हिंदी न्यूज़बिजनेसरविवार को एनएसई-बीएसई पर होगा कारोबार, 1 फरवरी को बजट वाले दिन खुला रहेगा शेयर बाजार

रविवार को एनएसई-बीएसई पर होगा कारोबार, 1 फरवरी को बजट वाले दिन खुला रहेगा शेयर बाजार

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने निवेशकों को जारी परिपत्र में बताया कि बजट के मद्देनज़र सामान्य समय के अनुसार ‘लाइव’ ट्रेडिंग सेशन आयोजित किया जाएगा.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: राजेश कुमार | Updated at : 17 Jan 2026 09:47 AM (IST)
Stock Market News: इस साल 1 फरवरी 2026 को केंद्रीय बजट पेश होने के दिन, रविवार होने के बावजूद एनएसई और बीएसई पर कारोबार होगा. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उस दिन वित्त वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी.

रविवार को होगा कारोबार

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने निवेशकों को जारी परिपत्र में बताया कि बजट के मद्देनज़र सामान्य समय के अनुसार ‘लाइव’ ट्रेडिंग सेशन आयोजित किया जाएगा.

प्री-ओपन मार्केट: सुबह 9:00 बजे से 9:08 बजे तक होगा. सामान्य कारोबार: सुबह 9:15 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक चलेगा. इसी तरह, बीएसई ने भी 1 फरवरी को ‘विशेष कारोबार दिवस’ घोषित किया है और बताया है कि बाजार नियमित कारोबारी घंटों के लिए खुले रहेंगे. बजट दिवस पर बाजार खुला रहने से निवेशकों को नीतिगत घोषणाओं पर तत्काल प्रतिक्रिया देने का अवसर मिलेगा.

बजट की अटकलों पर विराम

केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि केंद्रीय बजट 2026 इस बार भी अपने तय कार्यक्रम के अनुसार 1 फरवरी को ही पेश किया जाएगा. रविवार होने के बावजूद बजट की तारीख में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसे लेकर चल रही तमाम अटकलों पर अब पूरी तरह विराम लग गया. हाल ही में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स (CCPA) की बैठक में बजट सत्र से जुड़ी सभी अहम तारीखों को मंजूरी दे दी गई है. सरकार के प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार—

28 जनवरी: राष्ट्रपति का संसद के संयुक्त सत्र को अभिभाषण

29 जनवरी: संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा

1 फरवरी (रविवार): वित्त मंत्री केंद्रीय बजट 2026 पेश करेंगी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस मौके पर अपना नौवां बजट पेश कर सकती हैं. अब तक वह 2 अंतरिम और 6 पूर्ण बजट पेश कर चुकी हैं. इस बजट के साथ ही वह प्रणब मुखर्जी का रिकॉर्ड पीछे छोड़ते हुए पी. चिदंबरम के 9 बार बजट पेश करने के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगी.

यह भी खास बात है कि पिछले कई वर्षों में पहली बार बजट रविवार के दिन पेश किया जाएगा, जिससे यह बजट राजनीतिक और आर्थिक दोनों लिहाज से ऐतिहासिक माना जा रहा है.

Published at : 17 Jan 2026 09:41 AM (IST)
