौधरी का घर, देखें आशियाने की इनसाइड तस्वीरें

Priyanka Chahar Choudhary Home Inside Photos: टीवी की नागिन प्रियंका चाहर चौधरी की मुंबई वाला घर बेहद ही आलीशान हैं. फराह खान के व्लॉग में उनके आशियाने की झलक देखने को मिली.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 24 Jul 2026 09:41 PM (IST)
Priyanka Chahar Choudhary Home Inside Photos: टीवी की नागिन प्रियंका चाहर चौधरी की मुंबई वाला घर बेहद ही आलीशान हैं. फराह खान के व्लॉग में उनके आशियाने की झलक देखने को मिली.

टीवी की 'नागिन' प्रियंका चाहर चौधरी काफी लैविश लाइफ जीती हैं. उनका मुंबई वाला घर बेहद ही आलीशान है. घर का हर एक कोना काफी लग्जरी है.फिल्ममेकर फराह खान के नए व्लॉग में उनके आशियाने की झलक देखने को मिली. आइए देखते हैं घर की इनसाइड फोटोज.

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फिल्ममेकर फराह खान हाल ही में टीवी एक्ट्रेस प्रियंका चाहर चौधरी के घर पहुंची. इस दौरान उनके इस खूबसूरत आशियाने की झलक देखने को मिली. फराह में अपने व्लॉग होम टूर दिया.
फिल्ममेकर फराह खान हाल ही में टीवी एक्ट्रेस प्रियंका चाहर चौधरी के घर पहुंची. इस दौरान उनके इस खूबसूरत आशियाने की झलक देखने को मिली. फराह में अपने व्लॉग होम टूर दिया.
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प्रियंका चाहर चौधरी का घर काफी आलीशान है. घर में एक बड़ा सा लिविंग एरिया है. जहां सोफे रखे हुए हैं. साथ ही व्हाइट कलर के पर्दे भी लगे हैं.
प्रियंका चाहर चौधरी का घर काफी आलीशान है. घर में एक बड़ा सा लिविंग एरिया है. जहां सोफे रखे हुए हैं. साथ ही व्हाइट कलर के पर्दे भी लगे हैं.
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लिविंग एरिया में ही डाइयनिंग टेबल भी रखी हुई है और दीवार पर एक खूबसूरत पेंटिंग भी लगी हुई है. जो इस स्पेस को और भी लग्जरी फील दे रही है.
लिविंग एरिया में ही डाइयनिंग टेबल भी रखी हुई है और दीवार पर एक खूबसूरत पेंटिंग भी लगी हुई है. जो इस स्पेस को और भी लग्जरी फील दे रही है.
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लिविंग एरिया में कैबिनेट भी बना हुआ है, जहां बड़ी सी टीवी लगी हुई है.साथ ही कुछ डेकोरेटिव आइटम्स भी रखे हैं.
लिविंग एरिया में कैबिनेट भी बना हुआ है, जहां बड़ी सी टीवी लगी हुई है.साथ ही कुछ डेकोरेटिव आइटम्स भी रखे हैं.
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एक्ट्रेस के घर का वैनिटी रुम काफी लग्जरी है. यहां सोफा, अलमारी, मिनी बेड और शीशा लगा रखा हुआ है.
एक्ट्रेस के घर का वैनिटी रुम काफी लग्जरी है. यहां सोफा, अलमारी, मिनी बेड और शीशा लगा रखा हुआ है.
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एक्ट्रेस ने अपने बेडरुम की भी झलक दिखाई.उनके रूम में लाइट थीम का यूज किया गया है.रुम में एक टीवी भी लगी हुई है.
एक्ट्रेस ने अपने बेडरुम की भी झलक दिखाई.उनके रूम में लाइट थीम का यूज किया गया है.रुम में एक टीवी भी लगी हुई है.
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उनके रुम से लगी हुई बालकनी भी है. जहां ये काफी अच्छा नजारा देखने को मिलता है. यहां दो चेयर और टेबल भी रखी हुई है.
उनके रुम से लगी हुई बालकनी भी है. जहां ये काफी अच्छा नजारा देखने को मिलता है. यहां दो चेयर और टेबल भी रखी हुई है.
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एक्ट्रेस के घर का किचन काफी मॉड्यूलर है. किचन में ब्लू थीम यूज की गई है.
एक्ट्रेस के घर का किचन काफी मॉड्यूलर है. किचन में ब्लू थीम यूज की गई है.
Published at : 24 Jul 2026 09:41 PM (IST)
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Priyanka Chahar Choudhary

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