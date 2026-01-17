हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटRCB vs GG Highlights: श्रेयंका पाटिल की शानदार गेंदबाजी से आरसीबी की हैट्रिक जीत, अकेले पलट दिया RCB vs GG मुकाबला

RCB vs GG Highlights: श्रेयंका पाटिल की शानदार गेंदबाजी से आरसीबी की हैट्रिक जीत, अकेले पलट दिया RCB vs GG मुकाबला

WPL2026 में RCB का विजयी अभियान जारी है.गुजरात जायंट्स के खिलाफ खेले गए मैच में बेंगलुरु की टीम ने पहले मजबूत स्कोर खड़ा किया और फिर श्रेयंका पाटिल की घातक गेंदबाजी के दम पर मैच 32 रन से अपने नाम किया

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 17 Jan 2026 07:44 AM (IST)
Preferred Sources

RCB vs GG Highlights: विमेंस प्रीमियर लीग 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का विजय रथ थमने का नाम नहीं ले रहा है. लगातार दो मुकाबले जीतने के बाद आरसीबी ने गुजरात जायंट्स को भी शिकस्त देकर जीत की हैट्रिक पूरी कर ली. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में खेले गए इस मुकाबले में बेंगलुरु की टीम ने हर विभाग में बेहतर प्रदर्शन करते हुए 32 रन से मुकाबला अपने नाम किया.

खराब शुरुआत के बाद RCB की दमदार वापसी

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी की शुरुआत तेज रही. पहले ओवर में ही टीम ने आक्रामक अंदाज दिखाया, लेकिन इसके बाद गुजरात की गेंदबाजों ने वापसी करते हुए लगातार विकेट झटके. एक समय आरसीबी ने महज 43 रन पर अपने चार अहम विकेट गंवा दिए थे, जिससे टीम दबाव में नजर आने लगी.

राधा यादव और ऋचा घोष की साझेदारी

मध्यक्रम में राधा यादव और ऋचा घोष ने पारी को संभाला और गुजरात के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया. दोनों के बीच हुई शतकीय साझेदारी ने मैच की दिशा ही बदल दी. ऋचा घोष (28 गेंदें 44 रन)  ने तेज गति से रन बनाते हुए अहम योगदान दिया, जबकि राधा यादव (47 गेंदें 66 रन) ने जिम्मेदारी से खेलते हुए शानदार अर्धशतक जड़ा. निचले क्रम में नादिन डी क्लार्क के उपयोगी रनों की मदद से आरसीबी ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 182 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया.

लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात की लड़खड़ाती पारी

183 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात जायंट्स की टीम शुरुआत में ठीक-ठाक नजर आई, लेकिन जल्द ही विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हो गया. कप्तान बेथ मूनी ने 27 रन बनाकर टीम को तेज शुरुआत दिलाने की कोशिश की, लेकिन विकेट गिरने का सिलसिला जल्द ही शुरू हो गया. टीम ने 46 रन के भीतर अपने तीन बल्लेबाज गंवा दिए.

मध्यक्रम में भी गुजरात की पारी लड़खड़ाती रही. कनिका आहुजा के आउट होने के बाद 11वें ओवर में जॉर्जिया वारेहम का विकेट गिरा और स्कोर पांच विकेट पर सिमटकर 70 रन हो गया. इसके बाद भारती फूलमाली ने काशवी गौतम के साथ मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की. भारती ने 39 रन की जुझारू पारी खेली और टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए, जबकि काशवी ने 18 रन का योगदान दिया.

हालांकि 17वें ओवर में लॉरेन बेल ने भारती को पवेलियन भेजकर गुजरात की आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी. इसके बाद विकेट लगातार गिरते गए और टीम दबाव से उबर नहीं सकी. तनुजा कंवर ने 21 रन बनाकर थोड़ा संघर्ष जरूर दिखाया, लेकिन वह भी टिक नहीं पाई.

श्रेयंका पाटिल का पंजा

लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात जायंट्स की टीम आरसीबी की अनुशासित और आक्रामक गेंदबाजी के सामने पूरी तरह बिखर गई. इस मुकाबले में श्रेयंका पाटिल ने ऐसा प्रदर्शन किया, जिसने मैच का रुख पूरी तरह पलट दिया. उन्होंने सिर्फ 3.5 ओवर में 23 रन देकर 5 विकेट चटकाए और इस सीजन का अब तक का सबसे बेहतरीन स्पेल अपने नाम किया.

श्रेयंका को इंग्लैंड की तेज गेंदबाज लॉरेन बेल का बेहतरीन साथ मिला. बेल ने अपने चार ओवर के स्पेल में 29 रन देकर तीन अहम विकेट झटके, जिससे गुजरात की बल्लेबाजी को संभलने का मौका ही नहीं मिला. गुजरात की पूरी टीम 150 रन पर सिमट गई और आरसीबी ने मुकाबला 32 रन से जीत लिया. 

