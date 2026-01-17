हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीदिल्ली में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए, रेलवे ने कैंसिल की इन राज्यों से गुजरने वाली ट्रेनें

दिल्ली में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए, रेलवे ने कैंसिल की इन राज्यों से गुजरने वाली ट्रेनें

Delhi Train Cancelled News: दिल्ली में रहने वालों के लिए जरूरी खबर. घने कोहरे के चलते रेलवे ने दिल्ली से होकर अंबाला, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरिद्वार और ऋषिकेश जाने वाली कई ट्रेनें कैंसिल की हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 17 Jan 2026 10:01 AM (IST)
Preferred Sources

Delhi Train Cancelled News: रोजाना देश में करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं. वहीं दिल्ली जैसे बड़े शहरों से हर दिन हजारों ट्रेनें अलग-अलग राज्यों के लिए रवाना होती हैं. लेकिन अगर आप आने वाले दिनों में ट्रेन से यात्रा करने का प्लान बना रहे हैंय तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. दरअसल रेलवे ने घने कोहरे को देखते हुए जनवरी और फरवरी में कई ट्रेनों को कैंसिल करने का फैसला लिया है. 

इसका सीधा असर उन यात्रियों पर पड़ेगा जो रोजाना अप-डाउन करते हैं. सबसे ज्यादा प्रभावित वे ट्रेनें होंगी. जो दिल्ली से सहारनपुर होते हुए अंबाला, पंजाब और जम्मू-कश्मीर जाती हैं. इसके अलावा हरिद्वार और ऋषिकेश रूट की कुछ ट्रेनें भी शामिल हैं. सहारनपुर इलाके में सर्दियों के दौरान घने कोहरे की आशंका को देखते हुए रेलवे ने सहारनपुर से गुजरने वाली 16 ट्रेनों को कैंसिल रखने का बड़ा कदम उठाया है. देख लें पूरी लिस्ट.

इस तारीख तक ट्रेनें रहेंगी कैंसिल

रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली से गुजरने वाली यह ट्रेनें जनवरी महीने से लेकर फरवरी के आखिर तक कैंसिल रहेंगी. हर साल सर्दियों में घना कोहरा ट्रेन संचालन के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है. विजिबिलिटी कम होने से न सिर्फ ट्रेनों की स्पीड घटानी पड़ती है. बल्कि टाइम पर इन्हें चलाना भी मुश्किल हो जाता है. इसी वजह से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

इस दौरान सबसे ज्यादा असर लंबी दूरी की ट्रेनों पर पड़ता है, जो तय समय पर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पातीं. इसका असर दूसरी ट्रेनों के संचालन पर भी पड़ता है. यात्रियों की सुरक्षा और टाइम टेबल को बेहतर बनाए रखने के लिए रेलवे ने जनवरी से फरवरी तक कई ट्रेनों कैंसिल करने का फैसला लिया है.

कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट

  • ट्रेन नंबर 14606 जम्मूतवी-योगनगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस 22 फरवरी तक कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 12208 जम्मूतवी-काठगोदाम गरीब रथ एक्सप्रेस 22 फरवरी तक कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 12317 कोलकाता-अमृतसर अकालतख्त एक्सप्रेस 22 फरवरी तक कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 14605 योगनगरी ऋषिकेश-जम्मूतवी एक्सप्रेस 23 फरवरी तक कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 12358 अमृतसर-कोलकाता दुर्गियाना एक्सप्रेस 23 फरवरी तक कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 12207 काठगोदाम-जम्मूतवी गरीब रथ एक्सप्रेस 24 फरवरी तक कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 12318 अमृतसर-कोलकाता अकालतख्त एक्सप्रेस 24 फरवरी तक कैंसिल

यह भी पढ़ें:सरकार की ये सस्ती योजना दे रही बड़ा फायदा, सिर्फ 20 रुपये में 2 लाख रुपये तक का लाभ

  • ट्रेन नंबर 14523 बरौनी-अंबाला कैंट हरिहर एक्सप्रेस 24 फरवरी तक कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 14524 अंबाला कैंट-बरौनी हरिहर एक्सप्रेस 24 फरवरी तक कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 12357 कोलकाता-अमृतसर दुर्गियाना एक्सप्रेस 28 फरवरी तक कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 14615 लालकुआं-अमृतसर साप्ताहिक एक्सप्रेस 28 फरवरी तक कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 14616 अमृतसर-लालकुआं साप्ताहिक एक्सप्रेस 28 फरवरी तक कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 14681 दिल्ली-जालंधर सिटी इंटरसिटी एक्सप्रेस 28 फरवरी तक कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 14682 जालंधर सिटी-दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस 1 मार्च तक कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 14617 पूर्णिया कोर्ट-अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस 2 मार्च तक कैंसिल

यह भी पढ़ें: क्या आपके स्मार्टफोन की बैटरी भी हो रही है कमजोर? ये सेटिंग्स तुरंत करें चेक

