दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी, केजी और क्लास वन के लिए एडमिशन प्रोसेस आज यानी 4 दिसंबर से शुरू हो गया है. शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के फॉर्म अब उपलब्ध हैं. एडमिशन प्रक्रिया शुरू होने के बाद पेरेंट्स 27 दिसंबर तक अपने बच्चों के लिए आवेदन कर सकते हैं. डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने पहले ही सभी स्कूलों को निर्देश दिए थे कि वह अपनी वेबसाइट को डीओई पोर्टल पर एडमिशन क्राइटेरिया, पॉइंट सिस्टम और सीटों की संख्या पब्लिश कर दें, ताकि पेरेंट्स को आवेदन में कोई परेशानी न हो. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि दिल्ली के स्कूलों में नर्सरी में एडमिशन के लिए किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी.

कैसे होगा एडमिशन, क्या है उम्र सीमा?

डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की गाइडलाइन के अनुसार, 31 मार्च 2026 तक बच्चों की उम्र नर्सरी के लिए 3 साल से ज्यादा और 4 साल से कम होनी चाहिए. वहीं केजी में एडमिशन के लिए बच्चों की उम्र 4 साल से ज्यादा लेकिन 5 साल से कम होनी चाहिए और क्लास वन में एडमिशन के लिए बच्चों की उम्र 5 साल से ज्यादा और 6 साल से कम होनी चाहिए. इसके अलावा जो बच्चे पहले से नर्सरी या केजी में पढ़ रहे हैं, उन्हें अगले लेवल में ऑटोमेटिक प्रमोशन दिया जाएगा. नए एडमिशन सिर्फ नए एप्लीकेंट के लिए खुला है. वहीं रजिस्ट्रेशन फीस सिर्फ 25 तय की गई है और किसी भी तरह का डोनेशन मान्य नहीं है. वहीं स्कूल सामान्य केटेगरी की 75 प्रतिशत सीटों पर पॉइंट बेस्ड सिस्टम के तहत एडमिशन देंगे. इनमें दूरी, भाई-बहन का पहले से स्कूल में पढ़ना, स्टाफ वार्ड और एल्यूमीनियम जैसे पैरामीटर शामिल होते हैं.

एडमिशन के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट होना जरूरी?

बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र

कोई वैध एड्रेस प्रूफ जैसे राशन कार्ड, बिजली-पानी का बिल, आधार कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट

पेरेंट्स की पहचान का प्रूफ

बच्चे और पेरेंट्स की पासपोर्ट साइज फोटो

भाई-बहन का उस स्कूल में पढ़ने का प्रमाण (अगर लागू हो)

पेरेंट्स का एल्युमनाई प्रमाण (अगर लागू हो)

दिव्यांग कैटेगरी के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट

क्या है एडमिशन की टाइमलाइन?

दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन के फॉर्म आज यानी 4 दिसंबर से उपलब्ध हो गए हैं. वहीं फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 27 दिसंबर है. इसके बाद सभी एप्लीकेंट की लिस्ट 9 जनवरी 2026 को जारी की जाएगी, वहीं हर बच्चे को दिए गए पॉइंट्स 26 जनवरी 2026 को जारी होंगे. नर्सरी में एडमिशन की पहली लिस्ट और वेटिंग लिस्ट 23 जनवरी 2026 को जारी की जाएगी, इसके बाद 24 जनवरी से 3 फरवरी तक पेरेंट्स आपत्तियां दर्ज कर सकेंगे. वहीं एडमिशन के लिए दूसरी लिस्ट 9 फरवरी 2026 को जारी होगी और एडमिशन प्रक्रिया 19 मार्च 2026 को समाप्त होगी.

