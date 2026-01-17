लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शनिवार को मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी के कारण हुई कई लोगों की मौत के बाद स्थानीय लोगों से मुलाकात करेंगे. मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक बयान में पुष्टि की कि अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी एकजुटता दिखाने के लिए इस त्रासदी से प्रभावित परिवारों से मिलेंगे.

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शनिवार को सुबह करीब सवा 11 बजे इंदौर पहुंचेंगे. वे इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल में दूषित पानी से बीमार मरीजों से मुलाकात करेंगे. इसके बाद, पीड़ित लोगों से मिलने के लिए राहुल गांधी भागीरथपुरा का दौरा करेंगे.

राहुल गांधी की इस यात्रा के दौरान कांग्रेस पार्टी दूषित पानी के मुद्दे पर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी करेगी. मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रदर्शन किया जाएगा.

मध्य प्रदेश मीडिया सेल के अनुसार, पूरे मध्य प्रदेश में राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा, जिसके दौरान इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ता महात्मा गांधी की मूर्तियों के पास धरना देंगे.

राहुल गांधी के दौरे पर CM मोहन यादव क्या बोले?

राहुल गांधी के दौरे से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने हमला बोला. इंदौर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि सरकार ने भागीरथपुरा के लोगों का दर्द समझा है और प्रभावित लोगों को मदद देने के लिए हर संभव कदम उठाए हैं.

उन्होंने कहा, 'यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस आपदाओं को राजनीति के अवसर के रूप में लेती है. हमने इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लिया है और संवेदनशीलता के साथ दर्द महसूस किया है. मैं उन्हें सलाह दूंगा कि वे इस मुद्दे को सकारात्मकता के साथ उठाएं. हम आपके सुझावों का स्वागत करेंगे, लेकिन अगर आप आपदा के दौरान राजनीति करेंगे तो इंदौर के लोग आपको माफ नहीं करेंगे.'

कैलाश विजयवर्गीय क्या बोले?

राज्य के शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी देश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में इंदौर के दावे पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस की आलोचना की. विजयवर्गीय ने कहा कि चुनौतियां आती-जाती रहेंगी और हमें उनका सामना करना होगा. जो लोग यहां इंदौर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं उन्हें बता सकता हूं कि भाजपा ने इंदौर के विकास के लिए क्या किया है.