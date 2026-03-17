हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसारा अली खान की केदारनाथ एंट्री पर लगी रोक, मंदिर प्रशासन बोला- 'एफिडेविट में लिखना होगा मैं सनातनी हूं'

सारा अली खान की केदारनाथ एंट्री पर लगी रोक, मंदिर प्रशासन बोला- 'एफिडेविट में लिखना होगा मैं सनातनी हूं'

Sara Ali Khan Kedarnath: एक्ट्रेस सारा अली खान के लिए अब केदारनाथ के दरवाजे बंद हो गए हैं. मंदिर प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए बिना एफिडेविट के एक्ट्रेस को मंदिर में प्रवेश देने से इंकार कर दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 17 Mar 2026 09:50 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान कितनी धार्मिक हैं ये तो हम सभी ने देखा है. सारा अक्सर केदारनाथ धाम के अलावा भी और भी कई मंदिरों के दर्शन करने जाती रहती हैं. जिसकी फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर कर एक्ट्रेस फैंस को भी दिखाती हैं. खासतौर से बात करें केदारनाथ की तो, इस धाम से एक्ट्रेस का लगाव अलग ही है. वो साल में एक बार तो इस धाम के दर्शन करने के लिए जरूर जाती हैं. लेकिन अब सारा के लिए ये दर्शन इतने आसान नहीं होंगे.

सारा की केदारनाथ एंट्री पर लगी रोक
सारा अली खान हर साल जितनी सहजता से केदारनाथ धाम के दर्शन करने जाती हैं, अब उनके लिए वो इतना आसान नहीं होगा. सारा को इसके लिए एक खास काम करना होगा. उन्हें प्रमाण देना होगा कि वो सनातनी हैं. ये हम नहीं कह रहे  बल्कि ये मंदिर समिति का फैसला है. दरअसल हाल ही में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदर समिति (BKTC) ने ये आदेश जारी किया है. 17 मार्च को हुई चार धाम यात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गैर सनातनियों का मंदिर में प्रवेश वर्जित बताया है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sara Ali Khan (@saraalikhan95)

जमा करना होगा एफिडेविट
बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि गैर हिंदुओं को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. जो भी सनातन में आस्था रखता है वो सनातनी है. उन्होंने आगे बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान का जिक्र करते हुए कहा है कि, उन्हें में मंदिर में दर्शन करने आने के लिए एफिडेविट देना होगा और बताना होगा कि वो सनातनी हैं, तभी उन्हें भी प्रवेश दिया जाएगा. उन्होंने कहा, 'सारा अली खान भी कहेंगी कि सनातन धर्म में मेरी आस्था है, मेरा भाव है और वो हमें एफिडेविट देंगी तो हम उनको भी दर्शन करवा देंगे.'

बता दें कि सारा अली खान की साल 2016 में आई डेब्यू फिल्म 'केदारनाथ' की पूरी शूटिंग भी यहीं पर हुई थी. इस फिल्म को दर्शकों का बहुत प्यार मिला था. तभी से एक्ट्रेस हर साल मंदिर जाया करती थीं और भोलेनाथ के दर्शन करती थीं. उन्होंने इसे एक नियम बना लिया था कि हर एक्ट्रेस केदारनाथ यात्रा के लिए जाएंगी और बाबा के दर्शन करेंगी. हालांकि अब आगे सारा का क्या फैसला होगा और वो कैसे दर्शन करेंगी इस बारे में एक्ट्रेस की प्रतिक्रिया का इंतजार है. 

