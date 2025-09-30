'दीया और बाती हम' की संध्या ​बिंदणी की 10 खूबसूरत तस्वीरें, अपनी अदाओं से करती हैं सबको कायल

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Deepika Singh Glamorous Pics: ‘दीया और बाती हम’ की संध्या बिंदणी यानी दीपिका सिंह अपनी खूबसूरती और अदाओं से फैन्स का दिल जीत लेती हैं. उनकी हर तस्वीर में एलिगेंस और ग्रेस साफ झलकता है.

By : एबीपी एस्ट्रो डेस्क  | Updated at : 30 Sep 2025 04:54 PM (IST)
‘दीया और बाती हम’ की संध्या बिंदणी यानी दीपिका सिंह अपनी सादगी और खूबसूरती से सबको घायल कर देती हैं. उनकी हर तस्वीर में ग्रेस और एलिगेंस साफ नजर आता है. टीवी इंडस्ट्री में दीपिका अपनी दमदार एक्टिंग और आइकॉनिक रोल के लिए जानी जाती हैं.आज भी उनकी अदाएं और मुस्कान फैन्स को दीवाना बना देती हैं.

दीपिका सिंह टीवी की जानी-मानी एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने स्टार प्लस के फेवरेट शो ‘दीया और बाती हम’ में संध्या बिंदणी का किरदार निभाकर घर-घर में पहचान बनाई.
उनका जन्म 26 जुलाई 1989 को दिल्ली में हुआ था. बचपन से ही उन्हें एक्टिंग और डांस का शौक था. उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमबीए की पढ़ाई पूरी की, लेकिन दिलचस्पी एक्टिंग की दुनिया में थी.
दीपिका सिंह को बड़ा शो साल 2011 में मिला जब उन्हें शो ‘दिया और बाती हम’ में संध्या राठी का रोल ऑफर हुआ.
यह शो एक सिम्पल लड़की की कहानी थी, जो एक आईपीएस ऑफिसर बनने का सपना देखती है. संध्या का रोल टीवी पर इतना हिट हुआ कि दीपिका रातों-रात स्टार बन गईं.
उनकी मासूमियत और दमदार एक्टिंग ने दर्शकों का दिल जीत लिया. शो 2016 तक चला और इस दौरान दीपिका टीवी की टॉप एक्ट्रेस में शामिल हो गईं.
दीपिका सिंह ने एक्टिंग के साथ-साथ डांस के क्षेत्र में भी अपनी पहचान बनाई है.
उन्हें खासतौर पर ओडिसी डांस फॉर्म में महारत हासिल है. कई टीवी इवेंट्स और स्टेज परफॉर्मेंस में वह अपने डांस का जलवा दिखा चुकी हैं.
पर्सनल लाइफ की बात करें तो दीपिका सिंह ने 2014 में शो के डायरेक्टर रोहित राज गोयल से शादी की. दोनों की मुलाकात सेट पर हुई थी और धीरे-धीरे उनका रिश्ता प्यार में बदल गया. शादी के बाद भी दीपिका ने टीवी इंडस्ट्री में ऐक्टिव रहना जारी रखा. साल 2017 में वह एक बेटे की मां बनीं.
‘दीया और बाती हम’ के बाद दीपिका कई वेब सीरीज और टीवी शो में भी नजर आईं. इसके अलावा वह सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी फिटनेस, फैमिली लाइफ और डांस वीडियो शेयर करती रहती हैं.
आज दीपिका सिंह न सिर्फ एक सफल ऐक्ट्रिस हैं, बल्कि एक डांसर, पत्नी और मां के रूप में भी अपने जीवन को खूबसूरती से संभाल रही हैं. टीवी इंडस्ट्री में उन्हें हार्डवर्किंग और डेडीकेटेड एक्टर के तौर पर जाना जाता है.
Published at : 30 Sep 2025 04:54 PM (IST)
