हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनपूल किनारे ब्लैक बिकिनी में जेनिफर विंगेट ने दिखाया कातिलाना अंदाज, तस्वीरों से नजरें नहीं हटा पाएंगे

पूल किनारे ब्लैक बिकिनी में जेनिफर विंगेट ने दिखाया कातिलाना अंदाज, तस्वीरों से नजरें नहीं हटा पाएंगे

जेनिफर विंगेट आए दिन किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में छाई रहती हैं , फिर चाहे वो पर्सनल लाइफ को लेकर हो या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो. एक बार फिर से ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Nov 2025 02:53 PM (IST)
जेनिफर विंगेट आए दिन किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में छाई रहती हैं , फिर चाहे वो पर्सनल लाइफ को लेकर हो या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो. एक बार फिर से ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है.

जेनिफर विंगेट काफी लंबे वक्त से छोटे पर्दे से गायब हैं. लेकिन, सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं और अपने पोस्ट के जरिए फैंस को एंटरटेन करती रहती हैं.

1/7
जेनिफर विंगेट ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें ब्लैक बिकिनी पहने हुए नजर आ रही हैं.
जेनिफर विंगेट ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें ब्लैक बिकिनी पहने हुए नजर आ रही हैं.
2/7
ब्लैक बिकिनी में जेनिफर अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट करती हुई नजर आ रही हैं. एक्ट्रेस के सिजलिंग लुक को देख फैंस फिदा होते दिख रहे हैं.
ब्लैक बिकिनी में जेनिफर अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट करती हुई नजर आ रही हैं. एक्ट्रेस के सिजलिंग लुक को देख फैंस फिदा होते दिख रहे हैं.
3/7
जेनिफर ने ब्लैक बिकिनी पहन पूल किनारे एक से बढकर एक कातिलाना पोज दिया है. उनका स्टनिंग अंदाज किसी को भी दीवाना बनाने के लिए काफी है.
जेनिफर ने ब्लैक बिकिनी पहन पूल किनारे एक से बढकर एक कातिलाना पोज दिया है. उनका स्टनिंग अंदाज किसी को भी दीवाना बनाने के लिए काफी है.
4/7
जेनिफर ने अपने इस लुक से सर्दी में भी इंटरनेट पर गर्मी बढ़ा दिया है. सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस की ये तस्वीरें जमकर वायरल हो रही है.
जेनिफर ने अपने इस लुक से सर्दी में भी इंटरनेट पर गर्मी बढ़ा दिया है. सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस की ये तस्वीरें जमकर वायरल हो रही है.
5/7
जेनिफर विंगेट बेहद ही फिटनेस फ्रीक हैं, इसका अंदाजा उनकी इन तस्वीरों को देख लगा सकते हैं.
जेनिफर विंगेट बेहद ही फिटनेस फ्रीक हैं, इसका अंदाजा उनकी इन तस्वीरों को देख लगा सकते हैं.
6/7
जेनिफर विंगेट के इंस्टाग्राम पर 18.4 मिलियन फॉलोवर्स हैं, जो उन्हें बेहद पसंद करते हैं और एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं.
जेनिफर विंगेट के इंस्टाग्राम पर 18.4 मिलियन फॉलोवर्स हैं, जो उन्हें बेहद पसंद करते हैं और एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं.
7/7
जेनिफर विंगेट ने अपने करियर की शुरुआत चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर किया था. एक्ट्रेस ने टीवी शोज के अलावा वेब सीरीज में भी काम किया है.
जेनिफर विंगेट ने अपने करियर की शुरुआत चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर किया था. एक्ट्रेस ने टीवी शोज के अलावा वेब सीरीज में भी काम किया है.
Published at : 22 Nov 2025 02:53 PM (IST)
Tags :
Jennifer Winget