Published at : 17 Jan 2026 10:01 AM (IST)
Tags :
Train Cancelled Railways News Utility News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
इंदौर दौरे पर राहुल गांधी, दूषित पानी से मौतों के बाद पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात, CM मोहन यादव क्या बोले?
इंदौर दौरे पर राहुल गांधी, दूषित पानी से मौतों के बाद पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात, CM मोहन यादव क्या बोले?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
AR Rahman Controversy: एआर रहमान के बयान से सियासी सुर गरम, बॉलीवुड से संसद तक छिड़ी बहस
एआर रहमान के बयान से मचा सियासी बवाल, अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया समर्थन
क्रिकेट
RCB vs GG Highlights: श्रेयंका पाटिल की शानदार गेंदबाजी से आरसीबी की हैट्रिक जीत, अकेले पलट दिया RCB vs GG मुकाबला
श्रेयंका पाटिल की शानदार गेंदबाजी से आरसीबी की हैट्रिक जीत, अकेले पलट दिया RCB vs GG मुकाबला
बॉलीवुड
Friday Box Office: 'द राजा साब', 'धुरंधर' सहित नई फिल्मों पर भी भारी पड़ी चिरंजीवी की फिल्म ,जानें- फ्राइडे का कलेक्शन
शुक्रवार को चिरंजीवी की फिल्म ने मारी बाजी, जानें- 'द राजा साब' सहित बाकी फिल्मों का हाल
Advertisement

वीडियोज

Bharat Ki Baat:जब दो ठाकरे लड़े, तो शिंदे-भाजपा ने मारी बाजी! कहां हार गए Thackeray Brothers? | BMC Election Result 2026
Sansani:पटना में हैवानियत की हॉरर पिक्चर ! | Crime News
Parking Area में Air India प्लेन हुआ हादसे का शिकार! | breaking | National Capital | delhi | ABP News
Parking Area में Air India प्लेन हुआ हादसे का शिकार! | breaking | delhi | ABP News
Chitra Tripathi: ठाकरेशाही का पतन... इनसाइड फैक्ट्स जो चौंकाने वाले | BMC Election Results
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इंदौर दौरे पर राहुल गांधी, दूषित पानी से मौतों के बाद पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात, CM मोहन यादव क्या बोले?
इंदौर दौरे पर राहुल गांधी, दूषित पानी से मौतों के बाद पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात, CM मोहन यादव क्या बोले?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
AR Rahman Controversy: एआर रहमान के बयान से सियासी सुर गरम, बॉलीवुड से संसद तक छिड़ी बहस
एआर रहमान के बयान से मचा सियासी बवाल, अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया समर्थन
क्रिकेट
RCB vs GG Highlights: श्रेयंका पाटिल की शानदार गेंदबाजी से आरसीबी की हैट्रिक जीत, अकेले पलट दिया RCB vs GG मुकाबला
श्रेयंका पाटिल की शानदार गेंदबाजी से आरसीबी की हैट्रिक जीत, अकेले पलट दिया RCB vs GG मुकाबला
बॉलीवुड
Friday Box Office: 'द राजा साब', 'धुरंधर' सहित नई फिल्मों पर भी भारी पड़ी चिरंजीवी की फिल्म ,जानें- फ्राइडे का कलेक्शन
शुक्रवार को चिरंजीवी की फिल्म ने मारी बाजी, जानें- 'द राजा साब' सहित बाकी फिल्मों का हाल
विश्व
‘हिंदू को वोट देना हराम...’, बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंदुओं के खिलाफ मौलवियों के भड़काऊ बयान, Video वायरल
‘हिंदू को वोट देना हराम...’, बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंदुओं के खिलाफ मौलवियों के भड़काऊ बयान, Video वायरल
बिजनेस
रविवार को एनएसई-बीएसई पर होगा कारोबार, 1 फरवरी को बजट वाले दिन खुला रहेगा शेयर बाजार
रविवार को एनएसई-बीएसई पर होगा कारोबार, 1 फरवरी को बजट वाले दिन खुला रहेगा शेयर बाजार
विश्व
ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के रुख में आई नरमी, अब मुस्लिम देश में दखल नहीं देगा अमेरिका! खामेनेई शासन ने क्या कर दिया ऐसा?
ईरान को लेकर ट्रंप के रुख में नरमी, अब मुस्लिम देश में दखल नहीं देगा US! खामेनेई शासन ने क्या कर दिया ऐसा?
यूटिलिटी
दिल्ली में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए, रेलवे ने कैंसिल की इन राज्यों से गुजरने वाली ट्रेनें
दिल्ली में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए, रेलवे ने कैंसिल की इन राज्यों से गुजरने वाली ट्रेनें
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
ENT LIVE
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
ENT LIVE
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
ENT LIVE
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Embed widget