Published at : 17 Jan 2026 07:44 AM (IST)
Tags :
RCB Vs GG Shreyanka Patil Royal Challengers Bangluru WPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के रुख में आई नरमी, अब मुस्लिम देश में दखल नहीं देगा अमेरिका! खामेनेई शासन ने क्या कर दिया ऐसा?
ईरान को लेकर ट्रंप के रुख में नरमी, अब मुस्लिम देश में दखल नहीं देगा US! खामेनेई शासन ने क्या कर दिया ऐसा?
दिल्ली NCR
दिल्ली में कड़ाके की सर्दी और शीतलहर से छूटी कंपकंपी, भीषण ठंड के बीच आज भी घने कोहरे का अलर्ट
दिल्ली में कड़ाके की सर्दी और शीतलहर से छूटी कंपकंपी, भीषण ठंड के बीच आज भी घने कोहरे का अलर्ट
क्रिकेट
श्रेयस अय्यर IN, तिलक वर्मा OUT, BCCI ने टी20 सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड में किए बदलाव; सुंदर भी बाहर
अय्यर IN, तिलक वर्मा OUT, BCCI ने टी20 सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड में किए बदलाव
साउथ सिनेमा
The Raja Saab BO Day 8: बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी प्रभास की 'द राजा साब', मेकर्स को रूला रहा 8 दिनों का कलेक्शन
बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी प्रभास की 'द राजा साब', मेकर्स को रूला रहा 8 दिनों का कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

Bharat Ki Baat:जब दो ठाकरे लड़े, तो शिंदे-भाजपा ने मारी बाजी! कहां हार गए Thackeray Brothers? | BMC Election Result 2026
Sansani:पटना में हैवानियत की हॉरर पिक्चर ! | Crime News
Parking Area में Air India प्लेन हुआ हादसे का शिकार! | breaking | National Capital | delhi | ABP News
Parking Area में Air India प्लेन हुआ हादसे का शिकार! | breaking | delhi | ABP News
Chitra Tripathi: ठाकरेशाही का पतन... इनसाइड फैक्ट्स जो चौंकाने वाले | BMC Election Results
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के रुख में आई नरमी, अब मुस्लिम देश में दखल नहीं देगा अमेरिका! खामेनेई शासन ने क्या कर दिया ऐसा?
ईरान को लेकर ट्रंप के रुख में नरमी, अब मुस्लिम देश में दखल नहीं देगा US! खामेनेई शासन ने क्या कर दिया ऐसा?
दिल्ली NCR
दिल्ली में कड़ाके की सर्दी और शीतलहर से छूटी कंपकंपी, भीषण ठंड के बीच आज भी घने कोहरे का अलर्ट
दिल्ली में कड़ाके की सर्दी और शीतलहर से छूटी कंपकंपी, भीषण ठंड के बीच आज भी घने कोहरे का अलर्ट
क्रिकेट
श्रेयस अय्यर IN, तिलक वर्मा OUT, BCCI ने टी20 सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड में किए बदलाव; सुंदर भी बाहर
अय्यर IN, तिलक वर्मा OUT, BCCI ने टी20 सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड में किए बदलाव
साउथ सिनेमा
The Raja Saab BO Day 8: बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी प्रभास की 'द राजा साब', मेकर्स को रूला रहा 8 दिनों का कलेक्शन
बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी प्रभास की 'द राजा साब', मेकर्स को रूला रहा 8 दिनों का कलेक्शन
इंडिया
'अगर भारत में कुछ भी होता है तो इसके बारे में हिंदुओं से पूछा जाएगा', RSS चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान
'अगर भारत में कुछ भी होता है तो इसके बारे में हिंदुओं से पूछा जाएगा', RSS चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान
बिजनेस
खुशखबरी: वैश्विक तनाव और यूएस के साथ ट्रेड डील पर बातचीत के बीच आयी ये राहत की खबर
खुशखबरी: वैश्विक तनाव और यूएस के साथ ट्रेड डील पर बातचीत के बीच आयी ये राहत की खबर
जनरल नॉलेज
BJP National President Election: क्या आम आदमी भी लड़ सकता है BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, जानें कौन-कौन सी शर्तें करनी होती हैं पूरी?
क्या आम आदमी भी लड़ सकता है BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, जानें कौन-कौन सी शर्तें करनी होती हैं पूरी?
हेल्थ
Heart Attack After Stent: स्टेंट डलवाने के बाद भी क्यों ब्लॉक हो जाती हैं दिल की नसें? डॉक्टर से समझें
स्टेंट डलवाने के बाद भी क्यों ब्लॉक हो जाती हैं दिल की नसें? डॉक्टर से समझें
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
ENT LIVE
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
ENT LIVE
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
ENT LIVE
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Embed widget