अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को ईरान के नेतृत्व का धन्यवाद किया. ट्रंप ने कहा कि ईरान ने प्रदर्शनकारियों की प्रस्तावित सामूहिक फांसी को रद्द कर दिया है. उन्होंने इसे एक अहम और सकारात्मक कदम बताया. ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है, जब ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन लगातार जारी हैं और सुरक्षा बलों की सख्त कार्रवाई पर अंतरराष्ट्रीय नजर बनी हुई है.

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जताया सम्मान

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर लिखा कि उन्हें इस बात का बहुत सम्मान है कि ईरान में तय की गई सभी फांसियों को रद्द कर दिया गया है. ट्रंप के अनुसार, करीब 800 लोगों को फांसी दिए जाने की योजना थी, जिसे अब टाल दिया गया है.

ईरान में जारी हैं बड़े स्तर पर प्रदर्शन

ईरान में कई हफ्तों से बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं. ये प्रदर्शन सरकार के खिलाफ माने जा रहे हैं और इन्हें 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से सबसे बड़ी चुनौती बताया जा रहा है. कई शहरों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें हुई हैं.

हिंसा में कमी का दावा

इस हफ्ते की शुरुआत में ट्रंप ने कहा था कि ईरान में प्रदर्शनों से जुड़ी हिंसा अब कम होती दिख रही है. उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें नहीं लगता कि बड़े स्तर पर फांसी देने की कोई योजना है. हालांकि, उन्होंने यह साफ किया कि हालात बिगड़ने पर अमेरिका सैन्य कार्रवाई से इनकार नहीं करेगा.

मौतों के आंकड़ों पर मतभेद

ईरानी अधिकारियों का कहना है कि प्रदर्शन शुरू होने के बाद से अब तक 2,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है. वहीं, मानवाधिकार संगठनों ने यह संख्या 3,500 से ज्यादा बताई है. कुछ रिपोर्ट्स में मरने वालों की संख्या 20,000 तक होने का भी दावा किया गया है. इन आंकड़ों को लेकर काफी मतभेद हैं.

ईरान ने आरोपों को बताया गलत

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अमेरिकी चैनल फॉक्स न्यूज से कहा कि मौतों की संख्या ‘सैकड़ों’ में है. उन्होंने विदेशों में बताए जा रहे आंकड़ों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया बताया और इसे गलत जानकारी फैलाने की कोशिश करार दिया.

हमले के दबाव से किया इनकार

गुरुवार को खाड़ी देशों के अधिकारियों के इस दावे को भी ट्रंप ने खारिज कर दिया कि सऊदी अरब, कतर और ओमान ने उन्हें ईरान पर हमला न करने के लिए मनाया. ट्रंप ने कहा कि किसी ने उन्हें नहीं रोका, बल्कि ईरान के कदमों ने ही उनका फैसला बदला.

ट्रंप बोले- फैसला मेरा था

व्हाइट हाउस से फ्लोरिडा रवाना होते समय ट्रंप ने कहा, 'किसी ने मुझे नहीं मनाया, मैंने खुद फैसला लिया. उन्होंने किसी को फांसी नहीं दी और फांसियां रद्द कर दीं. इसका मुझ पर बड़ा असर पड़ा.'