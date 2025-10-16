हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनटीवी की 'पार्वती' की 10 तस्वीरें, छोटे पर्दे से दूर इन दिनों प्रेग्नेंसी पीरियड को कर रही हैं एंजॉय

टीवी की 'पार्वती' की 10 तस्वीरें, छोटे पर्दे से दूर इन दिनों प्रेग्नेंसी पीरियड को कर रही हैं एंजॉय

'देवों के देव महादेव' में पार्वती की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली सोनारिका भदौरिया किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. बेहतरीन एक्ट्रेस होने के साथ-साथ वो बेहद खूबसूरत भी हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 16 Oct 2025 04:02 PM (IST)
'देवों के देव महादेव' में पार्वती की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली सोनारिका भदौरिया किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. बेहतरीन एक्ट्रेस होने के साथ-साथ वो बेहद खूबसूरत भी हैं.

सोनारिका भदौरिया ने 2024 में 18 फरवरी को अपने लॉन्गटर्म बॉयफ्रेंड विकास पराशर संग सात फेरे लिए थे.शादी के बाद एक्ट्रेस ने टीवी से दूरी बना ली है.

1/11
सोनारिका भदौरिया अब बिजनेस वुमन बन चुकी हैं. इतना ही नहीं बल्कि अब तो एक्ट्रेस का ठिकाना तक बदल चुका है.
सोनारिका भदौरिया अब बिजनेस वुमन बन चुकी हैं. इतना ही नहीं बल्कि अब तो एक्ट्रेस का ठिकाना तक बदल चुका है.
2/11
दरअसल, सोनारिका भदौरिया अब मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हो गई हैं. पिछले साल ही उन्होंने छोटे पर्दे से दूरी बना ली और अपना बिजनेस शुरू किया.
दरअसल, सोनारिका भदौरिया अब मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हो गई हैं. पिछले साल ही उन्होंने छोटे पर्दे से दूरी बना ली और अपना बिजनेस शुरू किया.
3/11
सोनारिका भदौरिया अपने बिजनेस से मोटी कमाई कर रही हैं.एक्ट्रेस अब दिल्ली में रहती हैं और अपना रेस्टोरेंट चलाती हैं.
सोनारिका भदौरिया अपने बिजनेस से मोटी कमाई कर रही हैं.एक्ट्रेस अब दिल्ली में रहती हैं और अपना रेस्टोरेंट चलाती हैं.
4/11
रेस्टोरेंट के बिजनेस से सोनारिका भदौरिया लाखों की कमाई करती हैं और अपने पति के संग बेहद ही लैविश लाइफ जीती हैं.
रेस्टोरेंट के बिजनेस से सोनारिका भदौरिया लाखों की कमाई करती हैं और अपने पति के संग बेहद ही लैविश लाइफ जीती हैं.
5/11
सोशल मीडिया के पोस्ट को देख इसका अंदाजा आप लगा ही सकते हैं. सोनारिका भदौरिया इन दिनों प्रेग्नेंट हैं और प्रेग्नेंसी के फेज को एंजॉय कर रही हैं.
सोशल मीडिया के पोस्ट को देख इसका अंदाजा आप लगा ही सकते हैं. सोनारिका भदौरिया इन दिनों प्रेग्नेंट हैं और प्रेग्नेंसी के फेज को एंजॉय कर रही हैं.
6/11
कुछ वक्त पहले ही सोनारिका भदौरिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर फैंस को इसके बारे में जानकारी दी थी.
कुछ वक्त पहले ही सोनारिका भदौरिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर फैंस को इसके बारे में जानकारी दी थी.
7/11
अक्सर सोनारिका भदौरिया सोशल मीडिया पर बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.
अक्सर सोनारिका भदौरिया सोशल मीडिया पर बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.
8/11
सोनारिका बेशक शोबिज से दूर हैं, लेकिन उन्होंने अभी एक्टिंग को अलविदा नहीं कहा है. अब भी एक्ट्रेस को अच्छे रोल का इंतजार है.
सोनारिका बेशक शोबिज से दूर हैं, लेकिन उन्होंने अभी एक्टिंग को अलविदा नहीं कहा है. अब भी एक्ट्रेस को अच्छे रोल का इंतजार है.
9/11
एक्ट्रेस का कहना है कि अगर उन्हें अब भी अच्छे रोल ऑफर हों, जिनमें एक्टिंग स्किल दिखाने का मौका मिले तो वो ऐसे रोल जरूर करेंगी.
एक्ट्रेस का कहना है कि अगर उन्हें अब भी अच्छे रोल ऑफर हों, जिनमें एक्टिंग स्किल दिखाने का मौका मिले तो वो ऐसे रोल जरूर करेंगी.
10/11
सोनारिका के फैंस भी उन्हें एक बार फिर से छोटे पर्दे पर देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
सोनारिका के फैंस भी उन्हें एक बार फिर से छोटे पर्दे पर देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
11/11
हालांकि, अब तो सोनारिका जल्द ही मां बनने वाली हैं. ऐसे में हाल-फिलहाल में तो वो टीवी पर वापसी नहीं ही कर पाएंगी.
हालांकि, अब तो सोनारिका जल्द ही मां बनने वाली हैं. ऐसे में हाल-फिलहाल में तो वो टीवी पर वापसी नहीं ही कर पाएंगी.
Published at : 16 Oct 2025 04:02 PM (IST)
Tags :
Devon Ke Dev Mahadev Sonarika Bhadoria

