तेजस्वी प्रकाश के बिना सो नहीं सकते करण कुंद्रा, खुद दुनिया के सामने बताई इसके पीछे की वजह

तेजस्वी प्रकाश के बिना सो नहीं सकते करण कुंद्रा, खुद दुनिया के सामने बताई इसके पीछे की वजह

करण कुंद्रा आए दिन किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में छाए रहते हैं, फिर चाहे वो पर्सनल लाइफ को लेकर हो या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो. एक बार फिर से ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 21 Nov 2025 06:14 PM (IST)
करण कुंद्रा आए दिन किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में छाए रहते हैं, फिर चाहे वो पर्सनल लाइफ को लेकर हो या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो. एक बार फिर से ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है.

करण कुंद्रा पिछले कई सालों से टीवी एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश को डेट कर रहे हैं. दोनों की बॉन्डिंग को लोग काफी पसंद करते हैं और कपल की शादी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश एक दूसरे को पिछले 4 साल से डेट कर रहे हैं. बता दें ये कपल 2023 में ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं.
करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश एक दूसरे को पिछले 4 साल से डेट कर रहे हैं. बता दें ये कपल 2023 में ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं.
तेजस्वी की मां के कहने पर इस शादी को पोस्टपोन कर दिया गया. क्योंकि, उनका कहना था दोनों एक साथ कुछ और समय व्यतीत कर लें. उसके बाद कुछ और फैसला लेना.
तेजस्वी की मां के कहने पर इस शादी को पोस्टपोन कर दिया गया. क्योंकि, उनका कहना था दोनों एक साथ कुछ और समय व्यतीत कर लें. उसके बाद कुछ और फैसला लेना.
करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश अक्सर एक-दूसरे पर प्यार लूटाते नजर आते हैं. हाल ही में एक्टर ने कहा था कि वो तेजू के बिना सो नहीं सकते.
करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश अक्सर एक-दूसरे पर प्यार लूटाते नजर आते हैं. हाल ही में एक्टर ने कहा था कि वो तेजू के बिना सो नहीं सकते.
करण ने कहा कि मेरा ऐसा कहना आप लोगों को थोड़ा अजीब जरूर लगेगा. पर मैं सच में कहना चाहता हूं कि गर्लफ्रेंड के बिना नहीं सो सकता.
करण ने कहा कि मेरा ऐसा कहना आप लोगों को थोड़ा अजीब जरूर लगेगा. पर मैं सच में कहना चाहता हूं कि गर्लफ्रेंड के बिना नहीं सो सकता.
अगर आप इस बात को समझो तो समझ जाओगे कि मैं किस कदर प्यार में डूबा हुआ हूं.
अगर आप इस बात को समझो तो समझ जाओगे कि मैं किस कदर प्यार में डूबा हुआ हूं.
तेजस्वी प्रकाश हाल ही में जब भारती सिंह के पॉडकास्ट में पहुंची थीं तो उन्होंने कहा था कि एक्टर उनसे बहुत प्यार करते हैं. हो सकता है तो आने वाले साल में दोनों शादी भी कर लें.
तेजस्वी प्रकाश हाल ही में जब भारती सिंह के पॉडकास्ट में पहुंची थीं तो उन्होंने कहा था कि एक्टर उनसे बहुत प्यार करते हैं. हो सकता है तो आने वाले साल में दोनों शादी भी कर लें.
करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश की पहली मुलाकात बिग बॉस के घर में हुई थी. इसी दौरान दोनों की दोस्ती हुई फिर प्यार हो गया और पिछले कई सालों से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं.
करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश की पहली मुलाकात बिग बॉस के घर में हुई थी. इसी दौरान दोनों की दोस्ती हुई फिर प्यार हो गया और पिछले कई सालों से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं.
Published at : 21 Nov 2025 06:14 PM (IST)
Embed widget