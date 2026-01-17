दिल्ली में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए, रेलवे ने कैंसिल की इन राज्यों से गुजरने वाली ट्रेनें

Delhi Train Cancelled News: रोजाना देश में करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं. वहीं दिल्ली जैसे बड़े शहरों से हर दिन हजारों ट्रेनें अलग-अलग राज्यों के लिए रवाना होती हैं. लेकिन अगर आप आने वाले दिनों में ट्रेन से यात्रा करने का प्लान बना रहे हैंय तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. दरअसल रेलवे ने घने कोहरे को देखते हुए जनवरी और फरवरी में कई ट्रेनों को कैंसिल करने का फैसला लिया है.

इसका सीधा असर उन यात्रियों पर पड़ेगा जो रोजाना अप-डाउन करते हैं. सबसे ज्यादा प्रभावित वे ट्रेनें होंगी. जो दिल्ली से सहारनपुर होते हुए अंबाला, पंजाब और जम्मू-कश्मीर जाती हैं. इसके अलावा हरिद्वार और ऋषिकेश रूट की कुछ ट्रेनें भी शामिल हैं. सहारनपुर इलाके में सर्दियों के दौरान घने कोहरे की आशंका को देखते हुए रेलवे ने सहारनपुर से गुजरने वाली 16 ट्रेनों को कैंसिल रखने का बड़ा कदम उठाया है. देख लें पूरी लिस्ट.

इस तारीख तक ट्रेनें रहेंगी कैंसिल

रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली से गुजरने वाली यह ट्रेनें जनवरी महीने से लेकर फरवरी के आखिर तक कैंसिल रहेंगी. हर साल सर्दियों में घना कोहरा ट्रेन संचालन के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है. विजिबिलिटी कम होने से न सिर्फ ट्रेनों की स्पीड घटानी पड़ती है. बल्कि टाइम पर इन्हें चलाना भी मुश्किल हो जाता है. इसी वजह से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

इस दौरान सबसे ज्यादा असर लंबी दूरी की ट्रेनों पर पड़ता है, जो तय समय पर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पातीं. इसका असर दूसरी ट्रेनों के संचालन पर भी पड़ता है. यात्रियों की सुरक्षा और टाइम टेबल को बेहतर बनाए रखने के लिए रेलवे ने जनवरी से फरवरी तक कई ट्रेनों कैंसिल करने का फैसला लिया है.

कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट

ट्रेन नंबर 14606 जम्मूतवी-योगनगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस 22 फरवरी तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 12208 जम्मूतवी-काठगोदाम गरीब रथ एक्सप्रेस 22 फरवरी तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 12317 कोलकाता-अमृतसर अकालतख्त एक्सप्रेस 22 फरवरी तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 14605 योगनगरी ऋषिकेश-जम्मूतवी एक्सप्रेस 23 फरवरी तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 12358 अमृतसर-कोलकाता दुर्गियाना एक्सप्रेस 23 फरवरी तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 12207 काठगोदाम-जम्मूतवी गरीब रथ एक्सप्रेस 24 फरवरी तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 12318 अमृतसर-कोलकाता अकालतख्त एक्सप्रेस 24 फरवरी तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 14523 बरौनी-अंबाला कैंट हरिहर एक्सप्रेस 24 फरवरी तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 14524 अंबाला कैंट-बरौनी हरिहर एक्सप्रेस 24 फरवरी तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 12357 कोलकाता-अमृतसर दुर्गियाना एक्सप्रेस 28 फरवरी तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 14615 लालकुआं-अमृतसर साप्ताहिक एक्सप्रेस 28 फरवरी तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 14616 अमृतसर-लालकुआं साप्ताहिक एक्सप्रेस 28 फरवरी तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 14681 दिल्ली-जालंधर सिटी इंटरसिटी एक्सप्रेस 28 फरवरी तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 14682 जालंधर सिटी-दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस 1 मार्च तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 14617 पूर्णिया कोर्ट-अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस 2 मार्च तक कैंसिल