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
पंजाब के DIG हरचरण सिंह भुल्लर गिरफ्तार, 5 लाख की घूस लेने के आरोप में CBI ने किया अरेस्ट
पंजाब के DIG हरचरण सिंह भुल्लर गिरफ्तार, 5 लाख की घूस लेने के आरोप में CBI ने किया अरेस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे भतीजे आकाश आनंद? सामने आई ये बड़ी वजह
बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे भतीजे आकाश आनंद? सामने आई ये बड़ी वजह
विश्व
'लालची ट्रंप ने पाकिस्तान से पैसे लेकर भारत से बिगाड़े रिश्ते', अमेरिका के पूर्व राजदूत का बड़ा दावा
'लालची ट्रंप ने पाकिस्तान से पैसे लेकर भारत से बिगाड़े रिश्ते', अमेरिका के पूर्व राजदूत का बड़ा दावा
क्रिकेट
PKL Points Table 2025: सीधा फाइनल के लिए खेलेगी पुणेरी पल्टन, देखें PKL 2025 की अंक तालिका और फॉर्मेट की पूरी जानकारी
सीधा फाइनल के लिए खेलेगी पुणेरी पल्टन, देखें PKL 2025 की अंक तालिका और फॉर्मेट की पूरी जानकारी
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

महागठबंधन में घमासान, 4 बजे होगी VIP प्रमुख Mukesh Sahani की प्रेस कॉन्फ्रेंस
पंकज धीर का निधन, क्या आप जानते हैं अर्जुन के किरदार के लिए हुए थे साइन?, पंकज धीर का अंतिम संस्कार
महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में कैंसर से लड़ाई के बाद निधन हो गया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की कंट्रोवर्सिअल लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का एलीमोनी मांगा
Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा में दिखा दिल दहला देने वाला एक्सीडेंट | ABP NEWS

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पंजाब के DIG हरचरण सिंह भुल्लर गिरफ्तार, 5 लाख की घूस लेने के आरोप में CBI ने किया अरेस्ट
पंजाब के DIG हरचरण सिंह भुल्लर गिरफ्तार, 5 लाख की घूस लेने के आरोप में CBI ने किया अरेस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे भतीजे आकाश आनंद? सामने आई ये बड़ी वजह
बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे भतीजे आकाश आनंद? सामने आई ये बड़ी वजह
विश्व
'लालची ट्रंप ने पाकिस्तान से पैसे लेकर भारत से बिगाड़े रिश्ते', अमेरिका के पूर्व राजदूत का बड़ा दावा
'लालची ट्रंप ने पाकिस्तान से पैसे लेकर भारत से बिगाड़े रिश्ते', अमेरिका के पूर्व राजदूत का बड़ा दावा
क्रिकेट
PKL Points Table 2025: सीधा फाइनल के लिए खेलेगी पुणेरी पल्टन, देखें PKL 2025 की अंक तालिका और फॉर्मेट की पूरी जानकारी
सीधा फाइनल के लिए खेलेगी पुणेरी पल्टन, देखें PKL 2025 की अंक तालिका और फॉर्मेट की पूरी जानकारी
टेलीविजन
अंकिता लोखंडे से अर्जुन बिजलानी तक, किस टीवी एक्टर्स का घर सबसे महंगा?
अंकिता लोखंडे से अर्जुन बिजलानी तक, किस टीवी एक्टर्स का घर सबसे महंगा?
ऑटो
नई Hyundai Venue 2025 या Creta, कौन सी SUV है फीचर्स की क्वीन? लॉन्चिंग से पहले जानें सबकुछ
नई Hyundai Venue 2025 या Creta, कौन सी SUV है फीचर्स की क्वीन? लॉन्चिंग से पहले जानें सबकुछ
ट्रेंडिंग
Premanand Maharaj Video: घर की चौखट पर पहुंच प्रेमानंद महाराज ने मांगी रोटी-सब्जी, महिला का रिएक्शन वायरल
Premanand Maharaj Video: घर की चौखट पर पहुंच प्रेमानंद महाराज ने मांगी रोटी-सब्जी, महिला का रिएक्शन वायरल
हेल्थ
Second Heart in Human Body: शरीर में कहां होता है दूसरा दिल? फटाफट जान लीजिए जवाब
शरीर में कहां होता है दूसरा दिल? फटाफट जान लीजिए जवाब
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
ENT LIVE
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
Embed widget