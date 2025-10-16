एक्सप्लोरर
टीवी की 'पार्वती' की 10 तस्वीरें, छोटे पर्दे से दूर इन दिनों प्रेग्नेंसी पीरियड को कर रही हैं एंजॉय
'देवों के देव महादेव' में पार्वती की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली सोनारिका भदौरिया किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. बेहतरीन एक्ट्रेस होने के साथ-साथ वो बेहद खूबसूरत भी हैं.
सोनारिका भदौरिया ने 2024 में 18 फरवरी को अपने लॉन्गटर्म बॉयफ्रेंड विकास पराशर संग सात फेरे लिए थे.शादी के बाद एक्ट्रेस ने टीवी से दूरी बना ली है.
Published at : 16 Oct 2025 04:02 PM (IST)
टीवी की 'पार्वती' कर रही हैं प्रेग्नेंसी पीरियड को एंजॉय, इन 10 तस्वीरों में देखें खूबसूरती