टेलीविजन फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मुसलमान अपाहिज हो गया...', अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले को लेकर ऐसा क्यों बोले मौलाना अरशद मदनी
'मुसलमान अपाहिज हो गया...', अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले को लेकर ऐसा क्यों बोले मौलाना अरशद मदनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हम भी मंदिर बना रहे हैं...', TMC विधायक के बाबरी मस्जिद के बयान पर बोले अखिलेश यादव
'हम भी मंदिर बना रहे हैं', TMC विधायक के बाबरी मस्जिद के बयान पर बोले अखिलेश यादव
क्रिकेट
ENG vs AUS Ashes: बल्लेबाजों के लिए काल बन रही पिच पर ट्रेविस हेड ने जड़ा 36 गेंदों में अर्धशतक, रचा इतिहास
बल्लेबाजों के लिए काल बन रही पिच पर ट्रेविस हेड ने जड़ा 36 गेंदों में अर्धशतक, रचा इतिहास
बॉलीवुड
बर्थडे पर कार्तिक आर्यन ने लिया बप्पा का आशीर्वाद, माथा टेकने के लिए गए सिद्धिविनायक
बर्थडे पर कार्तिक आर्यन ने लिया बप्पा का आशीर्वाद, माथा टेकने के लिए गए सिद्धिविनायक
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Himachal Pradesh News: धंसी सड़क... फंस गई बस, बाल-बाल बची लोगों की जान
J&K News: नौगाम में आतंकी ठिकाने का पर्दाफाश, बड़े पैमाने पर हथियार जब्त
Breaking: नौगाम-हंदवाड़ा ऑपरेशन में सुरक्षा बलों का आतंक पर सबसे बड़ा वार, देखिए रिपोर्ट
Delhi Blast Case: फोन में छिपा था आतंक का 'राज', जांच में हुआ हैरान कर देने वाला खुलासा | ABP News
West Bengal News: बाबरी मस्जिद बनाने के एलान पर घमासान! TMC पर शुरू हुआ नया बवाल | Mamata Banerjee

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मुसलमान अपाहिज हो गया...', अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले को लेकर ऐसा क्यों बोले मौलाना अरशद मदनी
'मुसलमान अपाहिज हो गया...', अल फलाह यूनिवर्सिटी मामले को लेकर ऐसा क्यों बोले मौलाना अरशद मदनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हम भी मंदिर बना रहे हैं...', TMC विधायक के बाबरी मस्जिद के बयान पर बोले अखिलेश यादव
'हम भी मंदिर बना रहे हैं', TMC विधायक के बाबरी मस्जिद के बयान पर बोले अखिलेश यादव
क्रिकेट
ENG vs AUS Ashes: बल्लेबाजों के लिए काल बन रही पिच पर ट्रेविस हेड ने जड़ा 36 गेंदों में अर्धशतक, रचा इतिहास
बल्लेबाजों के लिए काल बन रही पिच पर ट्रेविस हेड ने जड़ा 36 गेंदों में अर्धशतक, रचा इतिहास
बॉलीवुड
बर्थडे पर कार्तिक आर्यन ने लिया बप्पा का आशीर्वाद, माथा टेकने के लिए गए सिद्धिविनायक
बर्थडे पर कार्तिक आर्यन ने लिया बप्पा का आशीर्वाद, माथा टेकने के लिए गए सिद्धिविनायक
बिहार
बिहार में नीतीश कुमार की पहली कैबिनेट मीटिंग कब, क्या हो सकता है बड़ा फैसला?
बिहार में नीतीश कुमार की पहली कैबिनेट मीटिंग कब, क्या हो सकता है बड़ा फैसला?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
शिक्षा
जामिया ने खोले हुनर के नए दरवाजे, एआई से ड्रोन तक 42 स्किल कोर्स में रजिस्ट्रेशन शुरू; ये है लास्ट डेट
जामिया ने खोले हुनर के नए दरवाजे, एआई से ड्रोन तक 42 स्किल कोर्स में रजिस्ट्रेशन शुरू; ये है लास्ट डेट
फैशन
आप पर कौन-सा ब्लेजर लगेगा अच्छा और कौन-सा नहीं? लड़कियों पर जादू चला देगा यह स्टाइल
आप पर कौन-सा ब्लेजर लगेगा अच्छा और कौन-सा नहीं? लड़कियों पर जादू चला देगा यह स्टाइल
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
ENT LIVE
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
ENT LIVE
मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | अपने आदर्श साथी के बारे में खुलकर बात की | बिग बॉस 19 और अन्य
मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | अपने आदर्श साथी के बारे में खुलकर बात की | बिग बॉस 19 और अन्य
ENT LIVE
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
Embed widget