'दीया और बाती हम' की संध्या ​बिंदणी की 10 खूबसूरत तस्वीरें, अपनी अदाओं से करती हैं सबको कायल

पर्सनल लाइफ की बात करें तो दीपिका सिंह ने 2014 में शो के डायरेक्टर रोहित राज गोयल से शादी की. दोनों की मुलाकात सेट पर हुई थी और धीरे-धीरे उनका रिश्ता प्यार में बदल गया. शादी के बाद भी दीपिका ने टीवी इंडस्ट्री में ऐक्टिव रहना जारी रखा. साल 2017 में वह एक बेटे की मां बनीं.