RCB vs GG Highlights: विमेंस प्रीमियर लीग 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का विजय रथ थमने का नाम नहीं ले रहा है. लगातार दो मुकाबले जीतने के बाद आरसीबी ने गुजरात जायंट्स को भी शिकस्त देकर जीत की हैट्रिक पूरी कर ली. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में खेले गए इस मुकाबले में बेंगलुरु की टीम ने हर विभाग में बेहतर प्रदर्शन करते हुए 32 रन से मुकाबला अपने नाम किया.

खराब शुरुआत के बाद RCB की दमदार वापसी

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी की शुरुआत तेज रही. पहले ओवर में ही टीम ने आक्रामक अंदाज दिखाया, लेकिन इसके बाद गुजरात की गेंदबाजों ने वापसी करते हुए लगातार विकेट झटके. एक समय आरसीबी ने महज 43 रन पर अपने चार अहम विकेट गंवा दिए थे, जिससे टीम दबाव में नजर आने लगी.

राधा यादव और ऋचा घोष की साझेदारी

मध्यक्रम में राधा यादव और ऋचा घोष ने पारी को संभाला और गुजरात के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया. दोनों के बीच हुई शतकीय साझेदारी ने मैच की दिशा ही बदल दी. ऋचा घोष (28 गेंदें 44 रन) ने तेज गति से रन बनाते हुए अहम योगदान दिया, जबकि राधा यादव (47 गेंदें 66 रन) ने जिम्मेदारी से खेलते हुए शानदार अर्धशतक जड़ा. निचले क्रम में नादिन डी क्लार्क के उपयोगी रनों की मदद से आरसीबी ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 182 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया.

लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात की लड़खड़ाती पारी

183 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात जायंट्स की टीम शुरुआत में ठीक-ठाक नजर आई, लेकिन जल्द ही विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हो गया. कप्तान बेथ मूनी ने 27 रन बनाकर टीम को तेज शुरुआत दिलाने की कोशिश की, लेकिन विकेट गिरने का सिलसिला जल्द ही शुरू हो गया. टीम ने 46 रन के भीतर अपने तीन बल्लेबाज गंवा दिए.

मध्यक्रम में भी गुजरात की पारी लड़खड़ाती रही. कनिका आहुजा के आउट होने के बाद 11वें ओवर में जॉर्जिया वारेहम का विकेट गिरा और स्कोर पांच विकेट पर सिमटकर 70 रन हो गया. इसके बाद भारती फूलमाली ने काशवी गौतम के साथ मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की. भारती ने 39 रन की जुझारू पारी खेली और टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए, जबकि काशवी ने 18 रन का योगदान दिया.

हालांकि 17वें ओवर में लॉरेन बेल ने भारती को पवेलियन भेजकर गुजरात की आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी. इसके बाद विकेट लगातार गिरते गए और टीम दबाव से उबर नहीं सकी. तनुजा कंवर ने 21 रन बनाकर थोड़ा संघर्ष जरूर दिखाया, लेकिन वह भी टिक नहीं पाई.

श्रेयंका पाटिल का पंजा

लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात जायंट्स की टीम आरसीबी की अनुशासित और आक्रामक गेंदबाजी के सामने पूरी तरह बिखर गई. इस मुकाबले में श्रेयंका पाटिल ने ऐसा प्रदर्शन किया, जिसने मैच का रुख पूरी तरह पलट दिया. उन्होंने सिर्फ 3.5 ओवर में 23 रन देकर 5 विकेट चटकाए और इस सीजन का अब तक का सबसे बेहतरीन स्पेल अपने नाम किया.

श्रेयंका को इंग्लैंड की तेज गेंदबाज लॉरेन बेल का बेहतरीन साथ मिला. बेल ने अपने चार ओवर के स्पेल में 29 रन देकर तीन अहम विकेट झटके, जिससे गुजरात की बल्लेबाजी को संभलने का मौका ही नहीं मिला. गुजरात की पूरी टीम 150 रन पर सिमट गई और आरसीबी ने मुकाबला 32 रन से जीत लिया.