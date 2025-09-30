एक्सप्लोरर
'दीया और बाती हम' की संध्या बिंदणी की 10 खूबसूरत तस्वीरें, अपनी अदाओं से करती हैं सबको कायल
Deepika Singh Glamorous Pics: ‘दीया और बाती हम’ की संध्या बिंदणी यानी दीपिका सिंह अपनी खूबसूरती और अदाओं से फैन्स का दिल जीत लेती हैं. उनकी हर तस्वीर में एलिगेंस और ग्रेस साफ झलकता है.
‘दीया और बाती हम’ की संध्या बिंदणी यानी दीपिका सिंह अपनी सादगी और खूबसूरती से सबको घायल कर देती हैं. उनकी हर तस्वीर में ग्रेस और एलिगेंस साफ नजर आता है. टीवी इंडस्ट्री में दीपिका अपनी दमदार एक्टिंग और आइकॉनिक रोल के लिए जानी जाती हैं.आज भी उनकी अदाएं और मुस्कान फैन्स को दीवाना बना देती हैं.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 30 Sep 2025 04:54 PM (IST)
Tags :Diya Aur Baati Hum Deepika Singh
टेलीविजन
10 Photos
'दीया और बाती हम' की संध्या बिंदणी की 10 खूबसूरत तस्वीरें, अपनी अदाओं से करती हैं सबको कायल
टेलीविजन
7 Photos
रुबीना दिलैक ने जुड़वा बेटियों के साथ खास अंदाज में मनाया पति अभिनव का बर्थडे, शेयर की फोटोज
टेलीविजन
10 Photos
बेहद क्यूट हैं शिवांगी जोशी की 'छोटी बहन', यकीन नहीं होता तो देख लें ये 10 तस्वीरें
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'मुख्यमंत्री जी, आप मेरे खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकते हैं, लेकिन...', करूर भगदड़ पर पहली बार बोले एक्टर विजय
इंडिया
रोड एक्सीडेंट मामले में पीड़ित परिवार को मिलेगा 60 लाख रुपये का मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ये न होता तो इनके बेटे की सैलरी...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली हिंसा: तौकीर रजा का करीबी नफीस और उसके बेटे को पुलिस ने दबोचा, अब तक 55 गिरफ्तार
बॉलीवुड
प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट के बाद पहली बार नजर आईं कैटरीना कैफ, देवर के बर्थडे बैश में यूं फ्लॉन्ट करती दिखीं ग्लो
Advertisement
टेलीविजन
10 Photos
'दीया और बाती हम' की संध्या बिंदणी की 10 खूबसूरत तस्वीरें, अपनी अदाओं से करती हैं सबको कायल
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion