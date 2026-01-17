शुक्रवार को चिरंजीवी की फिल्म ने मारी बाजी, जानें- 'द राजा साब' सहित बाकी फिल्मों का हाल

सिनेमाघरों में इन दिनों कई नई फिल्में और कुछ हफ्ते पुरानी फिल्में दर्शकों के एंटरटेनमेंट के लिए माजूद हैं. हालांकि इन तमाम फिल्मों की भीड़ के बीच भी 43 दिन पुरानी धुरंधर अपना दबदबा बनाए हुए हैं और अब भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है. शुक्रवार को भी नई रिलीज राहु केतु और हैप्पी पटेल पर धुरंधर ही भारी पड़ी. इन सबके बीच चलिए यहां जानते हैं द राजा साब, मना शंकर वाराप्रसाद गारु सहित इन तमाम फिल्मों ने फ्राइडे को कितना कलेक्शन किया है?

धुरंधर ने 7वें फ्राइडे कितनी की कमाई?

रणवीर सिंह की धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर सातवें हफ्ते में एंट्री करने के बाद भी अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए है और करोड़ों में ही कमाई कर रही है. सैकनिल्क के अर्ली ट्रेड आंकड़ों के मुताबिक रणवीर सिंह स्टारर इस फिल्म ने अपने 43वें दिन यानी सातवें शुक्रवार को 1.65 करोड़ रुपये कमाए हैं. इसके साथ ही फिल्म की कुल कमाई 818.25 करोड़ रुपये हो गई है.

राहु केतु ने शुक्रवार को कितनी कमाई की?

कॉमेडी-ड्रामा फिल्म राहु केतु बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग डे पर कोई कमाल नहीं दिखा पाई और इसके पहले दिन का कलेक्शन औसत से कम रहा है. वहीं सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक इस फिल्म ने शुक्रवार को अपनी रिलीज के पहले दिन 1 करोड़ रुपये कमाए हैं. अब देखना ये है कि वरुण शर्मा और पुलकित सम्राट स्टारर ये फिल्म वीकेंड में कैसा परफॉर्म कर पाती है.

हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस का फ्राइडे को कितना रहा कलेक्शन?

वीर दास की फिल्म हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस ने 16 जनवरी, शुक्रवार को सिनेमाघरों में दस्तक दी है. इस फिल्म का क्लैश राहु केतु से हुआ है. फिल्म में वीर दास ने लीड रोल प्ले किया है. वहीं इमरान खान ने भी इस फिल्म से बड़े पर्दे पर कमबैक किया. फिल्म में आमिर खान का भी स्पेशल कैमियो है. हालांकि ये फिल्म पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर फुस्स साबित हुई है. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस ने रिलीज के पहले दिन 1.25 करोड़ रुपये कमाए हैं.

परसक्ति ने शुक्रवार को कितना किया कलेक्शन?

परसक्ति ने रिलीज के पहले 6 दिनों में ठीक-ठाक कारोबार किया और भारत में लगभग 36.25 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेड रिपोर्ट के मुताबिक शिवकार्तिकेयन और रवि मोहन स्टारर इस फिल्म का सातवें दिन का कलेक्शन लगभग 4.75 करोड़ रुपये रहा है. इसी के साथ परसक्ति की सात दिनों की कुल कमाई अब 41 करोड़ रुपये हो गई है.

मना शंकर वरप्रसाद गारु ने शुक्रवार को कितनी की कमाई?

माना शंकर वरप्रसाद गारु ने संक्रांति त्योहार के दौरान शानदार परफॉर्म किया. बॉक्स ऑफिस पर इसकी शुरुआत धमाकेदार रही. इसने पेड प्रीव्यू शो से 9.35 करोड़ कमाए थे. इसके बाद इसने पहले दिन 32.25 करोड़ रुपये का कारोबार किया. इसके बाद तीसरे दिन, बुधवार को इसने 19.50 करोड़ रुपये और चौथे दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 22 करोड़ रुपये कमाए. वहीं पांचवें दिन यानी शुक्रवार को इस फिल्म ने 18.50 करोड़ रुपये कमाए हैं,. इसके साथ ही फिल्म का कुल कलेक्शन 120.35 करोड़ रुपये हो गया है. फिल्म ने विदेशी बाजारों में भी 400,000 डॉलर से ज्यादा की कमाई की है, जिससे इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन आसानी से 150 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है.

द राजा साब ने दूसरे फ्राइडे को कितनी की कमाई?

प्रभास की फिल्म द राजा साहब 9 जनवरी, 2026 को रिलीज हुई थी. इस फिल्म से उम्मीद थी कि ये बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी. हालांकि ऐसा नहीं हुआ और .ये निगेटिव रिव्यू की भेंट चढ़ गई. फिल्म रिलीज के 8 दिन बाद भी 150 करोड़ी नहीं बन पाई है. बता दें कि इस फिल्म ने पहले हफ्ते में 130.25 करोड़ कमाए हैं. वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मतुबाकि फिलम ने अपने दूसरे शुक्रवार को घरेलू बाजार में 3.50 करोड़ रुपये कमाए और इसके साथ ही भारत में इसका कुल कलेक्शन 133.75 करोड़ रुपये हो गया है।