और पढ़ें
Published at : 17 Mar 2026 09:50 PM (IST)
Tags :
Kedarnath Sara Ali Khan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
सारा अली खान की केदारनाथ एंट्री पर लगी रोक, मंदिर प्रशासन बोला- 'एफिडेविट में लिखना होगा मैं सनातनी हूं'
'मैं सनातनी हूं' लिखने के बाद ही होगी सारा अली खान की केदारनाथ में एंट्री, मंदिर प्रशासन का बड़ा फैसला
बॉलीवुड
'किंग' में धांसू एक्शन के बाद रोमांटिक अंदाज में लौटेंगे शाहरुख खान, बड़े बजट की क्लासिक स्टोरी पर है नजर
'किंग' में धांसू एक्शन के बाद रोमांटिक अंदाज में लौटेंगे शाहरुख खान, बड़े बजट की क्लासिक स्टोरी पर है नजर
बॉलीवुड
जब नसीरुद्दीन शाह पर आया रत्ना पाठक का दिल, जानिए कहां से शुरू हुई थी ये लव स्टोरी
जब नसीरुद्दीन शाह पर आया रत्ना पाठक का दिल, जानिए कहां से शुरू हुई थी ये लव स्टोरी
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 Day 1 Box Office: 200 करोड़ की ओपनिंग के बावजूद ‘धुरंधर 2’ नहीं तोड़ पाएगी ये तीन रिकॉर्ड
200 करोड़ की ओपनिंग के बावजूद ‘धुरंधर 2’ नहीं तोड़ पाएगी ये तीन रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Pakistan Attack on Kabul: काबुल दहला, अब इस्लामाबाद की बारी? मुनीर को सीधी चुनौती | Taliban
Iran-Israel-US War: महायुद्ध के 18 दिन हमले और तबाही 'अंतहीन' | Trump | World War 3 | Abp News
Tum se Tum Tak:😲Aryavardhan के लिए Anu की अग्नि परीक्षा, 48 घंटे में साबित करना होगा अपने आप को
LPG Gas Crisis: गैस किल्लत पर अब भी भयंकर घमासान! | Strait of Hormuz | Iran Israel War Breaking
Pakistan Airstrike on Kabul: पाकिस्तानी एयरस्ट्राइक की भारत ने की कड़ी निंदा..! | Afganistan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप को लगा बड़ा झटका, ईरान युद्ध पर अमेरिका में 'बगावत', US काउंटर टेररिज्म चीफ जो केंट ने दिया इस्तीफा
ट्रंप को बड़ा झटका, ईरान युद्ध पर अमेरिका में 'बगावत', US काउंटर टेररिज्म चीफ ने दिया इस्तीफा
दिल्ली NCR
दिल्ली में तीन दिन बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट
दिल्ली में तीन दिन बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट
क्रिकेट
कौन हैं कुलदीप यादव की दुल्हन? कहां हुई पहली मुलाकात? जानें लव मैरिज है या अरेंज
कौन हैं कुलदीप यादव की दुल्हन? कहां हुई पहली मुलाकात? जानें लव मैरिज है या अरेंज
बॉलीवुड
आलिया भट्ट के बर्थडे सेलिब्रेशन की इनसाइड तस्वीरें, पति रणबीर ने किया किस, बेटी राहा ने लिखा लेटर
आलिया भट्ट के बर्थडे सेलिब्रेशन की इनसाइड तस्वीरें, पति रणबीर ने किया किस, बेटी राहा ने लिखा लेटर
विश्व
USCIRF का असली चेहरा बेनकाब! क्या है इसकी रिपोर्ट्स का डार्क सीक्रेट, पढ़िए पूरा कच्चा चिट्ठा
USCIRF का असली चेहरा बेनकाब! क्या है इसकी रिपोर्ट्स का डार्क सीक्रेट, पढ़िए पूरा कच्चा चिट्ठा
विश्व
Israel Iran War: इजरायल के हमले में मारे गए ईरान के कमांडर सुलेमानी, IDF ने किया बड़ा दावा
Israel Iran War: इजरायल के हमले में मारे गए ईरान के कमांडर सुलेमानी, IDF ने किया बड़ा दावा
हेल्थ
Lean Fatty Liver Disease: बाहर से फिट, अंदर से अनफिट? दुबले लोगों में तेजी से बढ़ रहा 'साइलेंट' फैटी लिवर, एक्सपर्ट से जानें कारण
बाहर से फिट, अंदर से अनफिट? दुबले लोगों में तेजी से बढ़ रहा 'साइलेंट' फैटी लिवर, एक्सपर्ट से जानें कारण
यूटिलिटी
AC सर्विस करवाने से पहले ये 3 चीजें चेक कराना है जरूरी, तभी मिल पाएगी अच्छी कूलिंग
AC सर्विस करवाने से पहले ये 3 चीजें चेक कराना है जरूरी, तभी मिल पाएगी अच्छी कूलिंग
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget