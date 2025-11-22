एक्सप्लोरर
पूल किनारे ब्लैक बिकिनी में जेनिफर विंगेट ने दिखाया कातिलाना अंदाज, तस्वीरों से नजरें नहीं हटा पाएंगे
जेनिफर विंगेट आए दिन किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में छाई रहती हैं , फिर चाहे वो पर्सनल लाइफ को लेकर हो या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो. एक बार फिर से ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है.
जेनिफर विंगेट काफी लंबे वक्त से छोटे पर्दे से गायब हैं. लेकिन, सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं और अपने पोस्ट के जरिए फैंस को एंटरटेन करती रहती हैं.
Published at : 22 Nov 2025 02:53 PM (IST)
Tags :Jennifer Winget
